Blake Lively tổn thương vì bị tẩy chay

Theo nguồn tin từ People, Blake Lively không thể tin bản thân sẽ bị khán giả chỉ trích và tẩy chay xung quanh việc phát hành bộ phim It ends with us. Cô vô cùng bất ngờ và hoang mang do bản thân không quen với "sự tiêu cực" này.

"Ban đầu, cô ấy cảm thấy tổn thương và buồn bã. Trong quá trình quảng bá phim, không một ngày nào trôi qua mà cô ấy không hiện trên báo chí và truyền thông theo một hướng tiêu cực. Cô ấy chỉ là không quen với những sự lùm xùm này", nguồn tin cho biết.

(Ảnh: Taylor Hill/Wireimage)

Sau một thời gian liên tục bị chỉ trích, vợ của Ryan Reynolds nhận ra rằng mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của cô ấy. Đây là lý do nữ diễn viên quyết định đối mặt với nó thay vì cảm thấy buồn bã như lúc đầu. Hiện cô vẫn tập trung vào các dự án mới, trong đó có A Simple Favor 2 với Anna Kendrick.

Ngoài những lùm xùm liên quan tới tính cách, Blake Lively vẫn được cho là vô cùng thành công khi vừa làm diễn viên vừa là nhà sản xuất của bộ phim này. Hiện It ends with us đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên từ trước đến nay.

Sự tiêu cực bắt đầu khi khán giả phát hiện mối quan hệ căng thẳng giữa nữ chính của phim vào đạo diễn kiêm nam chính Justin Baldoni. Mặc dù cùng xuất hiện trên thảm đỏ tại buổi ra mắt nhưng cả hai lại không hề chụp ảnh chung. Ngoài ra, họ cũng không tham gia bất kỳ buổi họp báo nào trước khi bộ phim phát hành.