"Luật sư tóc vàng hoe" Reese Witherspoon xây dựng đế chế 23.600 tỷ đồng nhờ 1 sở thích, thẳng tiến ngôi vị diễn viên tự thân giàu nhất Hollywood

Vào những năm 2000, cả thế giới đã biết đến Reese Witherspoon với vai diễn luật sư Elle Woods trong bộ phim hài ăn khách Legally Blonde (Luật Sư Tóc Vàng Hoe). Với mái tóc vàng hoe, gu thời trang nổi bật và sự lạc quan không giới hạn, cô đã trở thành biểu tượng của sự nữ tính và thông minh.

Nhưng ít ai ngờ rằng, chính hình tượng "nàng luật sư tóc vàng hoe" ấy lại là bước đệm cho một nữ doanh nhân thiên tài, người đã xây dựng một đế chế truyền thông trị giá hàng trăm triệu đô la chỉ từ một sở thích giản dị: đọc sách.

Bứt phá khỏi vỏ bọc ngôi sao

Reese Witherspoon sinh năm 1976, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm. Cô sớm trở nên nổi tiếng với nhan sắc tuyệt trần, mái tóc vàng óng ả, thân hình chuẩn như người mẫu. Vai diễn đưa cô lên hàng ngũ ngôi sao quốc tế chính là Elle Woods trong bộ phim hài đình đám Legally Blonde (Luật Sư Tóc Vàng Hoe). Với hình ảnh một cô gái tóc vàng lạc quan, thông minh và đầy nghị lực, cô đã trở thành biểu tượng của sự nữ tính và bản lĩnh, được khán giả toàn cầu mến mộ.

Năm 2005, Reese Witherspoon chứng minh khả năng diễn xuất của mình không chỉ dừng lại ở phim hài khi cô giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn June Carter Cash trong phim tiểu sử âm nhạc Walk the Line.

Nhắc đến Reese Witherspoon là nhắc đến hình tượng "luật sư tóc vàng hoe"

Tuy nhiên cô hoàn toàn không phải "bình hoa di động", mà còn đoạt cả giải Oscar

Tuy nhiên ở nơi cạnh tranh và có độ đào thải cao như Hollywood, Reese Witherspoon dần không còn là gương mặt ưu tiên của nhiều đạo diễn nữa. Sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1976 chững lại khi không còn nhận được những kịch bản hay nữa. Reese Witherspoon cũng nhận ra rằng Hollywood đang thiếu những câu chuyện sâu sắc và đa chiều dành cho phụ nữ. Không ngồi yên chờ đợi những kịch bạn tốt, nữ diễn viên quyết tâm hành động: tự mình tạo ra chúng.

Vào năm 2012, cô thành lập công ty sản xuất Pacific Standard (sau này hợp nhất và trở thành Hello Sunshine). Mục tiêu của cô rất rõ ràng: “đặt phụ nữ vào vị trí trung tâm của mọi câu chuyện”. Điều này không chỉ là một mục tiêu kinh doanh, mà còn là một sứ mệnh cá nhân. Công ty này nhanh chóng thành công khi đưa 2 siêu phẩm Gone Girl và Wild lên màn ảnh rộng, nhận được phản hồi tốt từ cả khán giả và giới chuyên môn.

Reese Witherspoon thành lập công ty sản xuất phim từ năm 2012

Xây dựng "đế chế" trăm triệu đô từ những cuốn sách

Sở thích đọc sách tưởng chừng như đơn giản nhưng không ngờ lại trở thành chìa khóa thành công của Reese Witherspoon. Năm 2015, cô mở rộng đế chế truyền thông của mình bằng cách thành lập Reese’s Book Club (Câu lạc bộ sách của Reese). Câu lạc bộ này nâng đỡ những nhà văn tiềm năng, chia sẻ tác phẩm của họ với hội viên.

Trên hết, mục tiêu của Reese Witherspoon là tìm ra những kịch bản hay từ câu lạc bộ sách. Những tác giả tham gia câu lạc bộ phải đồng ý bán bản quyền chuyển thể kịch bản cho công ty sản xuất phim của cô. Với mô hình này, Reese Witherspoon có nguồn kịch bản hay, phong phú, đa dạng thay vì ngồi chờ như trước kia.

Reese Witherspoon thành lập câu lạc bộ sách từ năm 2015, nâng đỡ các nhà văn tiềm năng và tìm ra kịch bản hay

Quá trình chuyển thể những cuốn sách từ Reese’s Book Club cũng rất dễ dàng bởi chúng đã được kiểm chứng về nội dung và phản ứng của công chúng. Câu lạc bộ có 3 triệu người theo dõi, và 42/50 tác phẩm được chọn đã lọt vào danh sách Bán chạy nhất của New York Times - nghĩa là các phiên bản phim trong tương lai đã có sẵn một lượng khán giả nhất định. Hàng loạt bộ phim nổi tiếng đã ra đời từ mô hình này như Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát, Big Little Lies, The Morning Show, Little Fires Everywhere...

Mô hình này không chỉ có lợi cho Reese Witherspoon, mà còn có lợi cho các tác giả sách. Các nhà văn trẻ, ít tên tuổi đều được chào đón, miễn là có tác phẩm hay. Lợi nhuận từ tác phẩm giúp những nhà văn này có thể ổn định cuộc sống, thậm chí mua nhà, mua xe. 1 nhà văn chia sẻ cô là người đầu tiên trong gia đình mua được nhà từ lợi nhuận khi tham gia Reese’s Book Club. Khi cô gửi ảnh chìa khóa nhà cho Reese Witherspoon xem, nữ diễn viên này đã cảm động đến mức bật khóc.

Cả Reese Witherspoon và các nhà văn tham gia câu lạc bộ đều được lợi

Vươn lên ngôi vị nữ diễn viên tự thân giàu nhất Hollywood

Vào năm 2021, Hello Sunshine được công ty Blackstone mua lại. Tuy thương vụ không được công khai, nhưng nguồn tin trong ngành tài chính chia sẻ công ty của "luật sư tóc vàng hoe" được định giá 900 triệu USD (khoảng 23.600 tỷ đồng). Mặc dù Reese vẫn giữ 18% cổ phần và tiếp tục điều hành công ty, song thương vụ này đã đưa cô vào một vị thế hoàn toàn mới. Cô không còn chỉ là một diễn viên tài năng, mà đã trở thành một nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Với khối tài sản cá nhân được ước tính lên tới 440 triệu USD (hơn 11.500 tỷ đồng) sau thương vụ này, Reese Witherspoon chính thức trở thành nữ diễn viên tự thân giàu có nhất lịch sử Hollywood, vượt xa nhiều đồng nghiệp khác. Thành công của cô là minh chứng cho thấy, với một tầm nhìn đúng đắn và một đam mê chân thật, một nữ diễn viên có thể làm được nhiều hơn là chỉ diễn xuất. Cô đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình để tạo ra một cuộc cách mạng nhỏ trong ngành công nghiệp điện ảnh, mang đến nhiều cơ hội hơn cho các nhà văn, nhà làm phim nữ và xây dựng một tương lai mới cho Hollywood.

Reese Witherspoon vừa có khối tài sản kếch xù, vừa tạo nên cuộc cách mạng mới tại Hollywood



