Cặp đôi boylove hàng đầu Thái Lan rạn nứt sau 11 năm bên nhau và đang chờ cưới?

Câu chuyện tình của cặp đôi Both và Newyear được nhiều người yêu thích gia đình ủng hộ. Khi Newyear chỉ mới 17 tuổi, phụ huynh muốn cả hai giữ mối quan hệ trong sáng nhất có thể. Nên đã ra điều kiện với Both, ngoại trừ những ảnh chung khung hình, tương tác với nhau trên mạng xã hội, thì Both và Newyear không công khai ảnh "thân mật" nào suốt thời gian mới yêu nhau.

Đến năm 2021, cả hai cùng tham gia đóng trong bộ phim Top Secret Together. Both và Newyear diễn như không diễn khi mang trọn cảm xúc vào vai diễn, tên nhân vật trên phim cũng giống tên ngoài đời của hai người. Cặp đôi vốn nổi tiếng lại càng hot hơn bao giờ hết. Bộ phim này cũng là lần đầu tiên Both và Newyear công khai nụ hôn trước công chúng.

Nhưng mùa Valentine 2025 vừa qua, dân cư mạng đã phát hiện ra vài dấu hiệu "lạ" khi ngày lễ tình yêu cả hai không đăng tải tấm hình nào với nhau như mọi năm. Và Newyear update liên tục đang ở bên cạnh một người lạ không có sự xuất hiện của Both, khiến netizen không khỏi lo lắng cho mối quan hệ của hai người.

Netizen soi ra các dấu hiệu "rạn nứt" của cặp đôi đang được yêu thích hàng đầu Tbiz

Trước đó vào ngày 13/09/2023, Newyear vẫn đăng tải ảnh đeo nhẫn đôi với Both với dòng caption: "Say yes from the first day 13/9" (Đồng ý ngay từ ngày đầu 13/9). Both đã cầu hôn Newyear ở London (Anh), đây được coi là bước ngoặt mới của cặp đôi khi vừa bước qua cột mốc 11 năm.

Hình ảnh được Newyear chia sẻ trên tài khoản cá nhân ngày 13/09/2023 thu hút lượt lớn quan tâm

Tối 26/6/2024, Newyear lại khiến fan tan chảy với loạt ảnh màn cầu hôn siêu lãng mạn của Both, và đeo nhẫn cưới. Trong loạt ảnh, Newyear viết:"Both: Em đồng ý lấy anh không?Newyear: Em đã đồng ý từ ngày đầu tiên mình gặp nhau rồi". Trong video màn cầu hôn được quay lại, sự đáng yêu của cặp đôi được nhân lên gấp bội. Both đã dự đoán về một "bất ngờ" có thể xảy ra khi trao nhẫn. Và đúng như "tiên tri", anh mua nhẫn nhỏ hơn size ngón tay của Newyear. Fan chỉ chờ ngày Thái Lan chính thức công nhận hôn nhân đồng giới để được thấy hôn lễ trong mơ của cặp đôi.