Lưu Diệc Phi lại làm mình làm mẩy, huỷ ngang sự kiện khiến BTC điêu đứng?

Ngày 17/8, tờ Sohu đưa tin Lưu Diệc Phi lẽ ra sẽ tham dự sự kiện W 2025 Annual Gala của tạp chí W vào ngày 19/8 (thứ 3 tuần sau). Tuy nhiên, phía nữ diễn viên đã bất ngờ thông báo hủy bỏ. Nguyên nhân được người đại diện đưa ra là vì xung đột lịch trình nên không thể tham dự sự kiện của tạp chí W như công bố trước đó.

Ngoài Lưu Diệc Phi, W 2025 Annual Gala còn có sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba và nhiều mỹ nhân hàng đầu Cbiz khác. Do đó, việc Lưu Diệc Phi cự tuyệt tham dự sự kiện lớn về thời trang này gây khó hiểu vì thời gian qua cô vẫn chưa có hoạt động nghệ thuật nào nổi bật.

Lưu Diệc Phi hủy lịch trình, không tham dự W 2025 Annual Gala

Thông báo hủy đi sự kiện của Lưu Diệc Phi khiến người hâm mộ tiếc nuối. Trong khi đó, dư luận lại bàn tán không ngớt về lý do thực sự khiến "thần tiên tỷ tỷ" bỏ ngang lịch trình W 2025 Annual Gala, bởi phía Lưu Diệc Phi không hề cho biết nữ nghệ sĩ vướng bận hoạt động khác nào trong ngày 19/8. Gần đây, minh tinh này cũng chưa nhận phim mới, không có job quảng cáo hay chụp ảnh thời trang nào.

Điều này khiến netizen Trung Quốc cho rằng Lưu Diệc Phi "trốn" đi sự kiện công khai vì sợ hứng bão dư luận sau vụ cô có thái độ thiếu chuyên nghiệp, bỏ về giữa lễ trao giải Bạch Ngọc Lan vì biết trước kết quả mình trượt danh hiệu Thị hậu. Số khác lại nghi vấn Lưu Diệc Phi đang chiêu trò "làm mình làm mẩy" kiếm chuyện với BTC W 2025 Annual Gala. Cô cố ý dàn cảnh không đi sự kiện tương tự như đợt Bạch Ngọc Lan để "tẩy trắng" hình ảnh.

Khán giả tranh cãi trái chiều về việc Lưu Diệc Phi quyết định vắng mặt ở sự kiện W 2025 Annual Gala

Lưu Diệc Phi mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng xử tỷ dân sau drama đùng đùng bỏ về khỏi lễ trao giải Bạch Ngọc Lan hồi đầu tháng 7. "Thần tiên tỷ tỷ" được tiết lộ đã khóc lóc, nổi trận lôi đình bỏ về giữa chừng sau khi hay tin bản thân trượt danh hiệu Thị hậu. Sự việc khiến minh tinh hạng A rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp, hứng vô số lời chỉ trích thiếu chuyên nghiệp trên MXH. Đáng chú ý, gần 1 tuần sau khí dính lùm xùm có thái độ ứng xử không phù hợp và gây thị phi cho giải Bạch Ngọc Lan, Lưu Diệc Phi biến mất hoàn toàn, không lộ diện cũng không lên tiếng phản hồi về scandal với BTC Bạch Ngọc Lan.

Sau đó, 1 người tự xưng là chủ nhiệm ban tổ chức giải Bạch Ngọc Lan bị nghi "đăng đàn" chỉ trích Lưu Diệc Phi công khai trên MXH: "Tôn trọng quy tắc mới nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp. Gặp nhau ở đỉnh cao, cùng nhau đạt thành tựu, vì trả giá bằng công sức, nỗ lực, mồ hôi và nước mắt nên mới xứng đáng". Điều này cho thấy minh tinh hạng A đã "đắc tội" với ông lớn Cbiz. Các blogger cũng cho biết BTC và hội đồng giám khảo của Bạch Ngọc Lan đã rất không hài lòng với phản ứng bỏ về giữa chừng của Lưu Diệc Phi.

Việc bị réo tên và chỉ trích trên mọi mặt trận cho thấy Lưu Diệc Phi đang rơi vào tình thế khủng hoảng nghiêm trọng. Với việc "đắc tội" với BTC Bạch Ngọc Lan, Lưu Diệc Phi đối mặt với nguy cơ bị vào danh sách hạn chế của các giải thưởng chính thống cấp quốc gia ở Trung Quốc trong tương lai. Việc nữ diễn viên từ chối tham gia đêm trao giải chính bị cho là thể hiện sự bất mãn với ban tổ chức giải thưởng Bạch Ngọc Lan, không phục kết quả trao giải chứ không còn đơn thuần là cảm xúc cá nhân của 1 người thất bại. Tờ QQ nhận định Lưu Diệc Phi đã có pha tự đào hố chôn mình vì 1 hành động xốc nổi, thiếu thấu đáo.

Con đường giành giải thưởng diễn xuất của Lưu Diệc Phi sẽ không dễ dàng sau khi cô gây ra ồn ào nghiêm trọng ở giải Bạch Ngọc Lan

Nguồn: Sina, Sohu



