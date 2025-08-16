Không thể tin nổi đây là trình tiếng Anh của Kim Tae Hee!

Kim Tae Hee vừa tái xuất showbiz với tác phẩm mới Butterfly. Cô đang bận rộn với lịch trình quảng bá ở Mỹ lẫn Hàn Quốc. Butterfly là dự án đặc biệt với Kim Tae Hee. Bộ phim này đánh dấu bước ngoặt lần đầu có vai diễn ở thị trường quốc tế trong sự nghiệp của minh tinh xứ Hàn.

Tại 1 buổi gặp gỡ truyền thông mới đây, "báu vật nhan sắc" xứ kim chi đã khiến khán giả bất ngờ với khả năng nói tiếng Anh của mình. Dù có chỗ Kim Tae Hee hơi ngập ngừng, nhưng nhìn chung cô phát âm tiếng Anh rõ ràng, dễ nghe, tự nhiên và sử dụng từ ngữ dễ hiểu. Trông nữ minh tinh thật sự diễn tả những điều mình suy nghĩ, chứ không nói theo cách trả bài. Màn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh “đâu ra đấy” của nữ diễn viên hàng đầu nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Đây cũng là lần hiếm hoi công chúng thấy Kim Tae Hee thể hiện khả năng ngoại ngữ “không phải dạng vừa” của cô.

Kim Tae Hee trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh

Màn trả lời tiếng Anh đầy tự tin của Kim Tae Hee nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng

Theo Nate, không chỉ tiếng Anh, Kim Tae Hee còn có thể nói tiếng Nhật rành mạch. Năm 2011, khi đến xứ Phù Tang quảng bá bộ phim 99 Ngày Với Ngôi Sao, minh tinh này đã gây choáng với việc trả lời các câu hỏi bằng tiếng Nhật 1 cách đầy tự tin.

Tờ Koreaboo cho biết tài năng, nhan sắc và trình độ học vấn "đỉnh của chóp" là 3 điều không thể phủ nhận ở Kim Tae Hee. Thành tích học tập của nữ diễn viên xuất sắc đến mức giáo viên cũ cũng phải ấn tượng, tấm tắc ngợi khen. Khi học cấp 2, bà xã Bi Rain có 3 năm học liên tiếp đạt điểm số tuyệt đối trong tất cả các môn học. Thậm chí, trong chương trình Star The Secret của đài MBC every1, giáo viên cũ của Kim Tae Hee chia sẻ: "Sự tập trung cao độ của Kim Tae Hee trong giờ học khiến giáo viên lo lắng. Trong suốt sự nghiệp dạy học, tôi thực sự chưa thấy học sinh nào hoàn hảo như Kim Tae Hee".

Với sự học hành chăm chỉ của mình, Kim Tae Hee đã đỗ vào trường Đại học Quốc gia Seoul theo hình thức xét tuyển đặc biệt bằng điểm CSAT. Dù điểm CSAT chính xác của cô nàng không được tiết lộ, nhưng netizens suy đoán rằng điểm số của cô phải nằm ở top 1 đến 1,5%, vì chỉ có 3% sinh viên có điểm CSAT cao nhất mới có thể đăng ký xét tuyển đặc biệt vào trường Đại học Quốc gia Seoul. Là sinh viên của đại học hàng đầu Hàn Quốc, Kim Tae Hee khó lòng mà không giỏi ngoại ngữ.

Cô giáo cũ của Kim Tae Hee từng chia sẻ về thành tích học tập "siêu khủng", 3 năm liên tiếp đạt điểm số tuyệt đối trong tất cả các môn học của nữ diễn viên



Kim Tae Hee được mệnh danh là "nữ thần quốc dân", là chuẩn mực của vẻ đẹp hoàn hảo với gương mặt cân đối và nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân tại Hàn Quốc. Vẻ đẹp vượt thời gian cùng đời tư sạch giúp minh tinh này mãi là biểu tượng trong lòng khán giả. Cô từng chinh phục khán giả toàn châu Á bằng diễn xuất và nhan sắc qua các tác phẩm như Nấc Thang Lên Thiên Đường, Chuyện Tình Havard, IRIS, Hi Bye Mama... Về đời tư, Kim Tae Hee có cuộc hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ với tài tử Bi Rain.

Minh tinh xứ Hàn có sự nghiệp, hôn nhân viên mãn

Nguồn: KoreaBoo