Đây rồi! Winnie - tiểu thư tài phiệt đam mê thể thao cuối cùng cũng gia nhập đường đua pickleball

Thời gian gần đây, pickleball - môn thể thao kết hợp giữa tennis, bóng bàn và cầu lông đang tạo nên một “cơn sốt” toàn cầu.

Với luật chơi đơn giản, dụng cụ gọn nhẹ và phù hợp cho mọi lứa tuổi, pickleball nhanh chóng chinh phục từ giới trẻ năng động đến người trung niên yêu vận động nhẹ nhàng.

Từ đó, các sân chơi pickleball mọc lên ngày càng nhiều, từ công viên, sân nhà cho đến các câu lạc bộ thể thao, thu hút không chỉ những người muốn rèn luyện sức khỏe mà còn cả những ai tìm kiếm một hoạt động giải trí vui vẻ, kết nối cộng đồng.

Không khó để bắt gặp hình ảnh “người người, nhà nhà” cầm vợt pickleball, cùng nhau hào hứng trên sân, biến môn thể thao này thành một xu hướng sống khỏe mới.

Điều thú vị là rất nhiều người nổi tiếng cũng nhanh chóng “lên sân” thử sức với pickleball, từ các ngôi sao hạng A, vận động viên chuyên nghiệp đến những influencer mạng xã hội. Sự góp mặt của họ không chỉ khiến môn thể thao này thêm phần sôi động mà còn truyền cảm hứng cho công chúng, biến pickleball từ một trò chơi giải trí thành xu hướng sống khỏe đầy phong cách.

Mới đây, Winnie - ái nữ nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng có mặt trên sân pickleball. Mái tóc mây thương hiệu của Winnie được buộc 2 bên gọn gàng, trang phục thoải mái dễ vận động và đi giầy thể thao cực kỳ ra dáng. Mặc dù mới bắt đầu làm quen nhưng thái độ của cô bé có vẻ rất hào hứng.

Với những ai yêu mến chị em Winnie và Hannie thì chắc chắn sẽ biết chị cả Winnie rất có năng khiếu với các môn thể thao và mẹ Đông Nhi cũng luôn tạo điều kiện cho con gái cưng được thử sức với các bộ môn thể thao khác nhau.

Winnie cũng chơi bóng rổ rất giỏi nữa!

Từ múa bale, bơi lội đến chơi bóng rổ, cô bé luôn khiến fan hâm mộ mê tít với những thần thái biểu cảm và sự tập trung, chơi hết sức của mình.

Hội các mẹ bỉm yêu mến em Winnie cuối cùng cũng được ngắm em bé tóc mây có nụ cười toả nắng trên sân pickleball rồi!