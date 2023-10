Mỹ nam nổi tiếng phim boylove lên tiếng cực gắt khi vướng nghi vấn “tuesday” xen vào giữa cặp đôi Baifern - Nine

Ngày 10/7, Teenee đưa tin mới đây nam diễn viên Thái Lan Tay Tawan bất ngờ đăng tải loạt ảnh cá tính của Baifern Pimchanok lên trang cá nhân. Được biết, đây là những bức ảnh do chính Tay Tawan chụp khi 2 ngôi sao đến Paris tham dự show diễn thời trang vào ngày 30/9 vừa qua.

Phía dưới bài đăng của Tay Tawan, người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ của Baifern. Tuy nhiên, bất ngờ có netizen đặt ra nghi vấn tình cảm giữa Baifern và Tay bởi lẽ cả hai đều ở Paris 3 ngày và nữ diễn viên Chiếc Lá Bay cũng đăng tải loạt ảnh do đàn em chụp vào đúng sinh nhật của mình, thậm chí trước cả loạt ảnh đón sinh nhật cùng bạn trai Nine Naphat. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến khác tag Tay Tawan và hỏi thẳng nam diễn viên: "Đăng ảnh như vậy, có phải thích người đã có bạn trai rồi phải không?".

Trước những lời bán tán xôn xao trên, Tay Tawan đã ngay lập tức lên tiếng đáp trả và ngầm phủ nhận nghi vấn tình cảm với Baifern. Nam diễn viên thẳng thắn cho biết: "Tuy không phải bác sĩ nhưng khuyên bạn nên nói chuyện với mọi người xung quanh nhiều hơn, ra ngoài tiếp xúc với xã hội, làm việc bản thân yêu thích đi. Câu chuyện này lỗi thời và nhiều lỗ hổng quá, xin trả lại bạn nha". Lời đáp trả cực gắt này của Tay Tawan sau đó đã nhận được sự đồng tình của đa số cư dân mạng.

Tay Tawan đăng ảnh Baifern Pimchanok lên trang cá nhân và bất ngờ bị vướng vào nghi vấn tình cảm với đàn chị, trở thành người thứ ba trong mối quan hệ của Baifern - Nine

Nam diễn viên đã ngay lập tức lên tiếng đáp trả nghi vấn có phần vô lý trên

Đáng chú ý trên mạng xã hội, một số netizen đã đứng ra bênh vực Tay Tawan và cho rằng không thể dựa vào việc nam diễn viên đăng ảnh Baifern để gán ghép hai người họ với nhau. Bởi lẽ trước đó, Tay Tawan cũng nhiều lần đăng ảnh chụp các nữ diễn viên khác lên trang cá nhân. Hơn nữa hiện tại, tình cảm của Baifern và bạn trai Nine Naphat vẫn vô cùng tốt đẹp nên không có chuyện Tay Tawan xen vào giữa hai người họ.

Trước đây, Tay Tawan từng chia sẻ những bức ảnh tự tay chụp cho các nữ diễn viên khác lên trang cá nhân và không hề có tranh cãi nào xảy ra

Trong khi đó Baifern và Nine hiện vẫn đang hạnh phúc bên nhau nên không thể có chuyện Tay Tawan trở thành người thứ 3 xen vào giữa họ

Tay Tawan sinh năm 1991, là một nam diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng ở xứ chùa vàng. Anh là cựu học sinh trường Đại học danh giá Chulalongkorn và bắt đầu bước chân vào ngành giải trí với vai trò MC của Five Live Fresh trên kênh Bang Channel vào năm 2014.

Sau đó, tên tuổi của Tay Tawan được khán giả yêu thích qua các bộ phim như Kiss Me Again, The Three GentleBros… và không thể không nhắc đến loạt dự án phim boylove đình đám như: I'm Tee, Me Too, Our Skyy…, đóng cặp cùng đàn em kém 2 tuổi Thitipoom Techaapaikhun.

Tay Tawan sở hữu vẻ ngoài điển trai, thư sinh và là nam diễn viên được yêu thích ở xứ chùa vàng

Anh và nam diễn viên Thitipoom Techaapaikhun từng là một trong những cặp đôi thuộc dòng phim boylove sở hữu lượng fan khủng và nổi tiếng ở nhiều nước châu Á

Nguồn: Teenee