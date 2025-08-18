Câu trả lời cho drama Bích Phương bị 1 Em Xinh lập nhóm nói xấu

Sau khi kết thúc hành trình Em Xinh Say Hi, Yeolan đã cho ra mắt sản phẩm cá nhân tên Lạc Lối. Trên trang cá nhân, các Em Xinh khác lần lượt chia sẻ, ủng hộ Yeolan trong dự án mới này. Nhưng gây chú ý hơn cả trong số đó là động thái của Bích Phương.

Theo đó, Bích Phương đã đăng tải đưòng link bài hát, kèm caption lầy lội: "Em gái cứ đi thẳng rồi rẽ phải 2 lần là đến, không lo lạc nữa nhé". Ở phía dưới, Yeolan cũng nhanh chóng để lại bình luận: "Em cảm ơn chị Phương, em đi lạc qua nhà chị ăn cơm được không ạ?". Lời đáp dí dỏm, thân mật này càng khiến khán giả thích thú và cho thấy cả hai vẫn giữ mối quan hệ gần gũi, thoải mái.

Bích Phương ủng hộ đàn em ra mắt sản phẩm mới

Đáp lại, Yeolan bình luận hài hước và gài kèo sang nhà Bích Phương để ăn cơm

Khoảnh khắc tương tác công khai trên mạng xã hội của Bích Phương và Yeolan khiến dân mạng bàn tán, bởi lẽ cách đây không lâu, cả hai vướng vào drama không còn thân thiết. Drama bắt nguồn từ vòng Livestage 2 khi nhóm thứ hai của Bích Phương dù đạt điểm số ấn tượng nhưng vẫn phải ngậm ngùi dừng ở vị trí nhì bảng. Kết quả này kéo theo việc những thí sinh có điểm cá nhân thấp trong đội gồm Yeolan, Ngô Lan Hương và Hoàng Duyên phải rời cuộc chơi. Trên sóng, khán giả chứng kiến khoảnh khắc Bích Phương bật khóc nức nở, vừa bịn rịn tiễn đàn em ra về, vừa tự trách mình chưa đủ để giúp đội giữ vững toàn bộ thành viên.

Sau đó, mạng xã hội bất ngờ lan truyền nghi vấn 1 người trong team của Bích Phương đã lập nhóm chat riêng mà không có đội trưởng. Trong nhóm chat, nhân vật này kể những câu chuyện không mấy tích cực về đàn chị, và không biết bằng cách nào thì những tin nhắn nói xấu này bị lộ tới Bích Phương. Theo bài đăng chia sẻ, Bích Phương đã khóc hết nước mắt khi vừa chia tay đàn em nhưng bị chính đàn em "quay xe".

MXH rầm rộ tin đồn Bích Phương bị đàn em lập nhóm nói xấu

Ngay sau khi tin đồn này rộ lên, cư dân mạng liền vào vai "thám tử" để tìm ra danh tính của Em Xinh được cho là nói xấu Bích Phương. Và loạt cái tên bị réo gọi, trong đó có cả Yeolan. Từ khi tin đồn rộ lên, người trong cuộc đều giữ im lặng, còn netizen thì đưa ra nhiều bàn tán. Tuy nhiên, lần tương tác mới đây của Bích Phương và Yeolan trên mạng xã hội cho thấy mối quan hệ giữa cả hai vẫn đang bình thường, thậm chí còn vui vẻ hẹn nhau ăn cơm tại nhà riêng.