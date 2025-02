Taylor Swift cho bạn thân Blake Lively "ra rìa" giữa scandal ồn ào thế giới?

Sau bộ phim It Ends With Us, Blake Lively đâm đơn kiện bạn diễn Justin Baldoni quấy rối tình dục. Justin Baldoni sau đó đã tung nhiều tin nhắn bằng chứng cho thấy Blake Lively mới là người chèn ép anh. Vụ việc chưa ngã ngũ nhưng đã khiến hình tượng của vợ chồng Blake Lively - Ryan Reynolds bị tổn hại nặng nề.

Theo nguồn tin từ TMZ, bạn thân Taylor Swift cũng đã quay lưng lại với Blake Lively. Nữ diễn viên này không còn có tên trong danh sách khách mời các ngôi sao của Taylor Swift tại đêm chung kết trận đấu Super Bowl ngày 10/2 tới đây. Trận đấu này có sự tham dự của Travis Kelce - bạn trai của Taylor Swift. Trước đây, Blake Lively thường xuyên đi cùng Taylor Swift cổ vũ Travis Kelce, nhưng đến nay nữ diễn viên này đã bị "rắn chúa" gạch tên thẳng tay.

Taylor Swift được cho là đã "cạch mặt" Blake Lively

Việc Taylor Swift nghỉ chơi với Blake Lively được cho là từ 1 đoạn tin nhắn do Justin Baldoni tung ra. Trong đoạn tin nhắn này, Blake Lively ngụ ý rằng mình là Khaleesi (nhân vật trong Game Of Throne), còn Taylor Swift và Ryan Reynolds là những con rồng luôn bảo vệ Khaleesi. Điều này được cho là khiến Taylor Swift cảm thấy bị lợi dụng, nên đã quyết định nghỉ chơi với Blake Lively.

Cả Taylor Swift và Blake Lively đều chưa lên tiếng về thông tin rạn nứt tình bạn. Trước đó, Taylor Swift chơi rất thân với vợ chồng Blake Lively - Ryan Reynolds. Thậm chí nữ ca sĩ còn là mẹ đỡ đầu cho các con của cặp vợ chồng tài tử Deadpool.

Blake Lively bị "bóc phốt" ngược trong vụ kiện bạn diễn Justin Baldoni.

Nguồn: TMZ