2 "em gái" Vbiz không đội trời chung nhưng phải cùng nhóm, chia phe cô lập chẳng cho nhau mặt mũi

Người ta hay bảo gameshow là "dao 2 lưỡi", vừa là nơi push nghệ sĩ nhưng cũng là chốn tạo ra hàng tá drama. Và ở một chương trình nọ đang rất hot mỗi tối cuối tuần tồn tại một mối quan hệ nhìn vào thuận thảo nhưng thực chất bên trong là sóng gió cuồn cuộn. Gọi là thành viên chung team, chung sân khấu, chung spotlight, nhưng cách họ cư xử với nhau thì "chung" mỗi lịch quay thôi là cùng.

Chuyện là tại một chương trình giải trí về âm nhạc, có 2 nghệ sĩ nữ với 2 màu sắc khác nhau và cũng là những gương mặt hút truyền thông nhất nhì. Người thì cực hoạt bát, thả miếng đùng đùng và câu nào cũng thành topic trên diễn đàn MXH, tạm gọi là U. Còn người kia thì không nói quá nhiều nhưng fanbase kha khá, gây sốt với khả năng chi mạnh tay cho từng vòng thi của mình, tạm gọi là N. 2 người 2 hướng đi khác nhau và cũng chẳng tha thiết chung đường vì không muốn làm nền cho đối phương. Ấy vậy mà trong vòng thi mới thì cả hai lại về chung một đội. Dù manifest thất bại nhưng đôi "em gái xinh" cũng phải hoan hỉ về chung như cách nể mặt nhau, nể mặt cả chương trình.

Nhưng nút thắt trong lòng không phải một sớm một chiều mà gỡ ra được. Trong một cảnh hậu trường, dân mạng soi được khoảnh khắc U và N ngó lơ nhau toàn tập, sự hoan hỉ lúc đó chắc hẳn đã rơi xuống 0%. Dù cả hai đứng cạnh nhau, chung một đội nhưng chẳng cho nhau tương tác nào. Chưa dừng lại ở đó, U lại rất thân với các thành viên khác trong team, và như thế là khán giả thấy khung cảnh bốn người nhưng hai nhóm, trong đó N một mình một phe.

Mới đây, "bà hàng xóm" nghe được khi N lên sân khấu trình diễn thì U và các thành viên còn lại rủ rê nhau chụp ảnh chung, cười đùa vui vẻ và bỏ mặc U trên sân khấu tự khóc tự cười. Người ta nói: không ai vô tình nhiều lần. Chắc không ai vô tình đến nỗi đồng đội thi mà không cổ vũ nhỉ. Nói tới đây thì tự mỗi người đã có đáp án cho mối quan hệ này rồi.

Đó là chưa kể, U cũng nhiều lần tỏ thái độ phớt lờ với ekip của N. Bất kỳ điều gì N làm hoặc nói ra đều bị U hiểu theo hướng tiêu cực. Gần nhất là câu chuyện viết credit cho bài hát dự thi, phần tác giả ca khúc đã có luật ngầm về việc ký hợp đồng mới ghi rõ tên nhạc sĩ, tuy nhiên ở ca khúc này tác giả không ký nên N định viết tên cả nhóm vào. Thế mà làm sao câu chuyện qua lời U lại thành ra N muốn cướp công nhạc sĩ. Cuối cùng mọi thứ dàn xếp ổn thỏa về hợp đồng nên anh tác giả vẫn xuất hiện ở phần credit.

Ai trong chăn mới biết chăn có rận, còn rận kiểu gì, to nhỏ ra sao thì chỉ người trong cuộc mới rõ. Nhưng với những gì khán giả được thấy, thì không cần là người khó tính cũng cảm nhận được… có gì đó là lạ. Chẳng ai bắt phải thân thiết, nhưng đứng cạnh nhau mà như tồn tại ở hai vũ trụ khác biệt, thì khó mà gọi là tình đồng đội đúng nghĩa.

Nói chung, không có lửa thì làm sao có khói, mà khói này drama hơi đậm. Chương trình vẫn còn chặng cuối, không rõ "căng" tới đâu, nhưng chắc chắn drama giữa hai nhân vật này sẽ còn tiếp tục làm netizen "hóng từng frame hình". Tất nhiên, người trong cuộc chưa ai lên tiếng. Nhưng nhìn cách họ gần nhau, cùng lên hình nhưng chẳng một lần giao ánh mắt - thì dân mạng cũng đã "lên tiếng hộ" đủ cả rồi.