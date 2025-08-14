Sốc visual với con gái út nhà Beckham: Từ cô bé mũm mĩm đến chiến dịch giảm cân 1 tay Victoria "đạo diễn"

Harper Beckham – cô út nhà Beckham có thể nói là sinh ra trong vại mật, không chỉ có gia thế cực khủng mà còn được bố mẹ, các anh cưng chiều hết mực. Đặc biệt, cựu danh thủ David Beckham là ông bố "nghiện" con gái đích thực, không ít lần khiến dân tình "sốt xình xịch" khi công khai bày tỏ sự yêu thương trước ống kính truyền thông. Thế nhưng trong giai đoạn trưởng thành, ái nữ của cặp đôi quyền lực Beck – Vic cũng gặp không ít bối rối, từng bị một số cư dân mạng chê bai ngoại hình, đặt cho biệt danh "bé Michelin", ám chỉ rằng cô bé thừa cân.

Đối mặt với những bình luận ác ý, nhà Beckham luôn kiên định đứng về phía Harper và có những hành động đáp trả thích đáng như thẳng tay "block" (chặn tài khoản) hoặc dành những lời có cánh khen ngợi cho Harper trên mạng xã hội. Dù được gia đình bảo bọc kỹ lưỡng nhưng ái nữ nhà Beckham vẫn quyết tâm thay đổi, tham gia "chiến dịch" giảm béo một cách khoa học do Victoria Beckham đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên.

Harper là viên ngọc quý trên tay David Beckham, được cả gia đình yêu chiều hết mực.

Được gia đình bảo vệ trước những bình luận ác ý trên mạng xã hội nhưng "bình rượu mơ" này vẫn quyết tâm thay đổi, để hội anti phải cứng họng.

Cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls là người nổi tiếng kỷ luật trong việc ăn uống và tập luyện. Cô đã tuân thủ theo chế độ ăn nghiêm ngặt suốt 25 năm để giữ dáng. Chính vì vậy, dù đã ngoài 50 tuổi và là mẹ của 4 người con, bà xã David Beckham vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, chẳng khác nào thuở thiếu nữ. Nhờ một huấn luyện viên "khét" như vậy kèm cặp là đủ thấy cô út nhà Beckham quyết tâm tới mức nào rồi!

Trang 163 cho biết, mỗi ngày Harper Beckham đều dậy sớm và chạy bộ cùng bố từ 6 giới sáng, tiếp đó là tham gia buổi tập yoga dưới sự giám sát của mẹ. Đến bữa ăn, thay vì những món khoái khẩu nhiều calories, cô bé ăn theo thực đơn do chuyên gia dinh dưỡng đặt ra để đảm bảo vừa đủ dinh dưỡng lại giúp kiểm soát cân nặng.

Phải nói rằng Harper đã có nghị lực đáng kinh ngạc, không chỉ kiên trì hoàn thành lượng vận động hàng ngày mà còn chẳng hề bị cám dỗ bởi những món ngọt hay thức ăn nhanh – điều mà những đứa trẻ ở độ tuổi này vô cùng yêu thích.

Vợ chồng Beck - Vic đồng hành cùng ái nữ trong quá trình tập luyện.

Có lẽ vì vậy nên giờ đây, Harper Beckham có màn lột xác ngoạn mục, visual cực sáng, ra dáng thiếu nữ yêu kiều với thân hình dong dỏng và chiều cao ấn tượng 1m70 dù mới 14 tuổi. Cô bé bụ bẫm dễ thương năm nào được David Beckham chăm bẵm, ôm ấp không rời tay nay đã trở thành nữ thần thanh xuân xinh đẹp. Trang 163 cho rằng, Harper được hưởng trọn gen tốt từ bố mẹ và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Hollywood trong tương lai.

Cô út nhà Beckham giờ lột xác ngoạn mục, xinh đẹp yêu kiều nhìn thôi đã thấy mê!

