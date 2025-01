Blake Lively bị bạn diễn cáo buộc thao túng truyền thông

(Ảnh: Christopher Peterson/SplashNews)

Sau khi Blake Lively đệ đơn kiện cáo buộc đạo diễn/ diễn viên Justin Baldoni quấy rối tình dục trên phim trường It Ends with Us, vị đạo diễn này cũng đã đệ đơn kiện tờ New York Times với bài báo có tựa đề "Chúng ta có thể chôn vui bất kỳ ai: Bên trong cỗ máy bôi nhọ Hollywood" liên quan tới Blake.

Tờ báo này đã khiến WME huỷ hợp đồng với Justin chỉ sau vài giờ. Do đó, ngôi sao 40 tuổi đang đệ đơn kiện yêu cầu bồi thường 250 triệu USD, cho rằng tờ báo đang thao túng khán giả để mọi người đứng về phe vợ của Ryan Reynolds.

Trong đơn kiện, Baldoni khẳng định nữ chính Gossip Girl đã ép anh không được tới các buổi công chiếu phim It End with Us. Chưa dừng lại ở đó, Ryan Reynolds bị cho là đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình để thuyết phục người đại diện của Justin loại bỏ anh. Tuy nhiên, đại diện từ WME đã phủ nhận cáo buộc.

Về những tin nhắn bị lộ với người đại diện, đạo diễn phim khẳng định đây là những tin nhắn bị cắt xén. Thậm chí, anh khẳng định tờ New York Times đã bỏ qua một số tin nhắn khác nhằm mang tới những chi tiết có lợi cho Blake.

Mặt khác, vợ chồng Ryan Reynolds - Blake Lively đã có nhiều lời nói xúc phạm tới vị đạo diễn mới trong các cuộc họp. "Cuộc đối đầu hung hăng đến nỗi Baldoni cảm thấy buộc phải đưa ra lời xin lỗi nhiều lần. Trong nỗ lực tránh xung đột và xây dựng lại mối quan hệ với bạn diễn, Baldoni đã tiếp tục chiều theo ý muốn của cô ấy", tờ đơn ghi rõ. Theo đó, những lời nói của cặp đôi Hollywood bị cho là "không phù hợp và có ý làm nhục người khác". Một nhà sản xuất của bộ phim cũng có mặt trong cuộc họp chứng thực thông tin này.

Về khiếu nại quấy rối tình dục từ Blake, đạo diễn phim khẳng định trên phim trường, nữ diễn viên thậm chí mong muốn nhân vật của cô có thể ăn mặc gợi cảm hơn. Kèm theo cáo buộc này, đạo diễn gửi thêm tin nhắn bằng chứng.