Người chị em thân thiết của Chi Pu bị liệt, phải nằm 1 chỗ

Ngày 16/8, tờ Sohu đưa tin Cung Lâm Na gây lo lắng khi cho biết cô bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nghiêm trọng. Căn bệnh này khiến cô bị liệt, phải nằm suốt trên giường không thể đứng dậy suốt 3 tháng trời.

Theo lời Cung Lâm Na, cô phát hiện bản thân gặp vấn đề sức khỏe khi đang đi bộ trên phố. Lúc đó, 1 bên chân của nữ ca sĩ hàng đầu bỗng bị tê liệt, không thể nhúc nhích cử động. Cô lập tức tới bệnh viện thăm khám, và các bác sĩ cho biết chưa từng gặp trường hợp thoát vị đĩa đệm nào nặng như Cung Lâm Na. Cô được chỉ định phải mổ gấp, nhưng vì lịch trình khi ấy quá bận rộn nên nữ nghệ sĩ đã trì hoãn. Cô đành chống nạng, nhờ trợ lý dìu lên sân khấu biển diễn dù đau đớn không thể tả. Cuối cùng, tình trạng chuyển biến xấu hơn khiến Cung Lâm Na mất hoàn toàn khả năng vận động.

Cung Lâm Na cho biết cô bị liệt, phải nằm 1 chỗ nhiều tháng liền vì chứng bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nghiêm trọng

Sau khi điều trị, Cung Lâm Na đã hồi phục tích cực, có thể xoay người thoải mái, dù lưng vẫn chưa thể đứng thẳng hoàn toàn. Trên MXH, khán giả chúc sức khỏe, đồng thời nhắn nhủ Cung Lâm Na tĩnh dưỡng, tránh làm việc quá sức gây ảnh hưởng cột sống thắt lưng.

Cung Lâm Na sinh năm 1975, là nữ ca sĩ sở hữu kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện bậc nhất showbiz Trung Quốc. Cô có nhiều tác phẩm ấn tượng nhưng nổi tiếng nhất là Thấp Thỏm - được mệnh danh là "ca khúc khó hát nhất thế giới". Tháng 10/2024, Cung Lâm Na thông báo ly hôn nhà soạn nhạc người Đức Robert Zollitsch.

Cung Lâm Na ly hôn chồng nhạc sĩ sau 20 năm chung sống vào năm ngoái

Năm 2023, Cung Lâm Na tham gia Đạp Gió 2023. Cô và đại diện Việt Nam - Chi Pu cùng giành được suất "thành đoàn" sau đêm chung kết. Trong chương trình, Cung Lâm Na rất yêu thương, hỗ trợ Chi Pu hết mình. Cô dạy tiếng Trung cho đàn em, thậm chí lo lắng tới mức "suýt rơi nước mắt" khi nhìn thấy Chi Pu thực hiện động tác nhào lộn trên không nguy hiểm.

Dù Đạp Gió 2023 đã kết thúc, mối quan hệ giữa Cung Lâm Na và Chi Pu vẫn tiến triển tốt đẹp. Nữ ca sĩ Trung Quốc từng mời Chi Pu và Ella về nhà của mình ở Đại Lý, Vân Nam (Trung Quốc) du lịch. Đến tháng 7/2024, khi Cung Lâm Na đưa 2 con trai đến Việt Nam du lịch, Chi Pu và mẹ đã đưa đàn chị đi tham quan TP.HCM và Nha Trang. Trên trang cá nhân, Cung Lâm Na chia sẻ hình ảnh chuyến đi và dành nhiều lời khen cho phong cảnh, đồ ăn Việt Nam. Tháng 4 năm nay, khi Chi Pu khai trương nhà hàng ở Thượng Hải (Trung Quốc), Cung Lâm Na cũng đến ủng hộ đàn em.

Cung Lâm Na có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Chi Pu. Cô từng sang Việt Nam du lịch và thăm hỏi đàn em

