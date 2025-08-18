Hoa hậu Vbiz chuyển giới năm 20 tuổi: Sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, gia đình sốc nặng

Đỗ Nhật Hà được công chúng biết đến rộng rãi sau khi trở thành Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018 và đại diện Việt Nam tham dự Miss International Queen 2019. Năm 2022, Đỗ Nhật Hà tiếp tục gây chú ý khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và dừng chân ở Top 16. Cô cho biết từ khi học ở trường đã thích chơi cùng với các bạn nữ, không thích tham gia các trò chơi thể thao.

Tới năm 20 tuổi, Đỗ Nhật Hà đưa ra quyết định quan trọng là chuyển giới để sống với con người thật của bản thân. Thời điểm công khai giới tính, cô vấp phải sự phản đối từ chính những người thân trong gia đình. Thậm chí, Đỗ Nhật Hà còn bị mẹ đưa đi bác sĩ để khám vì nghĩ mắc bệnh, mâu thuẫn với bố.

Vì quá thương con, mẹ của Đỗ Nhật Hà đã quyết định bán chiếc nhẫn vàng kỷ vật để đồng hành cùng con sang Thái Lan chuyển giới. Cô từng chia sẻ về cuộc trò chuyện với bố trước khi lên đường đi phẫu thuật: "Không phải lần này, con đi làm đẹp hay cho mọi người thấy như nào hết. Nó giống như quyết định, một là sống hai là chết. Con chỉ mong nếu con có cơ hội trở về thì ba hãy xem con như một người con gái bình thường, như là chị của con".

Đỗ Nhật Hà nhận thấy sự khác biệt của bản thân từ khi ngồi trên ghế nhà trường

Cô từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc như Miss International Queen, Miss Universe Vietnam 2022



Thời gian đầu khi mới công khai giới tính thật, Đỗ Nhật Hà không nhận được sự ủng hộ từ gia đình

Quyết định chuyển giới là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Đỗ Nhật Hà. Những ngày nằm trên giường bệnh sau phẫu thuật, cô phải gồng mình chịu đựng các cơn đau dữ dội. Cô từng thừa nhận sức khỏe bị sụt giảm nhiều sau khi phẫu thuật chuyển giới ở Thái Lan. Đỗ Nhật Hà bị mệt, tim hay đập nhanh.

Cô từng chia sẻ: "Khi chuyển giới, tôi phải gây mê, gây tê nhiều lần và dùng khá nhiều kháng sinh nên ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Trước đây, khi chạy lên cầu thang hay biểu diễn một bài hát, tôi sẽ không thấy mệt, còn bây giờ, sức khỏe giảm sút nên tim hay đập nhanh, thường xuyên bị mệt. Tôi cũng tìm nhiều cách để cải thiện sức khỏe như tập Muay Thái, bây giờ thì tập yoga và thiền để ổn định nhịp thở".

Sau khi phẫu thuật chuyển giới thành công, Đỗ Nhật Hà hoàn toàn lột xác sở hữu ngoại hình duyên dáng và xinh đẹp. Cô được sống thật với giới tính cũng như bắt đầu chinh phục đam mê của bản thân.

Sức khỏe của Đỗ Nhật Hà bị ảnh hưởng nhiều sau khi phẫu thuật chuyển giới

Cô hay bị mệt, tim đập nhanh và phải tập luyện các bộ môn khác nhau để rèn luyện sức khỏe

Trong một chương trình, Đỗ Nhật Hà từng chia sẻ mối tình đầu tan vỡ sau khi cô thú nhận là người chuyển giới. "Tôi từng có một mối tình đầu rất đẹp. Ban đầu khi yêu anh ấy, tôi không nói mình là người chuyển giới, dù tôi đã phẫu thuật xong. Một thời gian sau, tôi đã thú nhận chuyện mình chuyển giới với người yêu. Ngay lập tức, người đó chia tay tôi.

Người yêu tôi sốc toàn tập vì đã đặt tất cả mọi thứ, từ tâm tư, tình cảm tới cuộc sống vào tôi, nhưng với điều kiện tôi là con gái. Đến khi người đó biết về quá khứ của tôi và chuyện tôi chuyển giới, anh ấy không chấp nhận được", cô cho hay.

Người đẹp sinh năm 1996 cho biết sẽ không giấu diếm mà chia sẻ thật về quá khứ của mình với nửa kia. Cô chia sẻ: "Bản thân tôi lại xác định sẽ kết hôn, lập gia đình nên kiểu gì cũng phải nói thật thân phận với người đàn ông của mình. Rất nhiều lần tôi ra đường được nhiều người tán tỉnh. Khi họ biết được tôi là ai, làm gì, tôi tự tin, nhẹ nhõm hẳn, không phải thấp thỏm lo lắng. Trước đây, mỗi khi gặp người khác, tôi luôn cảm thấy lo lắng, thấp thỏm dù chẳng làm gì sai cả".

Thời gian qua, Đỗ Nhật Hà đảm nhận vai trò người mẫu, tham gia nhiều cuộc trình diễn thời trang

Sau khi phẫu thuật chuyển giới, cô được khen ngợi nhan sắc ngày càng xinh đẹp