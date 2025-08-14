Nữ thần nhan sắc 2k3 bị nghi "độ vòng 3" dị dạng, sắp tiếp bước Park Bom thành "con nghiện thẩm mỹ"?

Trong thời gian qua, nữ thần nhan sắc Yuna (ITZY) thường xuyên gây tranh cãi khi xuất hiện với phần hông "giả trân" dị dạng. Cô bị nghi dùng miếng độn hông quá đà, ám ảnh với vẻ đẹp hoàn hảo dù vốn sở hữu body rất đẹp.

Tuy nhiên mới đây nhất, cư dân mạng chuyển hướng nghi vấn Yuna đã "nâng cấp" vòng 3 bằng cách tiêm chất làm đầy hoặc BBL (Nâng mông kiểu Brazil, một thủ thuật thẩm mỹ chuyển mỡ vào mông). Khi mặc quần ngắn, đôi chân của Yuna gầy tong teo nhưng phần hông lại nảy nở bất thường, trông như lắp ghép vào người, rất thiếu tự nhiên. Nữ thần nhan sắc Kpop gen 4 nhanh chóng bị so sánh với ngôi sao cũng để lộ vòng 3 bất thường gần đây là Park Bom (2NE1).

Yuna gây tranh cãi vì chân gầy tong teo nhưng vòng 3 lại to lố bịch, thiếu tự nhiên

Điều này khiến cư dân mạng nghi cô đã thực hiện thủ thuật nâng mông Brazil...

... giống như Park Bom (2NE1)

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ý lo lắng mong Yuna dừng "dao kéo" lại, nếu không sẽ có nguy cơ trở thành "quái vật thẩm mỹ". Nữ idol vốn đã sở hữu thân hình rất đẹp, việc cố gắng chạy đua theo những tiêu chuẩn hoàn hảo thậm chí có thể trở thành "con dao 2 lưỡi" làm xấu đi hình ảnh của cô.

Thậm chí, có những nghi ngờ Yuna và ekip liên tục gây ra tranh cãi về vòng hông để "noise marketing". Những năm gần đây, danh tiếng và thành tích của ITZY ngày càng tụt dốc. Vì vậy, nghi ngờ Yuna chiêu trò sử dụng vòng hông "giả trân", dị dạng nhằm gây sự chú ý không phải không có cơ sở.

Khán giả không khỏi ngán ngẩm trước hình ảnh vòng 3 "giả trân" của Yuna

Nhưng trên tất cả, khán giả đều lo ngại việc Kpop ngày càng ám ảnh vẻ đẹp hoàn hảo phi thực tế, đẩy các nghệ sĩ trẻ vào một cuộc chiến không hồi kết với cơ thể của chính mình thông qua chế độ ăn kiêng hà khắc, những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn và sự hỗ trợ của các phụ kiện "ngụy trang" như miếng độn vai, độn hông.

Điều này còn gây ra những hệ quả tiêu cực và độc hại đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Một thế hệ thanh thiếu niên đang lớn lên với cảm giác tự ti, ám ảnh với ngoại hình. Không ít người sẵn sàng ăn kiêng cực đoan, hút mỡ, tiêm filler khi chưa đến tuổi trưởng thành vì muốn đẹp như những ngôi sao hào nhoáng. Nhiều bác sĩ thẩm mỹ trên thế giới cảnh báo rằng việc chạy theo các tiêu chuẩn sắc đẹp kiểu này có thể gây rối loạn ăn uống, trầm cảm, lo âu, và thậm chí là những biến chứng nguy hiểm từ phẫu thuật thẩm mỹ.

Nguồn: Koreaboo