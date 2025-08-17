Bạn trai Taylor Swift tiết lộ lý do yêu cực sốc: “Con trai cưng của mẹ” đây sao?

Mới đây, bạn trai của Taylor Swift - ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce đã có cơ hội bước lên bìa tạp chí nổi tiếng GQ nước Anh. Mặc dù những shoot hình của anh không được đánh giá cao nhưng bù lại, Travis Kelce thu hút sự chú ý khi chia sẻ về mối tình của anh và nữ ca sỹ solo thành công nhất nhì thế giới hiện nay.

Travis Kelce đã nhấn mạnh sự đồng điệu của anh và bạn gái nổi tiếng về sở thích, quan điểm sống. Dù hoạt động ở 2 lĩnh vực khác nhau nhưng họ có thể thấu hiểu cho nhau và từ đó học hỏi những điều tốt đẹp của nhau để hoàn thiện bản thân mình.

Đáng chú ý nhất là Travis Kelce đã hé lộ lý do anh yêu Taylor Swift như vậy là vì giọng ca You Belong With Me rất giống với mẹ mình: "Họ đều là những người lượng thiện, chân thành và rất biết cách đối nhân xử thế. Dù đối mặt với bất cứ điều gì, họ đều có thể bày tỏ tình cảm và sự ủng hộ với những người xung quanh. Điều quan trọng nhất là họ vô cùng chuyên nghiệp. Tôi từng chứng kiến cách mẹ mình thực hiện mục tiêu mà bà đặt ra, để rồi bà từ một người thủ quỹ nhỏ bé trở thành quản lý cấp cao ở ngân hàng. Tôi cũng chứng kiến Taylor làm điều tương tự, hết mình vì ước mơ và hoàn thành nó vượt mức mong muốn".

Báo chí nước ngoài cho biết, trước đó, bạn trai Taylor Swift từng tuyên bố trước truyền thông rằng anh muốn tìm một cô bạn gái có phẩm cách giống với mẹ mình – bà Donna Kelce.

Người yêu Taylor Swift đi chụp ảnh bìa tạp chí nhưng không được đánh giá cao.

Travis Kelce tiết lộ, anh rơi vào lưới tính với Taylor Swift vì người đẹp này giống mẹ mình.

Những chia sẻ của Travis Kelce đã gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Có ý kiến cho rằng mặc dù ngôi sao bóng bầu dục đang khen ngợi Taylor Swift có những phẩm chất tốt đẹp nhưng việc so sánh bạn gái với mẹ, muốn tìm một cô bạn gái như mẹ thì dường như có gì đó sai sai. Thậm chí, nhiều người còn đặt nghi vấn bạn trai Taylor Swift có phải "mama boy" trong truyền thuyết hay không.

Có netizen cho biết: "Mẹ của Travis Kelce dường như luôn muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của anh ấy và Taylor. Tôi có cảm giác bà ấy sẽ thuộc kiểu mẹ chồng khó tính đấy. Hơn nữa, Travis rất yêu mẹ anh ta, liệu đây có phải một ví dụ cho việc 'Em yêu anh thì phải yêu cả mẹ anh' không nhỉ?".

Bạn trai Taylor Swift bị nghi là "mama boy".

Trước đó, trong Hollywood từng có trường hợp ngôi sao thể thao và mỹ nhân showbiz toang tình cảm vì "mẹ anh bắt chia tay". Đó là siêu sao làng túc cầu Cristiano Ronaldo và siêu mẫu Irina Shayk. Họ từng là cặp đôi quyền lực nhất nhì làng thể thao - giải trí lúc bấy giờ, thậm chí còn đính hôn sau 5 năm mặn nồng.

Thế nhưng sau cùng Ronaldo và Irina lại chia tay đầy tiếc nuối vì xích mích mẹ chồng - nàng dâu. Dĩ nhiên, trong chuyện này thật khó nói là ai đúng ai sai nhưng người hâm mộ của Taylor Swift vô cùng lo lắng rằng thần tượng của mình sẽ dẫm vào vết xe đổ của Irina Shayk.

Irina Shayk và Cr. Ronaldo chia tay sau 5 năm gắn bó vì "mẹ anh bắt chia tay". Liệu Taylor Swift có gặp phải chàng trai "bám váy mẹ" hay không?

Tuy nhiên, cũng có người bênh vực rằng hiện tại Taylor Swift đang giữ mối quan hệ khá tốt với gia đình bạn trai. Giới truyền thông cũng từng bắt gặp khoảnh khắc Taylor Swift cùng mẹ chồng tương lai theo dõi trận bóng của Travis, trò chuyện vui vẻ với nhau. Hơn nữa, nữ ca sỹ lừng danh Hollywood đã có nhiều trải nghiệm trong tình yêu nên chắc chắn cô đủ chín chắn để biết mình đang làm gì.

Taylor Swift giữ quan hệ thân thiết với nhà chồng tương lai.

Nguồn: QQ