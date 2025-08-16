Trấn Thành "dí" trực tiếp đôi Em Xinh - Anh Trai vừa chia tay, đàng gái nghe tên tình cũ liền sững người

Là những đàn anh trong nghề, Trường Giang và Trấn Thành nắm trong tay bí mật yêu đương của hàng loạt cặp đôi Vbiz. Một đôi Em Xinh - Anh Trai là "ca lạ" khi bị cả "Dispatch Việt Nam" Trường Giang và Trấn Thành cùng hợp lực "dí" chuyện hẹn hò bí mật từ lúc còn yêu đến khi đã tan vỡ. Không ai xa lạ, cặp đôi đặc biệt này chính là Juky San và Song Luân. Mới đây, Juky San là khách mời trong show ăn uống của Trấn Thành. Trên bàn ăn, nam MC liên tục hỏi về tình trạng hẹn hò của các thành viên như Phương Mỹ Chi, Hùng Huỳnh, JSOL và Juky San.

Đến lượt Juky San, khi cô chia sẻ trước kia từng có một người bạn hay dắt đi ăn những món ngon được Trấn Thành giới thiệu thì nam MC bật cười lớn và hỏi lại: "Có người dẫn em đi hả? À hiểu rồi, ngày xưa... con đường xưa em đi hả?". Sau đó, Juky San ngại ngùng nói: "Anh đừng nhắc lại đoạn kia nữa, cho nó trôi qua đi".

Juky San tiết lộ từng được tình cũ cũng là người quen của Trấn Thành thường xuyên dắt đi ăn

Chưa dừng lại tại đó, Trấn Thành còn khen ngợi Juky San: "Thông minh, tinh tế, nhẹ nhàng, sắc xảo, biết nấu ăn và thích giữ tiền của chồng. Mai mốt em lấy anh người đó rất sướng luôn đó, em đúng là vibe cô gái Hà Nội thích chăm sóc chồng con đó". Khi Juky San khoe tài nội trợ và mong muốn được đàn anh "làm mai" kiếm chồng thì Trấn Thành liệt kê nhanh 3 cái tên.

Nếu nghe đến HIEUTHUHAI, WEAN Lê, Juky San có biểu cảm ngạc nhiên, bất ngờ thì cô "xịt keo cứng ngắc" khi bị nhắc đến Song Luân. Khi cái tên Song Luân vang lên, Juky San không nói gì thêm và còn có hành động đòi đứng dậy ra về vì "dính chiêu" từ đàn anh. Phản ứng của Em Xinh này khiến những thành viên khác trong bàn cũng phải bật cười lớn.

Trấn Thành trực tiếp nhắc đến tên Song Luân để trêu Juky San

Trấn Thành bất ngờ liệt kê loạt tên sao nam để "tác hợp" cho Juky San

Thái độ của Juky San khi bị nhắc tên Song Luân để "làm mai" khiến dàn sao bật cười nghiêng ngã

Song Luân và Juky San từng bị soi nhiều hint đáng nghi khi xuất hiện cùng nhau trong show Lạ Lắm À Nha! vào năm 2021. Khi đó, các "thám tử mạng" soi được cả hai đã có những màn tương tác đầy thân thiết với đối phương trên mạng xã hội. Đến tháng 4/2023, cả hai có màn tương tác gây xôn xao. Khi đàng gái đăng tải hình ảnh mới cùng chia sẻ: "Độc toàn thân", Song Luân liền có động thái đáng ngờ: "Vậy anh là ai thế em, em à, em ơi?". Có giai đoạn, Song Luân và Juky San cũng nhiều lần đồng hành cùng nhau ngoài đời thường. Juky San đã có mặt trong buổi ra mắt bộ phim mà Song Luân thủ vai chính. Cả hai còn bị soi những món đồ cặp với đối phương như ốp điện thoại, mũ...

Tiếp đến, khi Song Luân xuất hiện trong chương trình Nhà Trọ Destiny của Trường Giang vào đầu năm 2024, anh bị đàn anh làm bại lộ chuyện yêu và chia tay. Cụ thể, Trường Giang đã bàn luận về chuyện tình cảm gần nhất của Song Luân. Nam diễn viên chia sẻ anh đã rất nghiêm túc khi bước vào mối quan hệ này vì lâu lắm mới có tình cảm với một người nhưng cuối cùng cả hai chẳng thể gắn bó dài lâu. Khi đó, Trường Giang và Phát La liên tục ngân nga ca khúc Em Là Coffee - một bài hit của Juky San. Trước hành động này từ đàn anh, Song Luân đã để lộ sự ngại ngùng và đòi cắt cảnh quay. Từ đó, nhiều người cho rằng "nữ chính" trong cuộc tình gần nhất của anh chính là Juky San. Sau đó, Juky San cũng lên tiếng xác nhận tin đồn hẹn hò là có thật nhưng mong cộng đồng mạng đừng nhắc lại quá nhiều.

Song Luân và Juky San từng bị Trường Giang ẩn ý về mối quan hệ khi cùng nhau xuất hiện trên sóng truyền hình

Như nhiều cặp đôi, cả hai cũng bị soi nhiều dấu hiệu đặc biệt

Vào tháng 12/2024, Juky San đăng clip dài gần 2 phút với tiêu đề: "Trải nghiệm chia tay tệ nhất Juky San từng có". Theo đó, nữ ca sĩ cho biết trong thời gian bên nhau, cả hai thường xuyên có những cuộc gây nhau căng thẳng nhưng đỉnh điểm khiến cô quyết định buông là vì 1 câu nói của đối phương. Tuy Juky San không nhắc cụ thể tên ai nhưng nhiều người đã đồng loạt gọi tên Song Luân vì cho rằng anh chính là "nam chính" trong câu chuyện này.

Nữ ca sĩ kể: "Tôi và người yêu cũ quen nhau nhưng cãi rất nhiều vì bất đồng quan điểm. Chúng tôi đã xin lỗi nhau rất nhiều, toàn vì những chuyện nhỏ nhặt thôi. Có hôm đấy, 2 đứa cãi nhau mãi không đến hồi kết, chúng tôi quyết định ngồi lại, bình tĩnh từng đứa nói cảm xúc bên trong. Sau khi nói xong hết, anh nói: 'Em nói thì anh mới biết cảm xúc của em là như thế, anh cảm thấy em đã thương anh rất nhiều, xin lỗi em vì những điều anh làm em buồn'. Khi đó, chúng tôi mừng mừng, tủi tủi, ôm nhau làm hoà các kiểu.

Sau đợt cãi nhau đó mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, cô bức xúc vì bị đối phương nói là "giận khùng giận điên", liên tục "đào" lại câu chuyện này. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Ngày hôm sau ảnh bị ốm, tôi sang nhà chăm ảnh. Đang lúc 2 đứa quan tâm nhau, tình cảm thì thì anh ấy lại nói 1 câu: 'Hôm qua em giận khùng giận điên gì vậy?' cái tôi bị ngỡ ngàng, nghĩ là mình đã nói hết hôm qua rồi, thế là 2 đại lại cãi nhau. Tôi mới kết thúc, mong cả hai cùng nghỉ ngơi, dừng câu chuyện lại tại đó.

Vài ngày sau nữa, chúng tôi đang đi hẹn hò, nói chuyện vui vẻ trên xe thì anh ấy lại nói: 'Nhưng mà lần sau em đừng có giận khùng giận điên như hôm bữa nữa nhé!'. Tôi không hiểu mình đã giận khùng giận điên cái gì, tôi đã từng nói anh đừng nhắc vấn đề đó nữa vì nó đã kết thúc rồi, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi rơi vào khoảng lặng trong 15 phút, sau đó anh lại nói: 'Nhưng em cho anh đúng 5 phút thôi, anh sẽ nói đúng 5 phút thôi, anh không biết tại sao em lại giận như thế?'. Khi đó, tôi mới hỏi ngược lại anh muốn xin lỗi em vì anh mệt do em ồn ào, xin lỗi đại cho xong đúng không?".

Juky San từng chia sẻ cô trải qua mối tình yêu cực khiến Song Luân bị gọi tên

Juky San chia sẻ về mối quan hệ với người cũ: "2 chúng tôi không còn nhắn tin, tương tác hay liên hệ với nhau nữa, cuối cùng 2 đứa không ai thắng cả, đều thua hết. 2 chúng tôi đánh mất tình cảm. Ban đầu thì xác định quen nhau rõ ràng nhưng đoạn cuối thì chẳng ai nói chính thức chuyện dừng lại. Đó là câu chuyện chia tay mà tôi cảm thấy tệ với bản thân tôi".

Thời gian gần đây, Juky San liên tục đối diện với những hình huống dở khóc dở cười khi bị nhắc lại mối quan hệ với Song Luân. Trong Em Xinh Say Hi, cô liên tục bị dàn Em Xinh hay Trấn Thành gọi tên cùng Song Luân. Không chỉ thế, Juky San còn dính vào ồn ào tình cảm khi bị Bảo Uyên The Voice gọi tên. Bảo Uyên cho rằng Juky San yêu người từng cưa cẩm cô.

Juky San nhận được sự chú ý nhiều hơn khi tham gia Em Xinh Say Hi

Về phía Song Luân, nam ca sĩ kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng hiện đang bị soi hint hẹn hò Uyển Ân - em gái của Trấn Thành. Khi được hỏi về kế hoạch hôn nhân, Song Luân chia sẻ với chúng tôi: "Về chuyện tương lai thì tôi cũng không thể biết được đến khi nào mới lập gia đình. Mọi thứ cứ do duyên thôi. Tôi không muốn ép buộc bất cứ điều gì. Nếu tình yêu đến thì tôi sẽ hoan hỉ đón nhận, chỉ là hiện tại tôi vẫn chưa thể gặp được một người có thể khiến mình muốn tỏ tình, và muốn tiến tới một mối quan hệ sâu sắc hơn với họ. Nếu như sau này người ấy thực sự xuất hiện thì tôi rất sẵn sàng để nghiêm túc và hy vọng sớm được công khai với mọi người. Tôi cũng ao ước được làm những điều mà những cặp đôi hẹn hò hay làm, tôi cũng thích cầu hôn người mình yêu, thích tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn, cũng thích nắm tay cô ấy đi dạo trên đường. Tôi hy vọng trong tương lai tôi sẽ sớm gặp người đó".