Thủ lĩnh F4 "Vườn Sao Băng" khóc nghẹn bên mộ Từ Hy Viên, chẳng ngờ ngày tái ngộ lại âm dương cách biệt

Ngày 14/8, tờ Sina đưa tin Ngôn Thừa Húc và vợ chồng Giả Vĩnh Khiết - Vương Triệu Kiệt đến viếng mộ của Từ Hy Viên. Thủ lĩnh nhóm F4 lộ rõ gương mặt u buồn, khóc nghẹn bên mộ của người đẹp Vườn Sao Băng . Chứng kiến sự suy sụp, mất bình tĩnh của Ngôn Thừa Húc, Giả Vĩnh Tiệp phải nhẹ nhàng vỗ vai động viên, an ủi nam diễn viên.

Đáng chú ý, sau khi kết thúc chuyến viếng mộ, Ngôn Thừa Húc được cho biết đã không kiềm chế được cảm xúc trong lúc dùng bữa ở nhà hàng chay. Anh cúi đầu, vừa ăn vừa khóc với vẻ mặt buồn bã, thất thần. Hình ảnh này khiến công chúng không khỏi nhói lòng, thương cảm. Theo cư dân mạng xứ tỷ dân, có lẽ chính Ngôn Thừa Húc cũng chẳng thể ngờ ngày anh và Từ Hy Viên đoàn tụ, họ đã âm dương cách biệt.

Ngôn Thừa Húc cùng đồng nghiệp đến viếng mộ Từ Hy Viên

Ngôn Thừa Húc lặng người, gương mặt lộ rõ sự đau buồn khi ngày gặp lại người đàn em thân thiết, họ đã cách biệt âm dương

Từ Hy Viên và Ngôn Thừa Húc thành danh nhờ bộ phim Vườn Sao Băng (2001). Trong phim, họ vào vai tình nhân. Từ Hy Viên đóng nữ chính Sam Thái, còn Ngôn Thừa Húc diễn nam chính Đạo Minh Tự. Sau khi hoàn thành tác phẩm, cả 2 ít có dịp gặp gỡ vì bận rộn với lịch trình cá nhân cũng như cuộc sống riêng. Tuy nhiên, theo thủ lĩnh F4, Từ Hy Viên luôn là người quan trọng trong cuộc sống của anh. Ngôn Thừa Húc cho biết Từ Hy Viên là 1 người bạn, người đồng nghiệp chân thành, mỗi khi có chuyện khó khăn chỉ cần gọi 1 tiếng là cô đều sẵn lòng ở bên giúp đỡ và động viên. Do đó, sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên là cú sốc lớn với Ngôn Thừa Húc.

Bộ phim thần tượng Vườn Sao Băng do Ngôn Thừa Húc - Từ Hy Viên đóng chính từng làm mưa làm gió màn ảnh châu Á

Từ Hy Viên được gia đình xác nhận qua đời vì cúm và viêm phổi. Thi thể nữ diễn viên được hỏa táng ở Nhật Bản vào ngày 3/2. Ngày 5/2, tro cốt cô được ông xã DJ Koo và gia đình đưa về Đài Loan (Trung Quốc) bằng máy bay riêng. Vào ngày 15/3 vừa qua, tro cốt của Từ Hy Viên đã chính thức được an táng tại khu Nhật Quang Uyển, núi Kim Sơn dưới trời mưa tầm tã. 2 con Từ Hy Viên được cho biết không có mặt trong lễ chôn cất tro cốt của mẹ.

Từ Hy Viên qua đời là sự kiện rúng động nhất showbiz Hoa ngữ thời gian qua

