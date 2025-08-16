Chấn động bài "bóc phốt" Lisa (BLACKPINK) hủy hoại tình cũ, còn giả tạo diễn vai nạn nhân với cả thế giới

Ngày 16/8, tờ KoreaBoo đưa tin MXH đang nháo nhào trước bài bóc phốt, vạch trần nhân cách thật của Lisa (BLACKPINK) trên trang web chia sẻ "tin mù" ẩn danh nổi tiếng Hollywood Crazy Days & Nights. Theo chủ bài đăng, em út nhóm nhạc Hắc - Hường không phải người đơn giản, sống giả tạo và 2 mặt. Lisa từng hủy hoại cuộc đời tình cũ và chuyện này bạn bè cô ai cũng biết. Những người trong giới đều rất thương cảm cho bạn trai cũ của Lisa vì anh đã yêu nhầm người.



Bài đăng trên Crazy Days & Nights còn cho biết trước khi mọi chuyện vỡ lỡ, Lisa đã tâm cơ đánh phủ đầu, che giấu quá khứ bằng việc phát hành sản phẩm âm nhạc để mọi người thấy cô đã rất đau khổ vì người cũ, đồng thời bày tỏ mong muốn fan sẽ ủng hộ mối quan hệ tình ái với bạn trai giàu có hiện tại của cô.

Lisa bị tố hủy hoại cuộc đời của người yêu cũ, rồi tung MV Dream che giấu sự thật người hâm mộ toàn cầu

Bài viết "kể tội" Lisa ngay lập tức gây dậy sóng MXH. Nhiều netizen cho rằng tình cũ đang bị Lisa lợi dụng để làm MV chính là rapper One. Trong ca khúc DREAM có nhắc về mốc thời gian năm 2019, sự xuất hiện và biến mất không dấu vết của 1 chàng trai. Vào năm 2019, One và Lisa vướng tin đồn hẹn hò. Cũng trong năm đó, rapper sinh năm 1994 rời YG và phát hành album solo vào tháng 11. Kể từ đó trở đi, One mất hút, khóa tài khoản Instagram và không còn xuất hiện trước công chúng. Cư dân mạng còn phát hiện nam chính trong MV DREAM của Lisa nhuộm màu tóc giống hệt One vào năm 2019.

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng bài bóc phốt Lisa vô căn cứ, không đáng tin cậy vì chẳng đưa ra được chứng cứ nào cho thấy em út nhóm BLACKPINK đã cư xử tệ hại hay hủy hoại cuộc đời tình cũ. Ca khúc DREAM cũng không phải lời trách cứ mà thực chất là sự tiếc nuối và hoài niệm về cuộc tình dang dở đã qua của Lisa.

One được cho là người bị Lisa phá nát cuộc đời đến mức phải ở ẩn, giờ anh tiếp tục bị cô lợi dụng để ra nhạc

Hiện, Lisa vẫn chưa lên tiếng về những suy đoán liên quan đến danh tính bạn trai cũ cũng như việc dính vô số những tin đồn tiêu cực trên MXH kể từ lúc phát hành MV DREAM. Ngoài rapper One, Lisa còn bị nghi vấn từng bí mật hẹn hò và có cuộc tình đau khổ với Jungkook (BTS). Do đó, netizen cho rằng DREAM là sản phẩm âm nhạc mà Lisa dành cho One hoặc Jungkook.

