1 Anh Trai Say Hi mùa 2 "var thẳng" khi bị so sánh với HIEUTHUHAI, đáp trả đúng 4 chữ khiến netizen tắt điện

Gill - Á quân Rap Việt 2024 và một trong những gương mặt được chú ý nhất của dàn cast Anh Trai Say Hi mùa 2 - hiện đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ một đoạn clip mà nam rapper đăng tải trên trang cá nhân, tưởng như bình thường nhưng lại bùng nổ tương tác chỉ vì một dòng bình luận của cư dân mạng.

Theo đó, trong phần bình luận, một netizen bất ngờ lôi HIEUTHUHAI - quán quân Anh Trai Say Hi mùa 1 - ra so sánh: "Thế mới là rap, chứ nghe th**g HT2 thì chịu không thấm được". Bị kéo vào tình huống vốn không liên quan, Gill đã không né tránh mà ngay lập tức đáp trả gọn lỏn: "Liên quan gì **?". Chỉ 4 chữ nhưng đủ khiến khán giả thỏa mãn, bởi nam rapper thể hiện rõ thái độ thẳng thắn, không vòng vo trước sự so sánh vô duyên.

Bình luận của Gill nhanh chóng viral, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người nhận xét, cách ứng xử của anh chính là minh chứng cho tính cách thẳng thắn của một rapper, không ngại "var thẳng" ngay cả trên mạng xã hội, đồng thời vẫn đủ khéo léo và tôn trọng đồng nghiệp.

Gill đáp trả bình luận khi bất ngờ bị kéo vào so sánh với HIEUTHUHAI

Nhiều netizen khoái chí trước màn đáp trả thẳng thắn của Gill

Gill tên thật là Vũ Trường Giang, sinh năm 1999 tại Hà Nội, là một trong những rapper trẻ đang nhận nhiều sự chú ý của làng rap Việt. Gill được nhiều người biết đến nhiều khi lần đầu ghi dấu ấn tại Rap Việt mùa 1 thuộc đội Karik. Ở mùa này, Gill gây ấn tượng với hình ảnh thư sinh cùng lối rap mộc mạc, dễ thương. Dù vậy, hành trình của Gill khép lại khá sớm khi anh phải dừng chân ở vòng Bứt Phá trước đối thủ GONZO (team Binz).

Sau cuộc thi, Gill không chững lại mà tiếp tục hoạt động sôi nổi, bắt tay cùng nhiều tên tuổi đình đám như tlinh, Wxrdie, RPT ORIJINN và cho ra mắt loạt sản phẩm được yêu thích như Vân Rung, Mắt Xanh, Chê Hộ…

Năm 2024, Gill quyết định trở lại Rap Việt mùa 4 và xuất sắc giành ngôi Á quân với loạt tiết mục viral hàng triệu view. Tiếp nối sức nóng này, Gill chính thức góp mặt trong dàn cast Anh Trai Say Hi mùa 2, trở thành cái tên hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả trong chặng đường mới.

Gill ngày càng bứt phá sau khi đạt giải Á quân ở Rap Việt mùa 4

Ngoài Gill, danh sách 30 Anh Trai Say Hi mùa 2 quy tụ nhiều cái tên gây chú ý, đó là: Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Cody Nam Võ, Vương Bình, RiO, buitruonglinh, Negav, Karik, B Ray, Big Daddy, Phạm Đình Thái Ngân, Ryn Lee, Gill, Jaysonlei, Mason Nguyễn, Khoi Vu, Bùi Duy Ngọc, Phúc Du, Robber, OgeNus, Hải Nam, Otis, CongB, Sơn.K, Lohan, Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Tez, Jay B và Nhâm Phương Nam.

Dàn cast mùa 2 vừa lộ diện đã lập tức chia khán giả thành nhiều luồng cảm xúc. Có người háo hức mong chờ màn thể hiện của thần tượng, có người lại tiếc nuối vì những cái tên từng được dự đoán góp mặt cuối cùng vẫn "mất hút". Song song đó là những hoài nghi không nhỏ: liệu mùa 2 có đủ sức vượt qua cái bóng quá lớn của mùa 1 hay không.