Hóa ra đây là lý do Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi chia tay, bảo sao "thần tiên tỷ tỷ" ghim hận

Ngày 2/8, tờ Kbizoom đưa tin Song Seung Hun tham gia chương trình mang tên Reunion is Just an Excuse, và gây chú ý khi chia sẻ chuyện đời tư của mình. Anh cho biết từng đổ vỡ mối quan hệ tình cảm vì cư xử tệ. Theo Song Seung Hun, anh là người hay tránh né, sợ xung đột. Chính vì vậy, mỗi khi cãi nhau với bạn gái, anh thường phớt lờ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Bất chấp nửa kia có tức giận và chỉ trích thế nào, anh cũng bình thản, giả vờ như cả 2 vẫn ổn.

Ngoài ra, Song Seung Hun còn thích tụ tập với bạn bè thân thiết từ năm cấp 2, cấp 3. Anh luôn mong muốn bạn gái tham gia, hòa nhập cùng hội bạn của mình với suy nghĩ càng đông càng vui. Theo Song Seung Hun, anh đã phạm sai lầm khi bỏ mặc cảm xúc của bạn gái. Điều này khiến nỗi uất ức, bực tức trong đối phương lớn dần hơn. Cuối cùng, chuyện tình của họ nửa đường đứt gánh.

Song Seung Hun cho biết anh từng hành xử tệ, khiến bạn gái bị ức chế và tổn thương

"Tôi gặp rắc rối trong chuyện tình cảm vì cách hành xử của mình. Tôi chẳng những không dám đối mặt với mâu thuẫn mà còn phớt lờ ý muốn của bạn gái. Cô ấy từng ẩn ý hỏi tôi rằng: 'Có phải anh thích ở bên cạnh bạn bè hơn em không?', nhưng tôi đã không nhận ra ý tứ trong câu nói của cô ấy. Mãi đến khi mọi chuyện bung bét, tôi mới biết mình đã sai lầm thế nào", Song Seung Hun bộc bạch.

Sau khi nghe chia sẻ của tài tử Trái Tim Mùa Thu, MC quốc dân Yoo Jae Suk cho rằng việc trốn tránh xung đột của Song Seung Hun là thiếu tinh tế, khiến đối phương tổn thương vì cảm thấy bản thân không được tôn trọng, lắng nghe quan điểm. Theo Yoo Jae Suk, Song Seung Hun có thể cảm thấy thoải mái, nhưng bạn gái anh thì không. Song Seung Hun cũng đồng ý với Yoo Jae Suk và cho biết anh đang dần học cách giao tiếp trong chuyện tình cảm, tránh lặp lại sai lầm cũ.

Sau khi chương trình lên sóng, cư dân mạng cho rằng cuộc tình đổ vỡ mà Song Seung Hun nhắc đến nói trên chính là với Lưu Diệc Phi. Trước đây, từng có thông tin cho biết Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi "đường ai nấy đi" vì tính cách đối lập. Tài tử Hàn Quốc thậm chí còn là người ruồng bỏ minh tinh Cbiz trước.

Cư dân mạng cho rằng cuộc tình tan vỡ vì thái độ cư xử của Song Seung Hun chính là với Lưu Diệc Phi

Năm 2016, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, Lưu Diệc Phi tiết lộ cô từng gặp những người đàn ông còn xấu xa, tồi tệ hơn các nhân vật nam trong phim Câu Chuyện Hoa Hồng mà cô đóng chính. "Những chuyện Hoàng Diệc Mai (thường gọi là Hoa Hồng, nhân vật trong Câu Chuyện Hoa Hồng) trải qua trong không giống với cuộc đời thật của tôi. Nhưng có 1 điểm chung mà khi đọc kịch bản tôi đã đồng cảm với nhân vật, đó là tôi cũng đã gặp phải tra nam như nhân vật đó (tra nam là từ chỉ người đàn ông xấu xa, tệ bạc, khốn nạn)", Lưu Diệc Phi chia sẻ.

Ngay sau khi nữ diễn viên tiết lộ từng yêu phải trai tồi và vẫn "ghim" việc này trong lòng, khán giả đã bất ngờ vì có người đàn ông nỡ đối xử không tốt với "thần tiên tỷ tỷ". Cư dân mạng cho rằng tình cũ tồi tệ bị Lưu Diệc Phi "điểm tên" chính là Song Seung Hun - người bạn trai duy nhất được cô công khai.

Lưu Diệc Phi cho biết cô từng yêu phải trai tồi và gặp sóng gió trong chuyện tình cảm

Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi lần đầu gặp gỡ vào năm 2012 tại sự kiện thời trang Cosmo Beauty Awards ở Thượng Hải (Trung Quốc). Đến năm 2014, cả 2 tái ngộ trong dự án phim Tình Yêu Thứ Ba do Trung - Hàn hợp tác sản xuất. Đây cũng là tác phẩm se duyên cho chuyện tình cảm của 2 diễn viên.

Tháng 8/2015, cặp sao chính thức xác nhận hẹn hò sau khi nam diễn viên Hàn Quốc bị chụp ảnh qua đêm tại nhà của Lưu Diệc Phi. Chuyện tình vượt rào cản ngôn ngữ, khoảng cách địa lý và chênh lệch tuổi tác lên đến con số 11 của đôi trai tài, gái sắc nhận được sự quan tâm lớn trong dư luận.

Kể từ khi bước chân vào showbiz đến nay, Lưu Diệc Phi chỉ thừa nhận mỗi Song Seung Hun là bạn trai cô

Tưởng chừng khán giả sẽ được dịp chứng kiến "hôn lễ thế kỷ" của cặp sao hạng A Trung - Hàn, thì đến năm 2018, Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi bất ngờ thông báo đã chia tay vì lịch trình bận rộn. Sự tan vỡ của họ chỉ sau 3 năm hẹn hò khiến người hâm mộ tiếc nuối. Nguyên nhân Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi chia tay khiến dư luận bàn tán xôn xao trong 1 thời gian dài.

Sau 3 năm yêu, chuyện tình của cặp sao Trung - Hàn tan vỡ trong sự tiếc nuối của công chúng

Nguồn: Kbizoom, Sina