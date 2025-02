Tân Sơn Nhất chật kín fan vì cặp đôi bách hợp hot nhất Thái Lan, nhìn đến nhan sắc mà "sốc visual"!

Vào tối ngày 21/1, cặp đôi "bách hợp" đình đám Thái Lan LingOrm - Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cặp đôi phim The Secret Of Us đến TP.HCM để tổ chức fanmeeting đầu tiên tại Việt Nam.

Không quản ngại đường xa, rất nhiều fan đã ra đón cặp đôi girllove hot nhất hiện nay, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt tại Tân Sơn Nhất. 2 nữ diễn viên cũng rất cảm kích trước sự chào đón nồng nhiệt này, liên tục vẫy tay chào và tương tác với fan. Đặc biệt, visual đẹp phát sáng của LingOrm nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Nếu như Lingling xinh đẹp rạng rỡ hút hồn, thì Orm lại diện cây đồ thể thao năng động và đầy cá tính, dù họ đối lập nhưng vẫn cực hài hòa với nhau.

LingOrm nhận được sự chào đón nồng nhiệt trong lần đầu tiên đến Việt Nam

Lingling Kwong đẹp phát sáng giữa đám đông

Qua ống kính cam thường, nữ diễn viên vẫn khoe được trọn vẹn đường nét gương mặt xinh đẹp, đôi mắt cười rạng rỡ cùng làn da căng mịn

Lingling Kwong sinh năm 1995, năm nay đã chạm mốc 30 nhưng vẫn xinh đẹp và trẻ trung hết chỗ chê

Nụ cười rạng rỡ chính là vũ khí "đốn tim" fan của nữ diễn viên

Cô không ngừng vẫy tay chào fan Việt Nam

Orm Kornnaphat diện trang phục thể thao cá tính và năng động

Orm Kornnaphat sinh năm 2002, là con gái lớn của nữ diễn viên kỳ cựu Koy Narumon và chủ doanh nghiệp Sethachon

Ban đầu, cô không có ý định trở thành diễn viên mà muốn làm công việc liên quan đến kinh doanh. Vốn ba của Orm là doanh nhân, đang điều hành công ty xuất khẩu nên cô muốn làm những việc có thể hỗ trợ ông

Tuy nhiên, cơ duyên đưa đẩy giúp nữ diễn viên ra mắt khán giả vào năm 17 tuổi, trùng với độ tuổi mà mẹ cô đi đóng phim.

Năm 2024, bộ phim bách hợp đầu tiên do đài CH3 sản xuất - The Secret Of Us trở thành hiện tượng. Phim kết thúc với hơn 4,2 triệu bài viết trên X, đứng top 1 xu hướng tại nhiều quốc gia. Sự nghiệp của LingOrm cũng lên hương hẳn, trở thành những ngôi sao trẻ Thái Lan được săn đón trong thời điểm hiện tại.

Các sự kiện có sự tham gia của LingOrm luôn thu hút hàng ngàn người hâm mộ. Tài khoản mạng xã hội của họ ghi nhận sự gia tăng đột biến về lượng người theo dõi, từ vài trăm ngàn lên đến hơn 1,8 triệu chỉ trong vài tháng. Ngoài lĩnh vực phim ảnh, LingOrm còn được các nhãn hàng thời trang để mắt đến. Chỉ trong thời gian ngắn, cặp đôi vinh dự lên trang bìa tạp chí Vogue Thái Lan, xuất hiện với thần thái sang chảnh, cuốn hút. Không chỉ nổi tiếng ở quê nhà, sức hút của LingOrm còn lan rộng ra toàn châu Á. Loạt fan meeting tại Hong Kong - Macau (Trung Quốc), Nhật Bản, Philippines đều "sold-out" vé trong thời gian ngắn.

LingOrm là cặp đôi girllove hot nhất hiện nay