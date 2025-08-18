Nhan sắc ca sĩ 10 tuổi nổi tiếng, 22 tuổi được đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

10 tuổi nổi tiếng, 22 tuổi được đề cử giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Phương Mỹ Chi nổi tiếng từ năm 10 tuổi khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí và đoạt giải Á quân (năm 2013), được khán giả ưu ái đặt biệt danh "cô bé dân ca".

Sự nổi tiếng của Phương Mỹ Chi không chỉ dừng lại ở cuộc thi mà còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau đó. Cô được ca sĩ Quang Lê nhận làm con nuôi và quản lý, giúp cô có nhiều cơ hội tham gia các chương trình, show diễn trong và ngoài nước. Album "Quê em mùa nước lũ" của cô cũng rất được yêu thích và góp phần đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với công chúng.

Sau 12 năm bước chân vào con đường ca hát, Phương Mỹ Chi đã có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Không chỉ dừng lại ở dòng nhạc dân ca mà còn thử sức với các thể loại âm nhạc khác như nhạc trẻ, nhạc pop. Cô cũng dần trưởng thành và thay đổi phong cách, hình ảnh của mình, được đánh giá cao bởi cả khán giả và giới chuyên môn.

Mới đây, nữ ca sĩ 22 tuổi còn gây sốt ở Sing! Asia 2025 khi vào top 3 chung cuộc. Hồi đầu năm nay, nữ ca sĩ có tên trong danh sách 19 cá nhân được đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 do Trung ương Đoàn TNCS HCM công bố. Trước đó, cô cũng được vinh danh Công dân tiêu biểu TPHCM năm 2024.

Vẻ đẹp mộc mạc, trong sáng

Bên cạnh sự nghiệp, Phương Mỹ Chi còn được khen ngợi về nhan sắc. Phương Mỹ Chi sở hữu đôi mắt “biết nói”. Từ khi nổi tiếng là “cô bé dân ca”, Phương Mỹ Chi luôn ghi điểm với đôi mắt to tròn và gương mặt ngây thơ. Qua thời gian, cô vẫn giữ được vẻ dịu dàng ấy nhưng thêm phần quyến rũ và tự tin hơn trong từng ánh nhìn.

Về phong cách trang điểm. Nữ ca sĩ 22 tuổi ưa phong cách tự nhiên, tinh tế. Ban đầu, Phương Mỹ Chi từng bị đánh giá là "già chát" vì trang điểm dày, đánh khối mạnh làm mất nét trong sáng của tuổi trẻ.

Nhưng cô đã nhanh chóng chuyển hướng sang phong cách nhẹ nhàng, chỉ sử dụng tông hồng đào hoặc cam đất để làm nổi bật vẻ tươi trẻ, rạng rỡ kiểu makeup "sương sương" này thực sự chinh phục người hâm mộ.

Ở tuổi 22, thay vì diện phong cách quá cầu kỳ, cô chọn tông trang điểm cam đất cùng mái tóc dài, mềm mại hoặc thắt bím, búi nhẹ những phong cách đơn giản nhưng tinh tế, phù hợp với vẻ ngoài luôn chỉn chu và dịu dàng.

Phương Mỹ Chi vừa chinh phục Sing! Asia 2025, xuất sắc lọt top 3 chung cuộc.

Nữ ca sĩ cũng ý thức việc chăm sóc ngoại hình, đặc biệt là làn da. Giai đoạn ôn thi, cô từng chia sẻ về tình trạng da gặp vấn đề như mụn và thâm nhưng vẫn kiên trì chăm sóc, uống vitamin C và tăng cường dinh dưỡng để cải thiện vẻ ngoài, thể hiện sự nghiêm túc và trưởng thành trong việc chăm sóc bản thân.

Có thể thấy, càng ngày, nữ ca sĩ càng biết chăm chút cho ngoại hình vừa dịu dàng, trong sáng vừa pha lẫn nét tinh tế và ngày càng chững chạc. Phong cách ăn mặc đơn giản cũng phù hợp với tuổi trẻ và nhan sắc của cô.

Phương Mỹ Chi còn biết nâng cấp vẻ ngoài theo hướng tinh tế hơn, biết lắng nghe khán giả và lựa chọn phù hợp để được khen là một thiếu nữ xinh đẹp, truyền cảm hứng bởi vẻ đẹp thuần khiết và sự trưởng thành từ bên trong lẫn bên ngoài.