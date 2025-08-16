4 cô công chúa nhỏ tuổi Ất Tỵ: Vừa cất tiếng khóc đã là "ái nữ bỏ xa vạch đích", hay "gái hôm Rằm" đáo để từ trong bụng mẹ

Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần: Ái nữ bỏ xa vạch đích

Sau một hành trình dài đi tìm phép màu, "đả nữ" Ngô Thanh Vân và Huy Trần, đã chính thức chào đón con gái đầu lòng vào giữa năm Ất Tỵ. Bé có tên thân mật là Gạo, cái tên giản dị nhưng đong đầy yêu thương và kỳ vọng. Ngô Thanh Vân chia sẻ rằng bé Gạo đến với vợ chồng cô sau 3 năm thực hiện phương pháp IVF, một hành trình đầy nước mắt và hy vọng. Hình ảnh em bé khỏe mạnh, nằm gọn trong vòng tay ba mẹ không chỉ khiến cặp vợ chồng CEO vỡ òa mà còn khiến cả MXH bồi hồi xúc động.

Ngay khi cất tiếng khóc chào đời, công chúa nhỏ nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần còn được dân tình ví von rằng "ái nữ bỏ xa vạch đích" vì vừa chào đời đã có đầy đủ những điều tuyệt vời nhất thừa hưởng từ bố mẹ.

Sau này chắc chắn bé Gạo cũng sẽ là một "mỹ nhân" khi có mẹ và bố đều sở hữu visual cực phẩm, gen đẹp từ chiều cao đến gương mặt, vóc dáng. Hơn nữa, cặp đôi còn sở hữu khối tài sản "kếch xù" khiến bất kỳ ai cũng ngưỡng mộ. Bé Gạo chính là công chúa nhỏ của gia đình, là rich kid chính hiệu của showbiz Việt trong năm Ất Tỵ này.

Chưa hết, mới đón bé Gạo được vài ngày, bố Huy Trần đã lại khiến dân tình choáng váng trước màn "khoe khéo" đồ đùng sắm sửa dành riêng cho công chúa nhỏ. Món nào món nấy đều đắt đỏ, chỉ mới 2 tập review đồ bỉm sữa mà ước tính đã tới hơn 150 triệu, một con số không hề nhỏ. Thế nên dân tình mới ví von bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính là "ái nữ bỏ xa vạch đích".

Bé Lipu - công chúa thứ 2 của MC Ngô Mai Phương

MC Ngô Mai Phương - gương mặt quen thuộc của các chương trình truyền hình, cũng vừa chào đón công chúa thứ 2 vào tháng 7/2025 vừa qua. Hành trình bầu bí lần 2 của nữ MC đặc biệt hơn lần 1, khi cô vừa mang bụng bầu vượt mặt, vừa sửa sang lại căn nhà 9 tầng của hai vợ chồng. Chiếc đệm ngủ 213 triệu mà MC Ngô Mai Phương đầu tư con con trai đầu lòng trong thời điểm ấy cũng khiến khắp cõi mạng dậy sóng trước độ chịu chi của nữ MC xinh đẹp dành cho các con mình.

Đến công chúa thứ 2 Lipu, sau khi sinh xong, mẹ bỉm Ngô Mai Phương tiếp tục đầu tư 60 triệu/tháng để ở cữ giúp mẹ bỉm vừa nhanh hồi phục sức khỏe mà bé lại được chăm chút 24/24. Trong căn nhà 9 tầng ấy, hai vợ chồng cô dành riêng tầng 7 để làm phòng ngủ của 2 bé và khu vui chơi. Phòng ngủ của công chúa Lipu cũng được mẹ bỉm Ngô Mai Phương chuẩn bị đầy đủ, thậm chí có cả một seris các thiết bị máy móc để phục vụ quá trình chăm công chúa nhỏ của cô.

Bé Nana: Con gái của cặp hot TikToker Bảo Linh và Đức Triệu, tiểu công chúa của NSƯT Xuân Hinh

Tháng 6 vừa qua, Bảo Linh - ái nữ của NSƯT Xuân Hinh đã hạ sinh công chúa đầu lòng, em bé được đặt tên thân mật là Nana. Bảo Linh và Đức Triệu - chồng của Linh, con rể của NSƯT Xuân Hinh, là cặp Hot TikToker nổi tiếng trên MXH vậy nên những thông tin xoay quanh "ái nữ nhà Xuân Hinh" cũng được mọi người đặc biệt quan tâm.

NSƯT Xuân Hinh bế "tiểu công chúa" của gia đình.

Vừa sinh con xong, mẹ bỉm Bảo Linh đã đầu tư 60 triệu để ở "cữ nhàn tênh" để mẹ bỉm có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe và em bé được chăm chút 24/24. Chưa hết, bố Đức Triệu còn thuê 2 người làm, một người bảo mẫu 24/7 dành riêng để chăm cô công chúa nhỏ, một người sẽ hỗ trợ nấu nướng dọn dẹp để mẹ Bảo Linh và bà ngoại không quá vất vả khi chăm con nhỏ.

Khi có ông ngoại của NSƯT - vua hài đất Bắc, bố mẹ là TikToker nổi tiếng, ngay từ khi chào đời bé Nana đã được dân tính ví von như "tiểu công chúa năm Ất Tỵ". Hiện tại bé Nana và mẹ Bảo Linh đang ở tại biệt phủ 5.000m2 của NSƯT Xuân Hinh ở ngoại thành Hà Nội.

Bé Nala: Con gái của Quỳnh Lương và thiếu gia Tiến Phát

Diễn viên Quỳnh Lương vừa đón công chúa nhỏ tên thân mật là NaLa trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Đây là con thứ hai của cô, sau cậu con trai đầu lòng đã bước sang tuổi 11. Nữ diễn viên chia sẻ hành trình mang thai bé NaLa là một trải nghiệm rất khác biệt so với lần đầu làm mẹ: bình yên hơn, được yêu thương và chăm sóc trọn vẹn bởi ông xã thiếu gia Tiến Phát.

Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bé NaLa đã được gọi bằng cái tên yêu thương – một phần biểu tượng cho niềm vui mới trong cuộc sống của Quỳnh Lương. Nữ diễn viên không giấu nổi sự xúc động khi được làm mẹ một lần nữa, nhất là khi nhìn thấy hình ảnh con gái giống hệt mình lúc nhỏ. Với sự có mặt của NaLa, tổ ấm của cô càng thêm trọn vẹn và hạnh phúc.

Trên kênh TikToke của Quỳnh Lương, cô chia sẻ, lần đầu là sinh mổ, còn lần thứ 2 này cô sinh thường. Hài hước nhất là mẹ bầu Quỳnh Lương xin vía sinh nhanh, sinh dễ để tránh ngày rằm, vì bé Gấu - con đầu lòng của cô cũng sinh vào hôm Rằm và siêu nghịch.

Nào ngờ qua mấy cơn gò vẫn chưa thấy động tĩnh gì, mẹ bầu phải nằm viện chờ suốt mấy ngày, cuối cùng bé Nala sinh đúng vào ngày "16 trăng rằm". Nhiều người theo dõi hành trình bầu bí và sinh nở của Quỳnh Lương cũng phải thốt lên: "Nala - gái hôm rằm, sau này cũng đáo để lắm đây".

Mẹ Quỳnh Lương và bố Tiến Phát chuẩn bị cho Nala 1 căn phòng ngập tràn đồ đạc để chờ bé ra đời.