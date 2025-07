Bản án nặng nhất cho tội ngoại tình ở showbiz: 1 nữ minh tinh suýt vào nhà đá "bóc lịch", mất quyền nuôi con và gần 17 tỷ đồng

Trong thập niên 1990, Ok So Ri từng là một trong những biểu tượng nhan sắc và tài năng của làng giải trí Hàn Quốc. Với vẻ đẹp thanh tú, đôi mắt buồn man mác cùng khả năng diễn xuất tinh tế, cô dễ dàng chinh phục khán giả qua hàng loạt vai diễn để đời trên màn ảnh rộng và truyền hình, trở thành "nữ hoàng sắc đẹp" được ngưỡng mộ và là vợ của MC kiêm diễn viên nổi tiếng Park Chul. Cuộc sống của cô dường như là bức tranh hoàn hảo về sự nghiệp lẫn hạnh phúc gia đình.

Thế nhưng, vào năm 2007, một vụ bê bối ngoại tình rúng động đã nổ ra, không chỉ xé toạc bức màn hạnh phúc ấy mà còn đẩy Ok So Ri vào vòng lao lý, buộc cô phải trả một cái giá đắt không tưởng cho sai lầm tày trời của mình. Từ đỉnh cao danh vọng, Ok So Ri đã trượt dốc không phanh, đối mặt với bản án của pháp luật và sự phán xét nghiệt ngã từ công chúng, biến câu chuyện của cô thành một trong những bi kịch ngoại tình đáng quên nhất lịch sử Kbiz.

Ok So Ri từng là biểu tượng nhan sắc 1 thời

Ở thời điểm đó, Ok So Ri bị chồng phát hiện ngoại tình với 1 ca sĩ opera và 1 đầu bếp người Ý làm việc tại 1 khách sạn sang trọng ở Seoul. Park Chul lập tức đâm đơn kiện ra tòa, đòi ly dị và công bố chuyện Ok So Ri ngoại tình. Tại Hàn Quốc, ngoại tình là tội bị phạt rất nặng. Trước tòa, chồng nữ diễn viên yêu cầu cô phải chia 60% tài sản (2,4 tỷ won, tương đương 45,4 tỷ đồng), bồi thường 300 triệu won (5,67 tỷ đồng) vì ngoại tình.

Ok So Ri đổ lỗi cho cuộc hôn nhân không tình yêu nên mới dẫn đến việc ngoại tình. Ban đầu, cô bị kết án 8 tháng tù giam nhưng đã kháng cáo. Trong phiên tòa cuối, Ok So Ri bị buộc tội ngoại tình và bị xử 2 năm tù treo. Cô cũng mất quyền nuôi con gái 8 tuổi và phải bồi thường 870 triệu won (16,4 tỷ đồng) cho chồng. Tòa cũng phán quyết Ok So Ri phải chi trả 1 triệu won (18,9 triệu đồng) trợ cấp mỗi tháng cho con gái cho tới năm 2019.

Ok So Ri kìm nén cảm xúc tại 1 phiên tòa

Khi đó, án phạt gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận. Nhiều người cho rằng bản án của Ok So Ri quá nặng. Nhưng cũng có người cho rằng cần có mức án răn đe cho tội ngoại tình. Sau sự việc này, nữ diễn viên "ở ẩn", biến mất khỏi màn ảnh. Đến tận năm 2014, Ok So Ri mới tái xuất, lên truyền hình kể về cuộc sống của mình trong 7 năm ở ẩn.

Năm 2011, Ok So Ri tái hôn với đầu bếp người Ý và sinh tiếp 2 con, 1 trai 1 gái. Họ rời khỏi Hàn Quốc, bắt đầu cuộc sống mới tại Đài Loan. Cô vắng bóng khỏi màn ảnh, hài lòng với vai trò làm vợ, làm mẹ. Ok So Ri cũng rất biết ơn người chồng này là chỗ dựa của cô trong khoảng thời gian khó khăn. Tuy nhiên đến năm 2014, nữ diễn viên tiếp tục ly hôn người chồng thứ 2. Lần này, cô giành được quyền nuôi 2 con. Chính các con đã là động lực để Ok So Ri quay trở lại làng giải trí. Dù vậy đến nay, danh tiếng biểu tượng nhan sắc 1 thời vẫn rất xấu và vẫn chưa thể hoàn toàn quay lại showbiz.

Ok So Ri kể chuyện tái hôn và sinh thêm con

Về phần người chồng bị Ok So Ri phản bội, ông cũng tái hôn rồi ly hôn. Tuy nhiên Park Chul đã hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy con gái trưởng thành. Trong chương trình truyền hình năm 2024, ông đã tiết lộ diện mạo con gái xinh đẹp và kể về chuyện nuôi con. "Bố mẹ đã giúp tôi nuôi dạy con gái. Anh chị em tôi cũng giúp tôi. Nhờ sự giúp đỡ của cả gia đình, con gái tôi đã trưởng thành một cách đúng đắn" - nam diễn viên bày tỏ tình cảm với con gái. Ông không cấm đoán con gái liên lạc với mẹ. Tuy nhiên, Park Chul nói thêm: "Chỉ cần bà ấy đừng xuất hiện trước mặt tôi là được".

Con gái của Ok So Ri để lại cho chồng cũ nuôi giờ đã trưởng thành và vô cùng xinh đẹp