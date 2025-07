Mối tình ngắn nhất của Taylor Swift: Bạn trai cũ tai tiếng khiến fan phát điên, “mẹ chồng hụt” 2 năm sau vẫn còn cay cú!

Vào tháng 5/2023, chỉ vài tuần sau khi Taylor Swift chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn, tin đồn hẹn hò cô hẹn hò Matty Healy (thủ lĩnh ban nhạc The 1975) bỗng nhiên bùng nổ. Matty Healy công khai đến dự các đêm diễn The Eras Tour, còn được bắt gặp nắm tay, hôn nhau và đi chơi cùng bạn bè thân thiết của Taylor Swift như Jack Antonoff, Margaret Qualley.

Thông tin Taylor Swift hẹn hò Matty Healy lập tức gây ra một làn sóng phản đối dữ dội trong cộng đồng Swifties và cả công chúng. Lý do chính nằm ở quá khứ và những phát ngôn, hành vi gây tranh cãi của Matty Healy như phân biệt chủng tộc, thù ghét phụ nữ, nghiện ngập, có lối sống "hoang dã" khác với hình tượng "sạch scandal" của Taylor Swift. Việc Taylor hẹn hò với một người đàn ông có quá khứ tai tiếng như vậy khiến nhiều Swifties cảm thấy thất vọng và bị phản bội. Họ lên tiếng khắp mạng xã hội, mong nữ ca sĩ sớm chia tay bạn trai tai tiếng.

Mối quan hệ này chỉ kéo dài vỏn vẹn khoảng 1 tháng. Cuối tháng 6/2023, các nguồn tin uy tín xác nhận Taylor Swift và Matty Healy đã đường ai nấy đi. Lý do được đưa ra là lịch trình bận rộn và việc họ nhận ra mình "không hợp nhau về lâu dài". Tuy nhiên, nhiều người tin rằng áp lực khổng lồ từ dư luận và sự phản đối gay gắt của người hâm mộ chính là yếu tố then chốt dẫn đến sự tan vỡ chóng vánh này.

Sau khi chia tay Matty Healy, Taylor Swift nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới bên Travis Kelce. Đến nay, cặp đôi này vẫn bền chặt sau 2 năm bên nhau. Thậm chí còn có tin đồn họ sẽ sớm "về chung 1 nhà". Còn Matty Healy cũng hẹn hò với ca sĩ kiêm người mẫu Gabbriette.

Tuy nhiên đến nay, mẹ của Matty Healy - nữ diễn viên Denise Welch đã công khai "cà khịa" Taylor Swift trên chương trình Watch What Happens Live của Bravo TV. Nữ diễn viên 67 tuổi không ngại nói thẳng: "Tôi thực sự mừng vì vuột mất cơ hội làm mẹ chồng Taylor Swift. Không phải là tôi có ác cảm gì với cô ấy. Chỉ là... chuyện đó rất khó khăn. Ăn nói không khéo là trở thành chủ đề album mới liền".

Dù thời gian hẹn hò không lâu nhưng Taylor Swift cũng kịp viết vài ca khúc về Matty Healy trong album mới The Tortured Poets Department như Fresh Out The Slammer, The Tortured Poets Department, I Can Fix Him (No Really I Can) và Fortnight. Dù vậy, Matty Healy đón nhận điều này rất tích cực. Bà Denise Welch cũng hết lời khen bạn gái hiện tại của con trai là Gabbriette.

Những lời "cà khịa" của mẹ chồng hụt Taylor Swift nhanh chóng khiến mạng xã hội dậy sóng. Rất nhiều fan lên tiếng chỉ trích bà Denise Welch "đem chuyện cũ ra khơi" dù con trai hẹn hò với Taylor Swift không lâu. Họ cũng cho rằng dù Taylor Swift hay viết bài hát về người cũ nhưng không xấu tính đến mức "tế" người khác chỉ vì những lời nói không khéo.

