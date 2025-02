Tối ngày 15/02, Newyear khiến cả showbiz sốc khi bất ngờ đăng tải thông báo đã kết thúc mối tình với Both được 2 tháng gần đây. Cư dân mạng còn đang bàn tán về loạt "hint" rạn nứt, thì Newyear đã tự lên tiếng nhận lỗi "phá vỡ nguyên tắc do cả 2 đặt ra".

Nguyên văn Newyear chia sẻ chính thức: “Thân gửi những người theo dõi thương mến. Xin chào mọi người, Newyear đây. Hôm nay mình xin thông báo chính thức về mối quan hệ giữa mình và anh Both. Hiện tại mối quan hệ của chúng mình đã kết thúc được 2 tháng. Do chính mình đã phá vỡ nguyên tắc chúng mình đặt ra cho mối quan hệ, cùng với đó là nhiều vấn đề khác nữa. Vì vậy chúng mình đồng ý đi đến chia tay để sống cuộc sống bản thân mong muốn. Chúng mình vẫn là những người anh em tốt. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ chúng mình và cũng xin lỗi đã gây thất vọng cho các bạn. 1 lần nữa, em xin lỗi anh Both từ tận đáy lòng. Mình hoàn toàn nhận lỗi kèm trách nhiệm về mọi chuyện. Cảm ơn tất cả mọi người!”.

Newyear thông báo kết thúc mối tình với Both sau hơn 12 bên nhau

Trước đó đã rộ lên nhiều tin đồn hẹn hò của Newyear với một chàng trai người Ukraine tại London. Cả hai cùng check-in tại một nhà hàng, trước cầu Tháp London nổi tiếng. Dân mạng cũng soi ra được đóa hoa hồng rực rỡ Newyear đăng tải vào dịp Valentine cũng là do anh chàng này tặng.

Netizen soi được nhà hàng và đoá hoa cả 2 đăng tải trông không khác nhau quá nhiều

Góc ảnh giống hệt nhau trong bài post của Newyear và anh chàng người Ukraine đăng tải.

Luôn nghĩ rằng có lẽ cặp đôi sẽ sớm tổ chức lễ cưới vào năm nay, vậy nên người hâm mộ không khỏi sốc trước thông tin chia tay lần này. Nhiều fan, đặc biệt là các fan lâu năm dường như "đứng hình" bởi tin tức này vì chỉ 7 tháng trước đó Both mới quỳ xuống cầu hôn Newyear.

Both - Newyear từng có màn cầu hôn ngọt ngào đến tan chảy

Nguồn: Instagram