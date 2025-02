Drama dồn dập sau màn chia tay gây sốc giới boylove: Tháo hình cầu hôn, “bạn trai mới” có hành động chọc tức người cũ!

Tối 15/2, nam diễn viên Newyear gây chấn động khi thông báo chia tay Both, đồng thời khiến dư luận sốc nặng với lời thú nhận anh là nguyên nhân khiến chuyện tình 12 năm đổ vỡ. Sau thông báo của tình cũ, Both cũng có động thái gây chú ý. Anh thẳng tay gỡ bỏ ghim tất cả bài đăng liên quan đến Newyear, trong đó có màn cầu hôn lãng mạn với nam diễn viên sinh năm 1995 vừa mới diễn ra cách đây 7 tháng.

Được biết bài đăng cầu hôn nói trên có ý nghĩa lớn với Both và Newyear. Vào tháng 6/2024, sau khi Thái Lan thông qua dự luật bình đẳng hôn nhân, Both đã ngỏ lời cầu hôn thêm một lần nữa để khẳng định tình cảm của mình với Newyear. Nhưng cuối cùng, cuộc tình của cả 2 lại đổ vỡ theo cách chẳng ai ngờ. Thậm chí Newyear còn sớm quên đi cuộc tình hơn 1 thập kỷ, có bạn trai mới chỉ sau 2 tháng chia tay Both!

Both gỡ bỏ ghim các post liên quan đến chuyện tình cảm giữa 2 người

Both đã hai lần cầu hôn Newyear thành công trước khi chuyện tình cảm đổ vỡ.

Không lâu sau động thái xóa bỏ người yêu cũ ra khỏi cuộc đời mình của Both, tình mới của Newyear cũng được cho là có màn đáp trả cực căng khi thản nhiên đăng story đang đi ăn hẹn hò với anh chàng. Động thái mang tính chất “trêu ngươi” của Newyear cùng người mới đang khiến những người từng ủng hộ couple Both & Newyear vô cùng phẫn nộ.

Trong bài đăng trên X, Newyear lên tiếng chấn an dân cư mạng “Mong mọi người đừng trách anh Both, là lỗi của mình”. Dưới phần bình luận bị fan cho rằng dùng tiền của Both để đi du học, ngay lập tức, Newyear khẳng định chưa bao giờ xài tiền của Both. Đây cũng là phản hồi bình luận hiếm hoi của Newyear trong ồn ào này. Bên cạnh đó cũng có một tài khoản MXH của một bạn người Việt Nam, được cho là đã bắt gặp được khoảnh khắc Newyear và người yêu mới của anh ấy đang nắm tay nhau trên phố ở London (Anh).

Newyear và bạn trai mới cùng đăng story bữa ăn hẹn hò với nhau

Khoảnh khắc được cho là Newyear và người yêu mới đang nắm tay nhau trên phố ở London

Newyear tên thật là Kitiwhut Sawutdimilin, sinh năm 1995. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Anh là người mẫu, diễn viên nổi tiếng với 1,4 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội xứ chùa vàng.

Còn Both tên thật Nattapong Chinsoponsap, sinh năm 1988, là bác sĩ nha khoa, sở hữu 3 phòng khám riêng tại Bangkok, Thái Lan. Anh chàng còn lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất và là MC cho 1 số chương trình truyền hình dành cho giới trẻ.

Nguồn: Instagram