Sụp đổ hình tượng cặp sao nam boylove: 12 năm 2 lần cầu hôn như cổ tích, kết thúc "đạp đổ" mọi thứ như drama phim Thái

Nếu ai thường xuyên theo dõi các thông tin về làng giải trí Thái Lan sẽ không thể không biết tới cặp đôi Both – Newyear. Hai người là cặp đôi đồng tính nam đình đám, tương xứng về mọi mặt, từ nhan sắc, tài năng, gia thế đến độ nổi tiếng.

Newyear tên thật là Kitiwhut Sawutdimilin, sinh năm 1995, là người mẫu và diễn viên có tiếng với 1,2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Còn Both tên thật là Nattapong Chinsoponsap, sinh năm 1988, là một bác sĩ nha khoa với ba phòng khám riêng tại Bangkok, Thái Lan. Không chỉ thành công trong lĩnh vực y tế, anh còn lấn sân sang ngành giải trí với tư cách diễn viên và MC cho nhiều chương trình truyền hình dành cho giới trẻ.

Both - Newyear từng là cặp đôi mỹ nam "kiểu mẫu" trong làng giải trí Thái Lan

Mối tình ngọt ngào như cổ tích dài 12 năm

Both và Newyear biết đến nhau vì cả hai học cùng trường trung học, khi ấy Newyear còn là một nam sinh còn Both đã tốt nghiệp nhưng trở về tham gia một sự kiện tại trường. Cặp đôi bắt đầu tìm hiểu, hẹn hò nhau trong bí mật và đến năm 2012 mới chính thức công khai. Hành trình yêu đương của cả hai khá suôn sẻ khi đều có sự chứng kiến và ủng hộ từ phía gia đình cũng như đông đảo khán giả.

Trong suốt 12 năm yêu nhau, Both và Newyear đã có một hành trình đáng nhớ, luôn đồng hành bên nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống. Những hình ảnh cùng đi du lịch, dã ngoại hay sinh hoạt đời thường được cả hai chia sẻ trên mạng xã hội đều khiến khán giả thả tim nhiệt tình. Tuy nhiên cặp đôi một quy định riêng, đó là không chia sẻ hay thể hiện những hành động quá thân mật trước mặt khán giả. Cả hai mong muốn câu chuyện tình yêu của họ sẽ được nhìn nhận một cách tinh tế, lịch sự. Chính điều này càng khiến khán giả thêm yêu mến, ngưỡng mộ cặp đôi.

Cặp đôi được yêu mến vì nhan sắc ưa nhìn, tài năng tương xứng và cách thể hiện tình cảm tinh tế, ngọt ngào.

Tháng 9/2023, nhân dịp 11 năm yêu nhau, Both đã lên ý tưởng và tổ chức một bữa tiệc cầu hôn bất ngờ cho New Year khi cả hai đang có chuyến du lịch dài ngày tại London. Đến tháng 6/2024, khi Thái Lan chính thức thông qua dự luật bình đẳng hôn nhân, Both lại một lần nữa quỳ gối trao nhẫn cho Newyear, hứa hẹn sẽ yêu thương bạn trai suốt đời. Đáp lại hành động lãng mạn này, Newyear đã đăng tải một tấm ảnh với lời chú thích "Đồng ý ngay từ ngày đầu 13/9". Khán giả yêu thích cặp đôi đã bùng nổ trong hạnh phúc và mong chờ một đám cưới sẽ sớm diễn ra giữa cặp đôi mỹ nam được yêu thích bậc nhất showbiz Thái.

Sau 2 lần cầu hôn ngọt ngào, khán giả đã mơ đến một đám cưới cổ tích - happy ending của cả hai.

Chia tay bất ngờ, tràn ngập drama liên quan đến ngoại tình, người thứ ba

Tưởng chừng mối tình ấy sẽ kéo dài mãi mãi, vào tối 15/2, chỉ sau lễ Valentine 1 ngày, Newyear bất ngờ đăng tải bài viết xác nhận hai người đã chia tay từ 2 tháng trước. Anh thẳng thắn nhận lỗi về mình, cho rằng nguyên nhân đổ vỡ là do "tôi đã vi phạm một thỏa thuận quan trọng mà cả 2 từng đặt ra, bên cạnh đó còn có một số vấn đề khác nữa".

Newyear cũng giải thích rằng sau khi cân nhắc kỹ càng, 2 bên đã quyết định dừng lại, trao cuộc sống riêng cho mỗi người". "Chúng tôi quyết định xa nhau, đi theo con đường mà bản thân muốn. Hiện chúng tôi giữ mối quan hệ anh em tốt. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi thời gian qua và xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng. Mọi lỗi lầm xin nhận hết về tôi", nam diễn viên chia sẻ.

Ngày 15/2/2025, Newyear lên bài thông báo cả hai đã chia tay được 2 tháng.

Bài viết của Newyear nhanh chóng khiến cả showbiz Thái Lan dậy sóng. Thế nhưng, đa phần khán giả có phản ứng khá tiêu cực với anh. Lý do là đông đảo người hâm mộ đã soi ra bằng chứng cho thấy Newyear đang hẹn hò với 1 chàng trai người Ukraine có tên Maksym. Thậm chí chỉ 4 ngày trước, Newyear và bạn trai tin đồn còn đăng tải một tấm ảnh đôi khi đang cùng du lịch London – nơi anh được Both cầu hôn lần đầu năm 2023. Thậm chí còn tag Both vào bức ảnh này. Trước đó, nhiều người tưởng rằng Both và Newyear cùng đi du lịch London nhân ngày lễ tình nhân, nhưng giờ đây mọi người mới vỡ lẽ chuyến đi chơi của Newyear là cùng với người mới.

Không những vậy, "tình mới" của Newyear còn liên tục đăng tải story đang đi ăn với anh chàng. Hành động này khiến những người từng ủng hộ couple Both và Newyear vô cùng phẫn nộ.

Thật đáng tiếc khi mối tình kéo dài 12 năm đẹp như cổ tích của Both và Newyear đã kết thúc trong ồn ào với những nghi vấn phản bội, ngoại tình. Bao kỷ niệm đẹp cùng những lời thề thốt giờ chỉ còn là quá khứ nhưng khán giả vẫn mong rằng Newyear sẽ sớm đưa ra lời giải thích cho những nghi vấn đang bủa vây anh. Đồng thời, cư dân mạng cũng đang chờ đợi phản hồi chính thức từ phía Both để có thể khép lại hành trình hơn 1 thập kỷ này.