Hơn 1 triệu người xem trực tiếp Taylor Swift giới thiệu album mới

Ảnh: Mert Alas & Marcus Piggott

Taylor Swift đã làm bùng nổ mạng xã hội với những thông tin, hình ảnh về album phòng thu thứ 12 - The Life of a Showgirl. Cùng với con số 1,3 triệu người xem trực tiếp gây nên sự cố gián đoạn tạm thời, số lượng người đăng ký kênh YouTube "New Heights" của bạn trai Taylor Swift cũng ghi nhận tăng trưởng đáng kể trong suốt thời gian phát sóng, từ 2,85 triệu người đăng ký lên 2,91 triệu.

Không chỉ tiết lộ chính thức loạt hình bìa nóng bỏng, đầy ấn tượng của album, Taylor Swift cũng công bố ngày phát hành chính thức 3/10 và dành thời gian chia sẻ sâu hơn về nguồn cảm hứng thực hiện. “Album này nói về những gì diễn ra ở hậu trường và cuộc sống nội tâm của tôi trong suốt chuyến lưu diễn (The Eras Tour - PV), một chuyến lưu diễn đầy phấn khích và sôi động,” nữ ca sĩ trải lòng. Cô cho biết thêm, album sẽ thể hiện niềm vui, những khoảnh khắc hoang dại, kịch tính, bùng nổ từ chuyến lưu diễn.

Taylor Swift công bố album mới trong podcast của bạn trai (Ảnh: New Heights)

The Life of a Showgirl gồm 12 bài hát và sẽ không có thêm bất cứ ca khúc tặng kèm nào. “Sự tập trung và tính kỷ luật trong việc sáng tác album và giữ vững tiêu chuẩn cao là điều tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi,” cô nói tiếp. “Tôi thường viết rất nhiều nhạc, nên việc phát hành thật nhiều bài hát là một cám dỗ. Nhưng đôi khi, tôi muốn làm một album tập trung vào chất lượng, vào chủ đề và mọi thứ phải ăn khớp với nhau như một bức tranh ghép hoàn hảo, đến nỗi 12 bài hát trong album thứ 12 của tôi, tôi cảm thấy mình đã đạt được điều đó và tôi thực sự hạnh phúc”.

Nghệ sĩ duy nhất góp mặt trong phiên bản tiêu chuẩn là Sabrina Carpenter với ca khúc chủ đề The Life of a Showgirl.