Căng: Lộ dấu hiệu Park Bom bất hòa, sắp rời khỏi 2NE1?

Vào ngày 3/6, huyền thoại Kpop 2NE1 đã khuấy đảo sân khấu 1 lễ hội âm nhạc lớn tại Los Angeles, Mỹ. Tuy nhiên nhóm chỉ trình diễn với đội hình 3 thành viên CL, Dara và Minzy, thiếu vắng Park Bom. Sự vắng mặt của giọng ca chính Park Bom đã làm dấy lên làn sóng suy đoán của người hâm mộ trên mạng xã hội.

Đặc biệt, Park Bom đã "check-in" Los Angeles từ ngày 21/5. Mặc dù có mặt ở chung thành phố, nữ ca sĩ không tham gia biểu diễn cùng chị em, làm dấy lên câu hỏi về lý do đằng sau quyết định của cô.

Park Bom cũng có mặt tại Los Angeles...

... nhưng không biểu diễn cùng các thành viên 2NE1

Trong khi đó, 3 thành viên còn lại chia sẻ bài đăng ăn mừng và ảnh nhóm từ buổi biểu diễn. Trưởng nhóm CL viết: "Cảm ơn LA", trong khi đó Dara viết: "Cảm ơn Blackjacks" (fandom chính thức của 2NE1). Còn em út Minzy hào hứng: "Sẽ không bao giờ dừng lại". Những hình ảnh này cho thấy rõ bộ 3 tự tin làm chủ sân khấu. Đây là sự kiện đầu tiên của 2NE1 sau khi nhóm hoàn thành đêm diễn encore khép lại tour WELCOME BACK tại sân KSPO Dome, Seoul, Hàn Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về sự vắng mặt của Park Bom. Tuy nhiên sự hiện diện thống nhất, thông điệp hào hứng của bộ 3 cho thấy nhóm vẫn hoạt động tốt, và có thể mở ra 1 chương mới cho 2NE1 với tư cách là bộ 3. Bộ 3 CL, Dara, Minzy cho thấy kỹ năng trình diễn, khuấy động sân khấu đỉnh cao dù thiếu đi giọng ca chính.

3 thành viên 2NE1 vẫn "đốt cháy" sân khấu...

... và vui vẻ trong hậu trường dù thiếu vắng Park Bom

Thậm chí còn có người đặt nghi vấn Park Bom sẽ rời khỏi nhóm. Từ tháng 2, 1 liên minh fan 2NE1 đã ra "tối hậu thư" khi Park Bom liên tiếp vướng lùm xùm gọi Lee Min Ho là chồng, đăng ảnh chỉnh sửa biến dạng... Họ cho rằng những hành động này có thể làm ảnh hưởng tới danh tiếng và tương lai của 2NE1.

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Park Bom không lên sân khấu cùng 2NE1 do gặp vấn đề sức khỏe. Trên trang cá nhân, cô cũng đăng những hình ảnh đi đến cuộc họp với 2NE1, đây là dấu hiệu cho thấy Park Bom vẫn là 1 phần của nhóm. Số fan cực đoan yêu cầu khai trừ Park Bom chỉ là 1 phần nhỏ, phần đông fan vẫn luôn khẳng định 2NE1 hoàn hảo khi có đủ cả 4 thành viên.

Phần đông fan đều ủng hộ 2NE1 có 4 thành viên, chỉ có số ít fan cực đoan yêu cầu khai trừ Park Bom

2NE1 ra mắt năm 2009 và ngay lập tức ghi dấu ấn đậm nét tại Kpop. Giữa rừng các nhóm nữ xinh như hoa, 2NE1 nổi bật với phong cách cá tính, độc lạ cùng chất nhạc hiphop mạnh mẽ. Nhóm xô đổ hàng loạt kỷ lục, sở hữu liên hoàn hit Fire, I Don't Care, I Am The Best, Come Back Home... Tuy nhiên đến năm 2016, các thành viên hết hạn hợp đồng, YG Entertainment tuyên bố giải tán nhóm.

Đến năm 2024, người hâm mộ vỡ òa cảm xúc khi 2NE1 tuyên bố tái hợp và tổ chức tour diễn WELCOME BACK. Concert WELCOME BACK của 2NE1 đã trở thành một sự kiện mang tính biểu tượng, đánh dấu sự trở lại “lịch sử” của nhóm nhạc huyền thoại Kpop. Concert được tổ chức đêm đầu tiên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào tháng 10/2024 và thu hút lượng fan đông đảo cũng như hàng loạt nghệ sĩ đình đám Kpop tới cổ vũ như G-Dragon (BIGBANG), Jennie (BLACKPINK), Winter (aespa), NewJeans, BABYMONSTER…

Concert tại Hàn Quốc cũng chính là điểm mở đầu cho tour lưu diễn toàn cầu của 2NE1 diễn ra tại nhiều địa điểm lớn ở Châu Á như Nhật Bản và các nước Đông Nam Á khác - trong đó có Việt Nam. Thành công của buổi biểu diễn với tình trạng “cháy vé” là minh chứng cho sức hút và tầm ảnh hưởng của 2NE1 trong làng nhạc Kpop.

2NE1 vừa hoàn thành tour diễn WELCOME BACK thành công

