Cặp đôi "bách hợp" hot nhất showbiz bị tố không coi ai ra gì, "hành" BTC đến khổ giữa sự kiện

LingOrm (Lingling Kwong và Orm Kornnaphat) là cặp đôi girllove (bách hợp) nổi tiếng bậc nhất châu Á hiện tại. Vào ngày 16/8 vừa qua, họ đã tham dự Đêm Giao lưu Văn hóa Weibo tại Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc, LingOrm đã bị tố hành xử kém chuyên nghiệp, "hành" BTC đến khốn khổ.

Theo đó, BTC Đêm Giao lưu Văn hóa Weibo đã "xé lẻ" cặp đôi LingOrm ở sự kiện. Nguyên nhân là do cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc có lệnh cấm tuyên truyền, đăng tải hình ảnh hoặc sản xuất phim LGBTQ+ ở showbiz xứ tỷ dân. Đêm Giao lưu Văn hóa Weibo tổ chức ở Thái Lan nhưng được phát sóng song song ở Trung Quốc nên BTC buộc phải tuân thủ quy định này. Dù vậy, LingOrm vẫn cố ý "phá luật", nắm tay và thân mật giữa sự kiện khiến BTC Đêm Giao lưu Văn hóa Weibo rơi vào cảnh khó xử, đứng trước nguy cơ bị mời lên "ăn bánh uống trà" và nhận án phạt nặng.

Hình ảnh couple bách hợp hot nhất hiện nay LingOrm tại Đêm Giao lưu Văn hóa Weibo

Sau sự kiện, cặp sao Lingling Kwong (váy đen) và Orm Kornnaphat (váy vàng) đang dính tranh cãi trái chiều vì thái độ cư xử với BTC

Trong clip được truyền thông ghi lại, khi Lingling Kwong và Orm Kornnaphat sắp bước lên thảm đỏ, nhân viên sự kiện đã giơ tay làm dấu X yêu cầu cặp sao nắm tay nhau xuất hiện. Orm Kornnaphat đã khựng lại sau hành động nhắc nhở của BTC. Tuy nhiên, Lingling Kwong lại phớt lờ, kéo tay Orm Kornnaphat đi thảm đỏ. Đến khi vào hội trường lễ trao giải, Lingling Kwong đã lén lút đổi chỗ với 1 nam diễn viên mà không thông báo cho BTC chỉ để được ngồi cùng Orm Kornnaphat. Suốt thời gian đi sự kiện, cặp sao "bơ đẹp" mọi lời nhắc nhở của BTC Đêm Giao lưu Văn hóa Weibo tiếp tục tương tác thân mật với nhau.

Nhân viên sự kiện ra dấu cho Lingling Kwong và Orm Kornnaphat không được tương tác thân mật trước ống kính

Tuy nhiên, cặp sao phớt lời mọi lời nhắc nhở của BTC sự kiện

Thái độ cư xử của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat gây tranh cãi dữ dội trên MXH. Nhiều người cho rằng LingOrm mắc bệnh ngôi sao, không xem ai ra gì, hành xử hống hách và thách thức. Cư dân mạng cho rằng Lingling Kwong và Orm Kornnaphat thể hiện, tuyên truyền hình ảnh couple bách hợp của họ chưa đúng chỗ, thiếu tiết chế và có thể gây rắc rối cho BTC. Nhiều người chỉ ra ngoài LingOrm, BTC Đêm Giao lưu Văn hóa Weibo còn mời cặp đôi đam mỹ Billkin - PP Krit tham dự. Họ cũng bị tách couple, song vẫn tuân thủ yêu cầu của BTC.

Số khác lại lên tiếng bênh vực Lingling Kwong và Orm Kornnaphat. Họ cho rằng nếu BTC không cho LingOrm tương tác thì không nên mời các cặp sao đam mỹ - bách hợp siêu hot đến sự kiện. Việc mời nhưng hạn chế sự thân mật và tách biệt họ ra 2 nơi khác nhau không khác gì "treo đầu dê bán thịt chó".

Dân tình hiện chia là 2 phe tranh luận trước lùm xùm của LingOrm tại sự kiện Đêm Giao lưu Văn hóa Weibo

Năm 2024, bộ phim bách hợp đầu tiên do đài CH3 sản xuất - The Secret Of Us trở thành hiện tượng. Phim kết thúc với hơn 4,2 triệu bài viết trên X, đứng top 1 xu hướng tại nhiều quốc gia. Sự nghiệp của LingOrm cũng lên hương hẳn, trở thành những ngôi sao trẻ Thái Lan được săn đón trong thời điểm hiện tại.

Các sự kiện có sự tham gia của LingOrm luôn thu hút hàng ngàn người hâm mộ. Tài khoản mạng xã hội của họ ghi nhận sự gia tăng đột biến về lượng người theo dõi, từ vài trăm ngàn lên đến hơn 1,8 triệu chỉ trong vài tháng. Ngoài lĩnh vực phim ảnh, LingOrm còn được các nhãn hàng thời trang để mắt đến. Chỉ trong thời gian ngắn, cặp đôi vinh dự lên trang bìa tạp chí Vogue Thái Lan, xuất hiện với thần thái sang chảnh, cuốn hút. Không chỉ nổi tiếng ở quê nhà, sức hút của LingOrm còn lan rộng ra toàn châu Á. Loạt fan meeting tại Hong Kong - Macau (Trung Quốc), Nhật Bản, Philippines đều "sold-out" vé trong thời gian ngắn.

LingOrm là cặp đôi girllove hot nhất hiện nay

Nguồn: Weibo