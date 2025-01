Màn đụng độ chấn động Giao thừa: Bạch Lộc thái độ bất ngờ với "tình địch", Hứa Khải nhìn "đối thủ" Đinh Vũ Hề mà tưởng ngôn tình

Mỗi khi Tết đến xuân về, chương trình Xuân Vãn của đài trung ương CCTV trở thành sự kiện thu hút sự chú ý nhất Cbiz. Đây là chương trình mừng xuân lớn nhất Trung Quốc, quy tụ nhiều ngôi sao đình đám và có đến hàng tỷ người theo dõi vào đêm Giao thừa. Năm nay, sân khấu Xuân Vãn của CCTV chứng kiến cuộc "đụng độ" đầy duyên nợ của 4 ngôi sao Bạch Lộc, Trình Tiêu, Đinh Vũ Hề và Hứa Khải, khiến khán giả xôn xao bàn luận.

Cuộc đụng độ của Bạch Lộc, Trình Tiêu, Đinh Vũ Hề và Hứa Khải là tâm điểm của sự kiện Xuân Vãn năm nay

1. Bạch Lộc - Trình Tiêu

Tại sự kiện mừng năm mới của đài CCTV, Bạch Lộc có tiết mục biểu diễn nhóm mang tên Xuân Ý Hồng Bao cùng dàn mỹ nữ Cbiz gồm Tống Vũ Kỳ, Mao Hiểu Đồng, Kim Thần, Trình Tiêu, Diêu Hiểu Đường.

Trong đó, mối duyên nợ của Bạch Lộc và Trình Tiêu nhận được sự quan tâm đặc biệt, bởi cả 2 đều có liên quan đến cái tên Hứa Khải. Bạch Lộc từng có thời gian hẹn hò với Hứa Khải sau khi đóng cặp trong 2 bộ phim Chiêu Diêu và Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa. Còn Trình Tiêu là "tình nhân" màn ảnh của Hứa Khải trong tác phẩm Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp. Đáng chú ý, Hứa Khải cũng tham gia sự kiện Xuân Vãn của CCTV. Điều này khiến "nhất cử nhất động" của Bạch Lộc và Trình Tiêu càng được công chúng soi triệt để.

Trên sân khấu Xuân Vãn, Bạch Lộc và Trình Tiêu đều tỏa sáng rực rỡ. Họ cũng tỏ ra rất vui vẻ, thân thiết với nhau. Không chỉ tại sự kiện chính thức vào đêm Giao thừa, mà ở chương trình Trạm Kế Tiếp Xuân Vãn lên sóng vào ngày 27/1 (tức 28 Tết Âm lịch), 2 nữ diễn viên còn khoác tay nhau tình cảm, phối hợp vô cùng ăn ý trong thử thách tạo dáng theo tượng gốm.

Tiết mục quy tụ dàn mỹ nhân Cbiz gồm Bạch Lộc, Tống Vũ Kỳ, Mao Hiểu Đồng, Kim Thần, Trình Tiêu, Diêu Hiểu Đường nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng tại Xuân Vãn

Trong đó, Bạch Lộc và Trình Tiêu có cuộc đụng mặt gây chú ý. Cả 2 đều là "tình cũ" của Hứa Khải. Nếu như Trình Tiêu chỉ là người tình màn ảnh của "hot boy Tử Cẩm Thành", Bạch Lộc lại có đoạn thời gian "phim giả tình thật" với Hứa Khải

Gặp nhau tại loạt sự kiện mừng năm mới của đài CCTV, Bạch Lộc và Trình Tiêu cư xử rất vui vẻ, thoải mái

2 mỹ nhân Cbiz khoác tay nhau tình cảm, phối hợp ăn ý trong trò chơi của chương trình

2. Đinh Vũ Hề - Hứa Khải

Không hẹn mà gặp, Hứa Khải, Vương An Vũ và Đinh Vũ Hề có cơ hội biểu diễn chung trong tiết mục Đấu Bính Chỉ Đông Thiên Hạ Xuân, cùng Chu Á Văn, Bạch Vũ, Lưu Vũ Ninh, Tưởng Kỳ Minh. Bất kể khoảnh khắc 2 mỹ nam đình đám đứng chung sân khấu hay chung khung hình netizen đều bàn tán rôm rả. Nguyên nhân là trong năm 2024, Hứa Khải và Đinh Vũ Hề liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau vì Ngu Thư Hân.

Thời gian qua, Hứa Khải liên tục chịu sự so sánh với Đinh Vũ Hề vì Ngu Thư Hân

Thời điểm couple Vĩnh Dạ Tinh Hà nổi tiếng, màn tương tác tình tứ, hợp rơ đến mức thành hiện tượng của Đinh Vũ Hề - Ngu Thư Hân khiến Hứa Khải bị ảnh hưởng. Nam diễn viên bị soi lại hành vi không ga lăng, thiếu lịch sự, EQ thấp với Ngu Thư Hân khi tham gia chương trình Xin Chào Thứ Bảy để quảng bá cho bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 vào giữa tháng 3/2024.

Khi đó, Ngu Thư Hân và Hứa Khải phải chơi trò chơi đứng trên thảm mát-xa gai nhọn. Trong lúc loay hoay, Ngu Thư Hân đã giẫm lên chân "hot boy Tử Cấm Thành". Hứa Khải liền tỏ ra vô cùng đau đớn, khó chịu và không ngần ngại buông lời trách cứ bạn diễn: "Không biết bản thân nặng bao nhiêu ký à?". Ngu Thư Hân cũng lập tức đáp trả Hứa Khải: "Này cậu tập gym luyện cơ mà không tập chân hả?".

Trái ngược với sự khó chịu ra mặt của Hứa Khải, cùng 1 trò chơi thảm mát-xa gai nhọn và thậm chí phải bế bổng và cõng Ngu Thư Hân cũng trong Xin Chào Thứ Bảy, Đinh Vũ Hề không kêu ca gì hay bình phẩm gì về cân nặng của bạn diễn. Thái độ cư xử của anh đối với Ngu Thư Hân nhận được đánh giá tích cực từ công chúng.

Trên MXH, thái độ cư xử đối lập của Hứa Khải và Đinh Vũ Hề với Ngu Thư Hân gây tranh luận. Nhiều netizen chê Hứa Khải cử xử kém tinh tế, bắt nạt và xúc phạm Ngu Thư Hân khi mang vấn đề cân nặng của phụ nữ ra nói công khai trước bàn dân thiên hạ. Không ít người còn cho rằng Hứa Khải không ưa Ngu Thư Hân nên mới có cách hành xử khó chịu với bạn diễn, bởi với các nữ nghệ sĩ khác anh rất bình thường. Gần nhất, Hứa Khải phải bế Đàm Tùng Vận hay Cảnh Điềm hay trong quá trình quảng bá phim song anh rất vui vẻ, hợp tác.

Trong khi đó, người hâm mộ của Hứa Khải cho rằng thần tượng đang bị soi mói, chỉ trích vô lý. Họ chỉ ra Ngu Thư Hân không khéo léo khi chơi game, giẫm lên chân bạn diễn còn không xin lỗi. Fan Hứa Khải đặt nghi vấn fan Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề đang "mượn fame" nam diễn viên để gây chú ý cho bộ phim Vĩnh Dạ Tinh Hà.

Hứa Khải liên tục tỏ ra khó chịu, thậm chí có lời nói kém tinh tế về cân nặng của Ngu Thư Hân ngay trong lúc quay show

Cùng 1 trò chơi trên thảm mát-xa và phải cõng Ngu Thư Hân, nhưng Đinh Vũ Hề lại rất vui vẻ, thoải mái và hỗ trợ bạn diễn hoàn thành thử thách 1 cách nhiệt tình. Thái độ của anh hoàn toàn khác với Hứa Khải khi chơi trò chơi cùng nữ diễn viên sinh năm 1995

Việc bị so sánh với nhau ít nhiều cũng khiến Hứa Khải - Đinh Vũ Hề khó xử. Cư dân mạng cho rằng cả 2 sẽ có phần gượng gạo đôi chút khi chạm mặt nhau tại siêu sự kiện đêm Giao thừa. Tuy nhiên, thực tế không như cư dân mạng vẫn tưởng, 2 nam thần đình đám Cbiz tương tác vô cùng thân thiện.

Trong cuộc phỏng vấn ở hậu trường sự kiện, Hứa Khải còn có khoảnh khắc nhìn Đinh Vũ Hề vô cùng trìu mến.Thậm chí khoảnh khắc này còn viral cõi mạng, nguyên nhân là bởi vì lúc được MC hỏi, Đinh Vũ Hề và Hứa Khải, Vương An Vũ đều quay ra nhìn nhau để xem ai muốn nói trước. Ai dè Hứa Khải và Vương An Vũ đều ngại ngùng tránh phát biểu đầu tiên, nhường lại vị trí phát ngôn đại diện cho anh chàng Đinh Vũ Hề. Khoảnh khắc dễ thương này cho thấy mối quan hệ của Hứa Khải - Đinh Vũ Hề không hề căng thẳng hay có xích mích nào, thậm chí là tốt đẹp bất ngờ dù họ thường xuyên bị mang ra so sánh với nhau và trở thành tâm điểm tranh cãi.

Hứa Khải (bên trái) nhìn Đinh Vũ Hề (giữa) trìu mến trên sóng trực tiếp. Điều này cho thấy mối quan hệ của cả 2 rất tốt đẹp, không hề có hiềm khích dù thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh vì Ngu Thư Hân

Khung hình gấp 3 lần visual của Hứa Khải, Đinh Vũ Hề, Vương An Vũ tại Xuân Vãn gây sốt MXH vào đêm Giao thừa

Nguồn: Weibo, Sohu