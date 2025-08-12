Video Thượng uý Lê Hoàng Hiệp ở "Sao nhập ngũ" hút hơn 80.000 lượt xem.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt khoảnh khắc đời thường hay những lúc Hiệp miệt mài rèn luyện trong đơn vị được người dân và đồng đội ghi lại, chia sẻ rộng rãi, giúp hình ảnh chàng quân nhân trở nên gần gũi và được yêu mến hơn.