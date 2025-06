Ngày tàn của bạn thân Taylor Swift: Mất chỗ "ké fame" lớn nhất, kiện tụng mãi không xong, giờ còn bị bóc phốt nhân cách

Vào ngày 9/6, Page Six đưa tin Blake Lively đang bị tẩy chay dữ dội vì mắc "bệnh ngôi sao", lạm quyền với người xung quanh. Cụ thể, 1 cô gái tên Landon đã chia sẻ chuyện xảy ra khi chạm mặt Blake Lively tại khu mua sắm Stoney Clover Lane. "Thành thật mà nói, đó là một trải nghiệm kinh khủng. Tôi không biết làm sao cô ta còn có người hâm mộ nữa" - Landon chia sẻ trên tài khoản có hơn 197.000 người theo dõi

"Đầu tiên, chúng tôi bước vào và chỉ nhìn xung quanh… Lúc đầu tôi thậm chí còn không để ý đến Blake Lively. Tôi chỉ nhìn, mua đồ cho em gái tôi và cách Blake Lively nói chuyện với những nhân viên cửa hàng thật thô lỗ. Cô ta nói 'Tôi muốn 1 cái mới như thế này, chưa được khách hàng nào khác chạm vào... Có phòng tắm riêng không?'" - Landon chia sẻ.

Bạn thân cũ của Taylor Swift còn phớt lờ xung quanh, coi tất cả mọi người như không khí. "Tôi đã nghĩ 'Ôi trời ơi. Mọi người đang làm việc chăm chỉ trong những cửa hàng như thế này mà cô lại đối xử với họ như thế sao?' Kiểu như, cô đang được hưởng đặc quyền vậy" - Landon tiếp tục "bóc phốt" Blake Lively.

Blake Lively bị cô gái tên Landon bóc phốt lạm quyền, mắc bệnh ngôi sao, đối xử tệ với người xung quanh

Landon bị vệ sĩ của Blake Lively nhìn nhận như thể kẻ xâm phạm không gian của họ, trong khi đây là 1 cửa hàng công cộng và không hề có biển báo cấm vào. "Ngay khi chúng tôi rời đi, vệ sĩ đến chặn cửa lại. Bây giờ tôi đang ở góc phố và vệ sĩ cứ nhìn tôi chằm chằm" - cô gái này kể. Sau đó, Landon đã gửi một thông điệp cứng rắn tới những người vẫn ủng hộ bạn thân cũ Taylor Swift: "Nếu ai đó vẫn còn hâm mộ Blake Lively, tôi nghĩ họ nên xem xét lại quyết định của mình vì cô ta không tử tế với người thường".

Page Six ngay lập tức liên hệ với đại diện của Blake Lively để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi. Trước đó, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh chiếc túi xách có chữ B và R - viết tắt tên vợ chồng cô, là "chiến lợi phẩm" từ khu mua sắm Stoney Clover Lane.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên khoe chiếc túi mới mua

Ồn ào "bệnh ngôi sao", lạm quyền xảy ra đúng lúc Blake Lively khốn đốn vì vụ kiện Justin Baldoni và bị bạn thân Taylor Swift quay lưng. Vào tháng 1/2025, Blake Lively kiện Justin Baldoni có những hành vi quấy rối tình dục trên phim trường It Ends With Us. Justin Baldoni phản bác ngược lại, cáo buộc Blake Lively lợi dụng tình bạn với Taylor Swift để giành quyền kiểm soát trường quay.

Vụ việc lên đến cao trào khi những tin nhắn Blake Lively nhắc đến Taylor Swift bị lộ ra. Nữ diễn viên được cho là "ké fame", lợi dụng tình bạn với Taylor Swift như lời tố cáo của Justin Baldoni. Justin Baldoni còn muốn triệu tập Taylor Swift lên tòa làm chứng.

Justin Baldoni - Blake Lively đang kiện tụng căng thẳng

Đây chính là giọt nước tràn ly khiến Taylor Swift cắt đứt quan hệ với Blake Lively. Cô hoàn toàn không liên quan đến bộ phim It Ends With Us, chỉ cấp phép sử dụng bài hát My Tears Ricochet. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1989 không phải người duy nhất làm điều đó, có 19 nghệ sĩ khác cũng có tác phẩm được sử dụng trong phim. Người đại diện cáo buộc Taylor Swift bị lợi dụng nhằm thu hút sự chú ý từ công chúng, bằng cách tạo tin giật gân cho báo lá cải thay vì tập trung vào sự thật của vụ án. Cô cũng quyết định nghỉ chơi với Blake Lively.

"Hiện tại, Taylor ước rằng cô ấy chưa bao giờ gặp Blake. Mặc dù mối quan hệ của họ đã có những thời điểm tốt đẹp, nhưng vấn đề hiện tại liên quan đến vụ kiện Justin Baldoni đã lấn át chúng. Khi Taylor nhìn lại tình bạn của họ, cô ấy nhận ra không đáng để Blake gây căng thẳng cho cô ấy. Taylor nhẹ nhõm khi mối quan hệ kết thúc. Cô ấy đã chịu đựng những trò hề của Blake quá lâu vì cô ấy là 1 người bạn trung thành. Phải đến bộ phim It Ends With Us thì cuối cùng cô ấy mới quyết định làm điều đó" - nguồn tin thân cận nói với Daily Mail.

Blake Lively luôn muốn trở thành thủ lĩnh, Taylor Swift phải vào cuộc và xoa dịu bạn thân. Bạn trai của Taylor Swift - Travis Kelce được cho là ủng hộ bạn gái "nghỉ chơi" với vợ chồng Blake Lively. Trên Instagram, Travis Kelce đã bỏ theo dõi Ryan Reynolds - chồng của Blake Lively. "Taylor và Travis chán ngấy Blake - Ryan và cách họ cố gắng lợi dụng Taylor trong cuộc chiến chống lại Justin Baldoni. Họ thề rằng sẽ tạm thời cắt đứt với cặp đôi diễn viên này" - Daily Mail trích nguồn thân cận.

Taylor Swift dứt tình chị em vì cảm thấy bị lợi dụng

Nguồn: Page Six