Vướng kiện tụng, vợ chồng Ryan Reynolds - Blake Lively bị huỷ hoại danh tiếng

Vụ việc giữa Blake Lively và bạn diễn trong It Ends With Us - Justin Baldoni - hiện không đơn thuần chỉ là mâu thuẫn cá nhân mà đã leo thang, trở thành những vụ kiện tụng kéo dài chưa có hồi kết. Mặc dù phiên toà chính thức vẫn chưa diễn ra nhưng các chuyên gia khẳng định vụ việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của các ngôi sao, đặc biệt là của Blake Lively cùng chồng Ryan Reynolds.

"Không có người chiến thắng thực sự nào ở đây cả, tuy nhiên hiện tại, Blake và Ryan đang thua trong cuộc chiến hình ảnh trước công chúng", cố vấn truyền thông Alexandra LaManna nhận xét, "Rủi ro về danh tiếng trong một vụ kiện pháp lý chỉ xứng đáng đánh đổi khi bạn có sự ủng hộ áp đảo của công chúng, đó phải là một vụ việc chặt chẽ và có thể kiểm soát hoàn toàn câu chuyện. Ở đây, không có điều kiện nào như vậy cả".

Vụ lùm xùm bắt đầu với việc ngôi sao Gossip Girl đệ đơn kiện cáo buộc đạo diễn/ diễn viên Justin Baldoni quấy rối tình dục trên phim trường It Ends with Us. Cả cô và chồng đều cho rằng đây là hành động khôn ngoan và có thể chiếm được cảm tình từ công chúng. Tuy nhiên, phía đạo diễn It Ends With Us cũng đã đáp trả, đệ đơn kiện tờ New York Times với bài báo có tựa đề "Chúng ta có thể chôn vui bất kỳ ai: Bên trong cỗ máy bôi nhọ Hollywood" để bảo vệ Blake. Việc hai bên liên tục tố cáo lẫn nhau với nhiều bằng chứng từ phía Justin được đưa ra khiến câu chuyện ngày càng trở nên hỗn loạn và rắc rối hơn. Điều này đồng nghĩa cặp vợ chồng hạng A của Hollywood cũng khó có thể chứng minh bản thân trong sạch.

Blake Lively và Justin Baldoni trên phim trường "It Ends With Us". (Ảnh: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images)

Chuyên gia Alexandra phân tích: "Đấu tranh là một chuyện, giành được sự ủng hộ của công chúng lại là chuyện khác. Nếu họ không thể làm được điều đó, lựa chọn duy nhất của họ chính là lùi lại và để thời gian dần khiến khán giả quên đi".

Tương tự như cố vấn truyền thông Alexandra, chuyên gia quản lý danh tiếng Ryan McCormick cũng cho rằng vụ kiện này là một bước đi tồi tệ của bạn thân Taylor Swift. "Tôi nghĩ vụ việc này gây tổn hại đến danh tiếng của Blake bất kể cô ấy có đúng 100% hay không. Tin tức tiêu cực sẽ củng cố nhận thức tiêu cực", Ryan cho biết.

Hiện phiên toà giữa Justin Baldoni và Blake Lively đã được ấn định diễn ra vào ngày 9/3/2026.