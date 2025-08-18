Jennie - V (BTS) từng yêu nhau sâu đậm đến thế này, khả năng tái hợp là bao nhiêu?

Năm 2022, mạng xã hội rung chuyển khi những bức ảnh thân mật của Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) bất ngờ bị rò rỉ. Từ một tin đồn thất thiệt, câu chuyện tình yêu của hai idol hàng đầu Kpop trở thành chủ đề nóng nhất, khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Dù chưa một lần công khai xác nhận, nhưng những bằng chứng rõ ràng đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu sâu đậm, đầy bí ẩn.

Bằng chứng của một tình yêu sâu đậm

Chuyện tình của V và Jennie không chỉ là những bức ảnh chụp lén ở đảo Jeju. Hàng loạt bằng chứng đã được "khui ra" sau đó, cho thấy mối quan hệ của họ có lẽ đã kéo dài hơn những gì công chúng biết.

Một trong những bằng chứng gây sốc nhất là clip Jennie - V hẹn hò tại "thành phố tình yêu" Paris. Khoảnh khắc nắm tay nhau đi dạo trên đường phố đã khiến những ai không tin họ là 1 cặp cũng đã phải tin. Những sự trùng hợp đáng ngờ trên mạng xã hội càng thêm củng cố rằng họ đã có 1 chuyện tình nghiêm túc.

Những bằng chứng hẹn hò của V và Jennie từng làm dậy sóng dư luận

Khi định mệnh được viết sẵn trên những vì sao

Nếu xét theo ngày sinh, V và Jennie có một sự đồng điệu đáng ngạc nhiên, củng cố thêm giả thuyết về một tình yêu sâu đậm và bền vững. Jennie sinh ngày 16/1/1996, là Ma Kết thuộc thế hệ Sao Diêm Vương Nhân Mã, có tính cách độc lập, mạnh mẽ, hướng ngoại, yêu sự tự do nhưng vẫn giữ kỷ luật nội tâm. V sinh ngày 30/12/1995, là Ma Kết chung thế hệ tương tự Jennie, anh là người tham vọng, trách nhiệm, kiên định, đôi khi khép kín, sống nhiều bằng chiều sâu nội tâm.

Theo phân tích của chiêm tinh học, khi hai người cùng thuộc một cung hoàng đạo và đặc biệt là Ma Kết - cung của sự trưởng thành và tham vọng - họ sẽ có một mối liên kết đặc biệt mạnh mẽ. Hai Ma Kết có thể hiểu nhau một cách sâu sắc mà không cần nói nhiều. Cả hai đều là những người nghiêm túc trong sự nghiệp, có trách nhiệm với công việc và tham vọng vươn tới đỉnh cao. Sự đồng điệu này giúp họ trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau, cùng nhau vượt qua áp lực từ ngành công nghiệp giải trí. Họ không cần một tình yêu ồn ào mà chỉ cần một sự đồng hành thầm lặng, tin tưởng.

Vì cùng thuộc Ma Kết, tình yêu của họ không chỉ là cảm xúc bốc đồng mà còn được xây dựng trên sự tôn trọng, lòng tin và sự thấu hiểu. Đây có thể là lý do vì sao tình cảm của họ được nhận định là sâu đậm hơn một mối quan hệ thoáng qua. Họ hiểu được gánh nặng của nhau, từ lịch trình bận rộn đến những lời phán xét của công chúng. Tuy nhiên, giữa họ cũng có thách thứ là đều có “cái tôi mạnh”, khá bướng bỉnh, ít khi chủ động thỏa hiệp. Nếu không cân bằng, dễ rơi vào khoảng cách lạnh lùng.

Góc nhìn chiêm tinh cho thấy chuyện tình của họ rất sâu sắc

Khả năng tái hợp: Giấc mơ của người hâm mộ

Đẹp đôi là thế nhưng Jennie đã chia tay V từ cuối năm 2023, trước thềm nam thần BTS nhập ngũ. Dù vậy, shipper vẫn không ngừng hy vọng vào khả năng họ tái hợp. Theo chiêm tinh, Ma Kết thường có những mối tình khó quên, và nếu đã gắn bó sâu sắc, dấu ấn để lại là vĩnh viễn. Chính vì vậy, họ có khả năng tái hợp khi trưởng thành hơn, bớt áp lực từ công việc, vẫn giữ được liên kết ngầm trong tâm hồn. Cùng với việc Jennie - V để lộ nhiều "hint" sau khi nam thần BTS xuất ngũ, người hâm mộ lại càng thêm ngóng chờ.

1 ngày trước khi V xuất ngũ, Jennie được cho là có bài đăng nhắc về bạn trai tin đồn qua bài hát Seoul City. Cụm từ “Mr. General” trong Seoul City của Jennie khiến fan liên tưởng đến V – người đã từng phục vụ trong quân đội với cấp bậc sĩ quanVề phía V, sau khi xuất ngũ, nam thần tượng đăng tải hình

Sau khi trở về, V chia sẻ niềm vui khi nhận được chiếc bánh kem chúc mừng từ 1 ai đó. Từ dòng chữ trên chiếc bánh, cư dân mạng cho rằng đây phải là món quà từ bạn bè rất thân thiết hoặc ai đó vô cùng đặc biệt với thành viên nhóm BTS

Họ bị phát hiện dùng móc khóa đôi...

... túi gấu giống nhau

V sử dụng chiếc khăn được cho là giống Jennie