Nam nghệ sĩ được chọn thay NSƯT Thành Lộc làm Giám đốc Nghệ thuật: 50 tuổi vẫn độc thân, sống cùng mẹ

Đình Toàn sinh năm 1976 trong một gia đình bình dân. Khởi đầu với vai trò một diễn viên múa rối năm 2000. May mắn được NSƯT Thành Lộc phát hiện, tạo điều kiện giúp đỡ, Đình Toàn nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với mọi nhà, đặc biệt là thế hệ 9x qua series Chuyện ngày xưa sau đó là Ngày xửa ngày xưa.

Ngoài vai hề Lí Lắc kinh điển ở Chuyện ngày xưa, Đình Toàn còn tham gia rất nhiều vở kịch thiếu nhi đình đám khác. Anh cũng xuất hiện trong loạt phim kinh điển của thế hệ 9x như Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật,… Bên cạnh sân khấu, nam nghệ sĩ còn được biết đến với vai trò người dẫn chương trình, đặc biệt là các chương trình dành cho thiếu nhi.

Nhắc về thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của mình, Đình Toàn hào hứng kể trong chương trình Kỷ Niệm Thanh Xuân: “Có giai đoạn khán giả gửi về đài tới ba bao tải thư, cả phòng biên tập phải chia nhau đọc. Thậm chí, diễn viên cũng mang thư về nhà để cảm nhận tình cảm của công chúng”.

Đình Toàn vẫn trẻ trung, phong độ ở tuổi 50.

Ngoài diễn xuất và dẫn chương trình, Đình Toàn còn là người đứng sau chỉ đạo nhiều vở kịch, chương trình truyền hình lớn. Anh từng là đạo diễn của các vở kịch nổi tiếng như: Chú mèo đi hia, Chuyện thần tiên xứ Phù Tang, Chúa tể muôn loài, Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad.

Tổng đạo diễn của các chương trình truyền hình như Tinh hoa hội tụ, Sao nối ngôi nhí, Tiếu lâm tứ trụ nhí,… Dù là ở vai trò nào thì công việc mà Đình Toàn tham gia suốt hơn 20 năm làm nghề đa phần vẫn gắn liền với trẻ em.

Với tài năng và cả tâm huyết của mình dành cho nghệ thuật, khi NSƯT Thành Lộc rời IDECAF và thành lập sân khấu Thiên Đăng, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn đã trao trách nhiệm Giám đốc Nghệ thuật cho Đình Toàn.

Theo lời ông bầu Huỳnh Anh Tuấn, lý do Đình Toàn được chọn để thay thế nghệ sĩ Thành Lộc là vì anh rất đa năng, có thể vừa biểu diễn, vừa dàn dựng, vừa thẩm định kịch bản, điều phối công việc chuyên môn với các nghệ sĩ.

Nói về vai trò và trách nhiệm này, nam nghệ sĩ chia sẻ trên báo Thanh Niên: "Tôi không kịp chuẩn bị gì hết, anh Lộc chia tay IDECAF, công việc dồn lại rất nhiều. Nhưng thôi, tôi sẽ cố gắng vượt qua thử thách này, chỉ mong cống hiến cho sân khấu, cho mọi người tốt nhất trong khả năng của tôi.

Tình cảm của tôi đối với anh Tuấn và anh Lộc không hề sứt mẻ, vì tôi là đàn em của các anh, mong sẽ nối tiếp các anh làm được gì đó cho sân khấu".

Đình Toàn và Đại Nghĩa ở hậu trường sân khấu IDECAF - nơi anh đang thay NSƯT Thành Lộc đảm nhận công việc, vị trí, vai trò của một Giám đốc Nghệ thuật.

Hiện tại ở tuổi 50, Đình Toàn vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Nhìn những hình ảnh gần đây của anh, khán giả không dám tin Đình Toàn đã bước sang tuổi 50 bởi trông anh vẫn trẻ trung, năng động, đầy máu lửa.

Đình Toàn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật suốt mấy chục năm qua. Tài năng của anh được ghi nhận ở một số giải thưởng như: HCB tại Liên hoan sân khấu kịch toàn quốc 2009; diễn viên chính xuất sắc Cánh Diều Vàng 2010; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Việt 2014 tại Pháp; HCV Liên hoan Sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ CAND năm 2020.

Nhìn lại 25 năm sự nghiệp, anh cho rằng quyết định khiến anh tâm đắc nhất chính là theo học ngành đạo diễn: “Đó là lúc tôi quyết định sẽ làm nghệ thuật đến nơi đến chốn, chọn nó làm công việc chính thức và phải làm thật đàng hoàng, nghiêm túc”, anh khẳng định trong chương trình Kỷ Niệm Thanh Xuân.

Về cuộc sống riêng tư, Đình Toàn rất khép kín, ít giao du đồng nghiệp và truyền thông. Anh tự nhận mình là người tẻ nhạt, đơn điệu, đôi khi cô đơn. Những nỗi niềm nghề nghiệp, cuộc sống anh tự cất giữ như một phần của đời mình.

Nam nghệ sĩ cho biết, có ba thứ anh không bao giờ khoe trên mạng xã hội hay đời sống, đó là hàng hiệu, chuyện đời tư và người yêu. Anh quan niệm, một người nghệ sĩ cần biết điểm dừng để tự bảo vệ mình trước cám dỗ của hào quang.

Nhờ vậy mà anh gần như không bị cuốn vào vòng xoáy của những thị phi, ung dung làm nghề và bình tĩnh sống, không quan tâm trước những tin đồn thổi xung quanh.

Ở tuổi 50, nam nghệ sĩ vẫn độc thân, sống cùng mẹ và vướng tin đồn yêu diễn viên Quang Thảo.

Hiện tại, nam nghệ sĩ ở với mẹ. Anh không cưới vợ và cảm thấy hài lòng về cuộc sống không phải trách nhiệm hay ràng buộc gia đình với ai.

"Tôi nghĩ mỗi người chỉ sống một cuộc đời này, chỉ cần họ thấy hạnh phúc là được. Phần mình, tôi nghĩ bản thân không có trách nhiệm phải cưới vợ sinh con", Đình Toàn từng chia sẻ trên Vietnamnet.

Vì không lập gia đình nên nam nghệ sĩ dính tín đồn yêu diễn viên Quang Thảo. Cả hai gắn bó với nhau như hình và bóng hơn 2 thập kỷ, từ nghệ thuật đến cuộc sống thường ngày.

Trước tin đồn, cả hai không phủ nhận cũng không thừa nhận. Tuy nhiên, Đình Toàn từng chia sẻ trên chương trình Đời nghệ sĩ rằng, anh có một tình yêu đẹp, không phải đấu tranh về lý trí quá nhiều.

"Tôi may mắn có được tình yêu đẹp. Chính tình yêu đẹp giúp tôi nhận ra nhiều giá trị trong cuộc sống", Đình Toàn chia sẻ trong chương trình Đời nghệ sĩ.