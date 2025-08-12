Kylie Jenner tưng bừng giữa tiệc sinh nhật, Timothée Chalamet ở đâu trong lúc rộ tin bị bạn gái chia tay?

Kylie Jenner vừa đón sinh nhật tuổi 28 vào ngày 10/8 vừa qua. Trên trang cá nhân, cô đăng loạt ảnh từ tiệc sinh nhật sang trọng do chị gái Kendall Jenner chủ trì, có sự tham gia của những người bạn nổi tiếng, trong đó có cả Hailey Bieber. Tuy nhiên soi tới soi lui, netizen vẫn không thấy bóng dáng Timothée Chalamet ở tiệc sinh nhật Kylie Jenner. Điều này càng khiến dân tình thêm tin vào tin đồn cặp đôi này đã chia tay. Phải chăng cặp đôi này đã chẳng còn ở bên nhau sau 2 năm hẹn hò?

Trước đó, tài tử Call Me By Your Name hoàn toàn im hơi lặng tiếng trong dịp sinh nhật bạn gái. Anh chỉ đăng ảnh trận đấu quyền anh trong khi Kylie Jenner đăng 2 bài hát thất tình đau khổ. Hàng loạt phương tiện truyền thông lớn như Daily Mail, The Mirror, News.com.au... cũng đưa tin về nghi vấn cặp đôi này đường ai nấy đi, khiến netizen thêm băn khoăn.

Kylie Jenner tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng

Có nhiều bạn bè nổi tiếng, bao gồm Hailey Bieber tham dự

Tuy nhiên bạn trai cô nàng lại chẳng thấy đâu

Nhiều fan chỉ ra rằng Timothée Chalamet chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật Kylie Jenner trên mạng xã hội, dù họ đã hẹn hò được 3 năm. Thay vì đăng bài chúc mừng công khai, nam diễn viên Call Me By Your Name lại tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái. Vào năm 2023, anh đã đưa Kylie Jenner và bạn thân cô đi du lịch Bahamas để mừng sinh nhật tuổi 26. Với lịch quay phim bận rộn cùng tính cách "hướng nội", có thể Timothée Chalamet đã chọn cách chúc mừng sinh nhật bạn gái riêng tư hơn.

Trước những suy đoán về chuyện tình cảm, cả Kylie Jenner và Timothée Chalamet đều không lên tiếng trả lời truyền thông. Họ đã giữ vững nguyên tắc này từ lúc mới hẹn hò, coi những màn xuất hiện tình tứ bên nhau chính là câu trả lời xác đáng nhất.

Có thể Timothée Chalamet chọn cách chúc mừng sinh nhật bạn gái riêng tư hơn

Sau khi chia tay rapper Travis Scott, Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ tháng 4/2023. Ngay từ khi mới công khai, chuyện tình của Timothée Chalamet và Kylie Jenner vấp phải sự phản đối của 1 bộ phận fan. Các fan Timothée Chalamet cho rằng Kylie Jenner có tính cách hời hợt, chiêu trò, thị phi thừa hưởng từ gia tộc Kardashian - Jenner. Ngoại hình của Kylie Jenner cũng bị antifan cho là quá già dặn, "nhựa" so với vẻ đẹp lãng tử chuẩn "chàng thơ" của Timothée Chalamet. Mối tình này còn bị cho là chỉ mang tính chất qua đường, lợi dụng danh tiếng của đối phương.

Bất chấp sự phản đối và những ồn ào bên lề, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vẫn bên nhau bền chặt trong suốt 2 năm qua. Timothée Chalamet và Kylie Jenner hẹn hò từ tháng 4/2023. Họ yêu nhau nghiêm túc và đã ra mắt gia đình đối phương. Lần đầu cặp đôi công khai chuyện tình cảm trước toàn thế giới là tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024.

Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name yêu nhau nghiêm túc đến độ đã ra mắt gia đình của đối phương. Nguồn tin thân cận cho biết nhìn qua thì tưởng cặp đôi trái ngược nhau, nhưng giữa họ có rất nhiều sự tương đồng. Không chỉ có gia đình Kardashian - Jenner, mà gia đình Chalamet cũng rất ủng hộ chuyện tình này. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu cho một "đám cưới thế kỷ" sắp được diễn ra.

Fan đang rất mong chờ cặp đôi này sẽ kết hôn

Nguồn: Page Six