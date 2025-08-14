Nam nghệ sĩ vừa qua đời tuổi 55: Không dám xin tiền ai, được Việt Hương cho 20 triệu

Mới đây, vợ nghệ sĩ hài Bắc Hải là chị Kim Thắm đã báo tin chồng mình qua đời lúc 7 giờ sáng 13/8, sau một thời gian dài điều trị bệnh tật, hưởng dương 55 tuổi.



Nghệ sĩ Bắc Hải trong lần xuất hiện mới nhất

Nghệ sĩ Bình Tinh cũng xác nhận thông tin nghệ sĩ Bắc Hải qua đời. Nữ nghệ sĩ cho biết, vợ anh gọi báo tin vào sáng 13/8. Bình Tinh nói cô và các đồng nghiệp sẽ lo chu toàn cho đám tang của nghệ sĩ Bắc Hải.

Học trò của nghệ sĩ Bảo Chung, vì nhậu nhiều mà lâm bệnh nặng

Nghệ sĩ Bắc Hải tên thật là Vũ Bắc Hải, sinh năm 1970 và bén duyên với nghệ thuật từ năm 1990.

Anh được biết tới bởi vóc dáng cao, gầy nhìn khá hài hước, gương mặt biểu cảm cũng đậm tính hề. Nam nghệ sĩ thường đóng vai kép nhì, kép ba hoặc phụ họa cho các diễn viên chính trên sân khấu. Trong những lần xuất hiện của mình, anh thường tấu hài để tạo không khí và điểm nhấn riêng.

Vai diễn ấn tượng nhất của nghệ sĩ Bắc Hải là vai Thầy bói hết thời trong chương trình Gala cười 2025, đóng cùng nghệ sĩ Hồng Tơ.

Nghệ sĩ Bắc Hải cũng từng tiết lộ, nghệ sĩ Bảo Chung chính là thầy của mình, người đã dìu dắt, dạy nghề nghiệp cho anh và đến giờ anh vẫn mang ơn nghệ sĩ Bảo Chung.

Bắc Hải và Hoài Linh

Sau này, tấu hài qua thời hoàng kim và các sân khấu kịch eo hẹp, đóng cửa dần, chỉ những nghệ sĩ nổi tiếng mới trụ được với nghề. Nghệ sĩ Bắc Hải ít xuất hiện, phải đi diễn tỉnh hoặc các sân khấu hội chợ, đám cưới, sự kiện nhỏ. Nhưng công việc ngày một ít đi, anh trở nên khó khăn.

Trước khi mất, tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Bắc Hải vô cùng nghiêm trọng. Anh phải trải qua nhiều năm chống chọi nhiều căn bệnh hiểm nghèo như xơ gan nặng, suy thận, thoái hóa cột sống, hở đốt sống lưng, tắc ống mật.

Theo nghệ sĩ Bắc Hải tiết lộ, lối sống của anh trước đây là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều bệnh tật sau này. Anh nói: "Tôi bị xơ gan như này cũng vì ngày xưa tôi nhậu nhiều quá, cứ diễn về khuya là anh em đồng nghiệp lại rủ nhau đi nhậu, nhậu nhiều quá nên bị gan, bị 5 năm nay".

Cách đây hơn hai tháng, đạo diễn Khương Dừa tới thăm nghệ sĩ Bắc Hải thì thấy sức khỏe của anh đã vô cùng trầm trọng. Anh gầy rạc người, gần như chỉ còn da bọc xương, hốc hác và đi lại không vững, phải chống nạng mới đi được. Anh cũng vừa phải đi cấp cứu do ngã gãy xương.

Nghệ sĩ Bắc Hải trong lần nằm viện vài năm trước

Nam nghệ sĩ tâm sự: "Tôi bị bệnh gan và tắc ống mật, có lúc thập tử nhất sinh tưởng không qua khỏi. Giờ tôi đi phải chống nạng vì cứ đi là ngã, chân yếu lắm.

Hôm nọ tôi đang đi trong nhà tắm cũng ngã rầm một cái, phải vào viện cấp cứu tại khoa chấn thương chỉnh hình.

Trước đó vài tháng, tôi cũng phải lên viện vì ngã gãy xương. Tôi vào viện nhiều quá nên bác sĩ quen mặt tôi, biết hoàn cảnh tôi khó khăn nên bảo thôi, không cần nhập viện, cứ về nhà dưỡng thương thôi.

Tôi bị xơ gan 5 năm nay, nặng lắm nên bác sĩ cũng sợ, không dám chữa chân cho tôi. 5 năm nay, tôi phải đi bốc thuốc Nam tận An Giang nay, cứ cầm cự với nó. Trước tôi cũng có vào viện chữa gan và uống thuốc Tây nhưng sau đó đành ngưng để chuyển sang thuốc Nam.

Nếu tôi mà nhập viện mổ nữa thì phải dùng thuốc khác, nó sẽ hủy gan của tôi và khiến tôi bị suy thận. Bác sĩ bảo tôi sẽ không sống nổi 6 tháng. Bác sĩ không dám chữa cho tôi cái xương chậu bị ngã này".

Trắng tay sau bạo bệnh, được Việt Hương cho 20 triệu

Không chỉ lâm nhiều bệnh hiểm nghèo, nghệ sĩ Bắc Hải còn có cuộc sống khó khăn. Lúc Khương Dừa tới thăm, anh đang ở trọ cùng vợ trong một căn nhà trọ cấp 4 chật hẹp tại vùng ngoại thành xa xôi.

Bắc Hải và Bình Tinh

Vợ anh phải bán nước trước cửa nuôi cả gia đình, còn anh thì gần như không còn khả năng lao động. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Ở đây là nhà mướn thôi. Trước đây vợ chồng tôi ở trọ tại quận 7, TP.HCM nhưng hơn năm trở lại đây khó khăn quá, trụ không nổi, phải về đây. Đây là quê vợ tôi, có nhiều người quen, họ hàng nên về cho đỡ. Vợ tôi đang bán nước tại nhà trọ này luôn".

Theo Bắc Hải, anh từng trải qua cơn bệnh thập tử nhất sinh và may mắn nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, khán giả. Lúc nhập viện lần hai, gia tài của Bắc Hải chỉ vỏn vẹn 7 triệu đồng, trong khi phải ứng viện phí 20 triệu đồng.

Lúc này, anh nhờ người bảo lãnh để được khất tiền viện phí. Sau đó, Bắc Hải được danh hài Việt Hương gửi tặng 20 triệu đồng để trị bệnh.

Anh nói: "Nếu không có mọi người hỗ trợ đã không còn tôi ngày hôm nay. Sau cơn bạo bệnh lần một, tôi ngưng nhận hỗ trợ và đi hát trở lại kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đêm đó, tôi nhận 3 show, chỉ đứng một chỗ, không thể đi lại trên sân khấu.

Sau này, tôi nhập viện lần hai trong tình trạng nguy kịch hơn. Tôi liệt hoàn toàn, không thể đi lại, phải chuyển 3 bệnh viện. Tôi tiếp tục được anh em, đồng nghiệp giúp đỡ".

Bắc Hải cho biết sau 2 cơn bạo bệnh, anh hoàn toàn trắng tay, bần cùng không còn gì. Tuy nhiên, vì đã được đồng nghiệp giúp đỡ nhiều nên anh không dám kêu than. Anh nói: "Tôi mang ơn anh chị em đồng nghiệp lắm vì mọi người giúp đỡ, cho tôi quá nhiều lúc tôi bệnh hoạn. Vì vậy nên giờ tôi có bị sao cũng cắn răng chịu đựng, không dám mở miệng ra xin tiền ai".

Tình cảnh khó khăn, bệnh tật của nghệ sĩ Bắc Hải những ngày cuối đời khiến nhiều người càng xót xa khi hay tin anh đã ra đi mãi mãi.

