Thiếu phu nhân chịu chơi nhất showbiz: Thay hơn 20 bảo mẫu vì "không đạt chuẩn", tiêu hết hơn 30 nghìn tỷ trong vòng 4 năm?

Từ mối tình thanh xuân đến mái ấm hơn 30 năm

Trương Học Hữu và La Mỹ Vỹ bén duyên từ năm 1986 khi hợp tác chung trong một bộ phim. Khi ấy, anh chỉ là ca sĩ trẻ mới vào nghề, còn cô là “tiểu hoa đán” của màn ảnh Hong Kong, đồng thời là em kết nghĩa của diva Mai Diễm Phương. Sự tinh tế và chu đáo của nam ca sĩ đã nhanh chóng chinh phục trái tim người đẹp.

Tuy nhiên, chuyện tình không phải lúc nào cũng êm đềm. Năm 1988, La Mỹ Vỹ từng tuyên bố chia tay vì bạn trai sa vào rượu chè. Quyết tâm giành lại tình yêu, Trương Học Hữu cai rượu, tập trung sự nghiệp, và được bạn gái âm thầm hỗ trợ kết nối các mối quan hệ trong giới.

Sau 10 năm yêu, cặp đôi đăng ký kết hôn tại Anh năm 1996 và có hai con gái. La Mỹ Vỹ rút lui khỏi làng giải trí, toàn tâm chăm sóc gia đình, còn Trương Học Hữu vươn lên hàng “Tứ đại thiên vương”.

Tin đồn “4 năm thua lỗ 10 tỷ HKD” và nhịp diễn dày đặc của Trương Học Hữu

Theo một số nguồn tin từ truyền thông Hong Kong, vào khoảng năm 2008, La Mỹ Vỹ mang phần lớn tiền tích lũy của chồng đầu tư vào các dự án ở Mỹ, bao gồm cổ phiếu của Lehman Brothers. Ban đầu có lãi, nhưng sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, toàn bộ vốn liếng được cho là “bốc hơi”.

Các bài báo lá cải còn cho rằng trong 4 năm, những khoản đầu tư tiếp theo ở thị trường ngoại hối và giai đoạn dịch bệnh tiếp tục thất bại, khiến tổng thiệt hại lên tới hàng tỷ HKD. Thậm chí, truyền thông còn nói rằng La Mỹ Vỹ đã thua lỗ tới 10 tye HKD (hơn 30 nghìn tỷ VNĐ).

Tuy nhiên, con số này chưa từng được chính chủ xác nhận.

Cùng thời điểm, Trương Học Hữu lại gây chú ý vì tần suất chạy show dày đặc. Chỉ riêng 9 tháng, anh đã mở hơn 100 đêm diễn khắp thế giới – trung bình 3 ngày một show – dù đã ở tuổi ngoài 60. Dù anh giải thích “vì đam mê và để gặp gỡ khán giả”, không ít người vẫn đặt câu hỏi liệu đây có phải cách “bù lỗ” sau những khoản thất thoát tài chính.

Ngoài chuyện đầu tư, La Mỹ Vỹ còn nổi tiếng với thói quen vệ sinh nghiêm ngặt. Theo các tờ báo Hong Kong (Trung Quốc), trong vòng 3 năm, cô đã thay tới hơn 20 bảo mẫu vì “không đạt chuẩn” dọn dẹp. Ra ngoài, cô mang theo bộ đồ ăn riêng, phủ khăn lên ghế trước khi ngồi và thường xuyên xịt khử trùng.

Không ít khán giả cho rằng đây là chứng “ám ảnh sạch sẽ”, nhưng Trương Học Hữu chưa bao giờ chê trách. Anh nhiều lần khẳng định “vợ là số một trong nhà” và sẵn sàng tuân theo các yêu cầu vệ sinh khi về nhà, kể cả việc tắm rửa, thay đồ và khử trùng trước khi bước vào phòng khách.

Từng có thời gian bị gắn mác “người vợ khiến chồng phải lao lực kiếm tiền”, La Mỹ Vỹ vẫn giữ cuộc sống kín tiếng, không lên tiếng đáp trả. Với Trương Học Hữu, những lời đồn đoán chưa bao giờ làm thay đổi cách anh yêu và tôn trọng vợ.

Hơn 30 năm bên nhau, từ lúc anh còn là chàng ca sĩ trẻ cho tới khi trở thành “Ca thần” châu Á, La Mỹ Vỹ vẫn là hậu phương vững chắc, còn anh thì kiên định với câu nói: “Tôi lo kiếm tiền, cô ấy chỉ cần đẹp và hạnh phúc”.



