Trao vương miện cho màn ứng xử của Diệu Nhi tại Sao Nhập Ngũ: "Khi Tổ Quốc gọi thì không có thời gian hỏi chồng"

Tối 6/8, tập đầu tiên của Sao Nhập Ngũ lên sóng, với số lượng dàn sao tham gia cực khủng năm nay, chương trình nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Một trong những "đặc sản" của Sao Nhập Ngũ chính là màn "nhập ngũ" của các nghệ sĩ. Không làm cư dân mạng thất vọng, Diệu Nhi lại có tiết mục giới thiệu bản thân vừa duyên dáng vừa hào hùng khí thế. Sau khi tập 1 lên sóng, clip Diệu Nhi "bỏ nhà", trốn chồng xách balo đi Sao Nhập Ngũ viral, nhận được nhiều bình luận khen ngợi từ khán giả.

Cụ thể, Diệu Nhi đã nghiêm túc giới thiệu bản thân: "Báo cáo đồng chí, tôi tên Trần Thị Diệu Nhi, sinh ngày 21/5/1991. Vào năm 2020, tôi đã công tác tại lữ đoàn đặc công 429 với các chiến sĩ đặc công. Khi công tác một thời gian thì tôi xin phép rời đơn vị vì tiếng gọi con tim, tôi đi lấy chồng. Nhưng đến nay, sau 5 năm, khi đơn vị cần, Tổ quốc gọi tôi đã có mặt ngay. Nên tôi bỏ chồng ở nhà".

Tiếp tục, khi được hỏi về việc thuyết phục chồng để nhập ngũ 7 ngày, tham gia những thử thách trong môi trường quân đội, Diệu Nhi có pha ứng xử "100 điểm". Nữ diễn viên khiến những người bên cạnh phải vỗ tay, Hậu Hoàng liên tục gật đầu tán thành khi nói: "Hiện tại chồng tôi đi làm xa nhà, chưa biết tôi tham gia, tôi cứ xách balo lên và đi. Khi Tổ quốc gọi thì không có thời gian hỏi chồng ạ. Chắc chồng tôi sẽ rất hoan hỉ khi biết tôi tham gia".

Diệu Nhi "đăng quang Hoa hậu" ngay và luôn khi trả lời cực khéo lý do lên đường nhập ngũ

Diệu Nhi khiến Chi Pu, Hậu Hoàng bật cười khi nói bỏ chồng ở nhà để đi Sao Nhập Ngũ

Nữ diễn viên cho biết vì Tổ quốc gọi tên nên phải lên đường ngay

Sau hơn 10 năm từ yêu đến cưới, hôn nhân của Anh Tú và Diệu Nhi vẫn khiến người ta tin vào chuyện tình "từ thanh xuân đến trưởng thành". Không ồn ào, không khoe mẽ, cả hai chọn cách yêu và gìn giữ nhau một cách lặng lẽ nhưng bền chặt. Diệu Nhi vẫn là cô gái lầy lội, hài hước nhưng khi nhắc đến chồng lại luôn nhẹ nhàng và đầy tự hào. Còn Anh Tú, dù ít nói nhưng luôn dành sự tôn trọng, nâng niu vợ trong từng khoảnh khắc đời thường.

Diệu Nhi hài hước nói chắc chồng sẽ "hoan hỉ" khi biết cô nhập ngũ

Trong phần mở đầu này, Hoà Minzy quán quân Sao Nhập Ngũ 2022 xúc động nói chia sẻ: "Tôi cảm thấy khởi đầu của nhiệm vụ lần này khi quay về với Sư đoàn 325 khá vất vả so với lần tập trung trước. Nhưng tôi cảm thấy tinh thần, ý chí của tôi hiện giờ đang rất mạnh mẽ và tôi đang chờ đợi những thử thách tiếp theo".

Thanh Duy chia sẻ thêm: "Tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được có mặt ở đây. Với Độ Mixi, yêu nước là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo pháp luật và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc khi cần. Còn với Hậu Hoàng, đó đơn giản là sự sẵn sàng lên đường bất kể hoàn cảnh - một tinh thần không điều kiện, tự nguyện và tự hào. Khung cảnh núi đồi hùng vĩ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đại ngàn và tiếng hô vang "Sẵn sàng!" của các chiến sĩ chính là hình ảnh kết tinh của tinh thần "Sao Nhập Ngũ 2025: Khi Tổ Quốc Gọi Tên".

Dàn mỹ nhân Vbiz hội ngộ tại mùa Sao Nhập Ngũ cực đặc biệt

Sao Nhập Ngũ 2025 đánh dấu sự trở lại đầy hứa hẹn của chương trình thực tế đình đám. Trước giờ phát sóng, show đã nhanh chóng lọt Top 2 chương trình thực tế có lượt tương tác cao nhất tuần (27/7 - 3/8) theo ghi nhận từ YouNet Media & Socialite – minh chứng cho sức hút bền vững dù đã bước sang mùa thứ 16. Tập mở màn mang tên "Thế nào là yêu nước?" gây tò mò khi có sự thay đổi rõ rệt về format. Không còn lễ nhận quân quen thuộc, các chiến sĩ vừa đặt chân đến đã phải lập tức nhận nhiệm vụ vận chuyển thùng đạn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và đặc biệt là khói cay dày đặc – mở màn cho một mùa huấn luyện được dự đoán là khốc liệt hơn bao giờ hết.

Xuất hiện trong tập đầu tiên là dàn 16 nhân vật trải nghiệm gây chú ý mạnh mẽ: Chi Pu, Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Tú, Hòa Minzy, Linh Ngọc Đàm, Hậu Hoàng, Anh Tú, LyLy, Mạc Văn Khoa, Tim, Huỳnh Anh, Bình An, Hải Đăng Doo, Thanh Duy và streamer Độ Mixi. Ngay từ những phút đầu, hàng loạt khoảnh khắc cảm động, tình huống bất ngờ và biểu cảm cá nhân đa sắc màu đã được ghi lại, hé lộ một mùa Sao Nhập Ngũ không chỉ khốc liệt mà còn đầy cảm xúc và hứa hẹn bùng nổ trong những tập tiếp theo.