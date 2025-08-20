Chuyện gì đang xảy ra với Captain Boy mà fan bùng nổ giận dữ trên Threads đến vậy?

Sự tắc trách của 1 nhân sự dẫn đến làn sóng phẫn nộ của fan

Dù fanmeeting Trạm Dừng Chân của Captain Boy đã diễn ra vào ngày 12/7 vừa qua, song, tranh cãi bên lề vẫn âm ỉ tiếp diễn tới thời điểm hiện tại. Theo chúng tôi ghi nhận, một nhân sự gọi tắt là H đã bị cộng đồng Cừu Có Cánh vạch trần hành động tặng vé khách mời qua trang cá nhân riêng. Theo đúng thủ tục được đưa ra, việc gửi vé khách mời phải được thực hiện thông qua luồng mail trước đó.

Theo seatmap, khu vực A sẽ là hạng ghế của khách mời và người nhà nghệ sĩ, trong khi khu vực E là khu ghế bình thường có benefit đầy đủ. Chi tiết này khiến nhiều người tin rằng H có sự ưu ái cho vài cá nhân cụ thể.

Tương tự trường hợp của H, một fan nữ cứng cựa của Captain Boy gọi tắt là S, bị phát hiện rao bán vé hàng E với con số… 9 triệu đồng. So với mức giá 3,7 triệu đồng ban đầu, sự chênh lệch lớn này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong nội bộ FC. S đã nhanh chóng giải thích rằng, cô chỉ đăng pass lại giúp một tài khoản Instagram chuyên săn vé.

S khẳng định cô không hề vụ lợi và ăn chặn được 1 đồng nào từ tấm vé khách mời đó. Đánh hơi thấy mùi “ám thị”, người hâm mộ phân tích không lý gì S phải nhận giúp đỡ một tài khoản có vài chục người theo dõi, không liên gì tới Captain Boy. S còn bị lộ căn dặn người mua vé giữ kín “phi vụ” này. Vì thế, phát ngôn của S không thuyết phục được số đông.

Sau khi nhận được nhiều phản hồi không mấy tích cực, công ty chủ quản Captain Boy Entertainment (CBE) đã lên tiếng đính chính. Đại diện công ty khẳng định nhân sự không có quyền đưa vé ra ngoài vì mục đích không minh bạch. Các ghế hàng A luôn dành riêng cho gia đình và đồng nghiệp của nghệ sĩ, còn những vị trí khác được phân bổ cho khách mời, đối tác, nhà tài trợ. Khi vé đã được gửi đi, việc khách mời sử dụng hoặc chuyển nhượng lại cho người khác là quyền cá nhân và BTC không thể kiểm soát.

Sự việc một cá nhân bị phát hiện rao bán vé khiến nhiều người hiểu lầm về việc có sự ưu ái trong phân phối. Tuy nhiên, CBE cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp đáng tiếc. Về trường hợp nhân sự H - người chịu trách nhiệm gửi vé cho khách mời - công ty xác nhận có sai sót khi nhân sự này sử dụng nền tảng mạng xã hội thay vì email chính thức, dẫn đến việc thông tin bị rò rỉ. CBE đã kiểm chứng và xử lý nội bộ theo quy định.

Ngoài ra, CBE khẳng định nghệ sĩ hoàn toàn không có bất kỳ buổi gặp riêng nào với người hâm mộ ngoài các hoạt động công khai theo lịch trình. Riêng việc nghệ sĩ đến thăm ba em nhỏ trong dự án mổ tim được tổ chức theo đúng lịch sắp xếp của bệnh viện, với sự tham gia của phía CBE, bác sĩ và đại diện dự án. Công ty nhấn mạnh đây là hoạt động mang tính nhân văn, không xuất phát từ sự thiên vị cá nhân.

Nguyên văn bản thông báo:

THÔNG BÁO VỀ NHỮNG THÔNG TIN NỘI BỘ GẦN ĐÂY

Trong những ngày qua, chúng tôi ghi nhận sự xuất hiện của những thông tin sai lệch. Để chấm dứt các hiểu lầm, CBE chính thức thông tin rõ ràng như sau:

1/ Về việc “gặp riêng”

- Từ trước đến nay, nghệ sĩ không có bất kỳ buổi “gặp riêng” nào với người hâm mộ ngoài các hoạt động chính thức đã được công bố công khai theo lịch trình. - Liên quan đến việc đến thăm các em nhỏ trong chương trình mổ tim: sau khi nhận được thông tin về dự án, nghệ sĩ rất trân quý tình cảm và sự đóng góp của cộng đồng Cừu Có Cánh. Khi biết ngày ba em nhỏ cùng ở một phòng, nghệ sĩ đã đến thăm hỏi, động viên theo đúng lịch bệnh viện sắp xếp. Theo quy định của bệnh viện, đồng thời để đảm bảo sự riêng tư cho bệnh nhân và gia đình, buổi thăm này chỉ có sự hiện diện của phía CBE, bác sĩ và đại diện dự án. Việc này hoàn toàn không xuất phát từ sự thiên vị cá nhân hay bất kỳ mục đích nào khác.

2/ Về vấn đề liên quan các vé tham gia chương trình

- Nhân sự thuộc CBE tuyệt đối không được phép đưa vé ra ngoài vì bất kỳ lý do không minh bạch nào. Chính sách này đã và sẽ luôn được duy trì nghiêm ngặt. Sự việc bị đồn đoán hoàn toàn không xảy ra và không có cơ sở.

- Bên cạnh đó, CBE đã tiếp nhận phản ánh liên quan đến việc xuất hiện hình ảnh vé fan meeting kèm theo avatar và thông tin của nhân sự. Đây là trình tự trước khi mở bán vé: + Hàng A luôn được lock để dành riêng cho gia đình và đồng nghiệp của nghệ sĩ.

+ Các vị trí còn lại được phân bổ cho khách mời, bao gồm đối tác, nhà tài trợ và các đơn vị có thẩm quyền liên quan. Sau khi vé mời được gửi đi, việc khách mời sử dụng như thế nào hay sang nhượng lại cho ai là quyền của khách mời. Do đặc thù vé khách mời không yêu cầu thông tin cá nhân khi check-in, BTC không thể biết được ai là người sở hữu tiếp theo. Chính vì vậy, khi lộ diện hình ảnh một cá nhân đang có lùm xùm bán lại vé đã dẫn đến hiểu lầm rằng có sự ưu ái, song đây chỉ là sự trùng hợp đáng tiếc, không phản ánh đúng sự thật.

CBE làm rõ sự việc liên quan đến Ánh Hương (nhân sự của Công ty) như sau: đây là người được giao nhiệm vụ gửi vé đến khách mời. Việc lộ thông tin xảy ra do cách thức gửi chưa đúng quy chuẩn, khi thay vì gửi qua luồng mail chính thức, nhân sự đã gửi qua nền tảng mạng xã hội. Công ty đã tiến hành kiểm chứng toàn bộ sự việc và áp dụng biện pháp xử lý theo đúng quy định đối với nhân sự này. Lời cuối, CBE hoạt động với tôn chỉ luôn mang đến những điều tốt nhất cho nghệ sĩ và trải nghiệm tích cực cho người hâm mộ. Những ngày qua, bộ phận quản lý đã nhanh chóng rà soát và xử lý sự việc, đồng thời đưa ra các biện pháp kịp thời để đảm bảo tính minh bạch và chuyên nghiệp. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có những điều chỉnh về vị trí nhân sự nhằm đảm bảo mọi hoạt động được diễn ra chu đáo và phù hợp hơn. CBE luôn trân trọng tình cảm, sự tin tưởng và đồng hành của tất cả mọi người.

Rất mong nhận được sự hợp tác của tất cả mọi người.

Trân trọng, Tập thể CBE.



Tranh cãi nổ ra liên hoàn khi nhiều vấn đề bị đào lại

Qua đây, netizen còn đào sâu được sự phức tạp trong nội bộ fandom và cách quản lý không vừa lòng fan của CBE. S bị tố “sống ảo” khi đăng ảnh Captain Boy từ ghế phía sau ô tô, vào đúng ngày công ty và ekip đến thăm các em bé trong 1 chương trình mổ tim. Bức ảnh đính kèm 1 icon trái tim khiến người hâm tin rằng cô nàng có hành động “đánh dấu chủ quyền”, có hàm ý thể hiện tình cảm.

Ngay sau đó, FC đã tìm ra bức ảnh gốc được đăng tải bởi B Ray vào cuối năm 2024. Việc đăng tấm hình này lên, không có nội dung nào trừ icon trái tim dễ gây ra hiểu lầm rằng cả 2 đang hẹn hò. Chỉ đến khi đứng trước “búa rìu” dư luận, S mới chịu giải thích rằng bức hình không hề liên quan đến chuyến đi thăm các bé. Cô và Captain Boy cũng không đi chung xe.

Được biết, S đã chung tay cùng FC Cừu Có Cánh để thực hiện dự án Captain Baby, gây quỹ nhận nuôi 22 trẻ mồ côi.

Một vấn đề nữa là ekip của nam nghệ sĩ trẻ có tên Facebook là Captain Boy Bay Tới Đây đã có hành động khiến Captain Boy “ngồi không cũng dính đạn”. Những ngày qua, cộng đồng fan Cừu Có Cánh xôn xao trước sự việc lịch diễn ngày 24/8 của Captain Boy tại một concert xuất hiện trên mạng xã hội rồi bất ngờ bị gỡ bỏ ngay trước ngày diễn hơn 10 ngày.

Theo chia sẻ từ ekip, vào đầu tháng 6, đơn vị đại diện chương trình concert đó từng liên hệ với ekip Captain Boy để trao đổi, xin báo giá và chốt lịch biểu diễn. Sau khi thống nhất, 2 bên bước vào giai đoạn chuẩn bị hợp đồng. Tuy nhiên, đến đầu tháng 7, đơn vị đại diện bất ngờ thông báo hủy lịch do không đạt được thỏa thuận cuối cùng với BTC.

Captain Boy bị chỉ trích dù anh không làm gì cả

Ngay khi tiếp nhận thông tin này, bộ phận Account đã thông báo nội bộ để cập nhật. Song trong quá trình rà soát, admin trang fanpage Captain Boy Bay Tới Đây lại sơ suất dùng nhầm file lịch cũ chưa được xóa, khiến ngày 24/8 vẫn hiển thị trong bài đăng.

Sau khi phát hiện sai sót, phía quản lý đã nhanh chóng kiểm tra và chỉnh sửa. Tuy nhiên, việc không đính chính công khai ngay lập tức đã tạo ra khoảng trống thông tin, dẫn đến nhiều hiểu lầm. Điều này đã khiến Captain Boy bị mỉa mai trên MXH là “cầm đèn chạy trước ô tô”. Đặc biệt, không ít fan đã nhanh tay mua vé để được gặp thần tượng để rồi nhận lại là thông tin Captain Boy không hề góp mặt trên sân khấu concert nọ.

Ekip âm thầm bình luận thông báo sửa đổi lịch trình, khiến nhiều người tin rằng đây là hành động lấp liếm

Đến BTC còn phải để lại bình luận trong chính bài đăng củaCaptain Boy Bay Tới Đây đính chính sự việc

Hàng loạt bất cập trong cách vận hành quản lý nghệ sĩ của CBE khiến người hâm mộ không khỏi phẫn nộ, yêu cầu công ty chấn chỉnh lại và cải thiện để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của Captain Boy. Anh chàng hiện vẫn là nghệ sĩ trẻ và mới nên việc bị liên lụy bởi những hành động thiếu chuyên nghiệp từ ekip sẽ tạo ấn tượng xấu đối với người qua đường.

Fandom Cừu Có Cánh cũng từng “hú hồn hú vía” một phen bởi sự cố chiếc bánh nước mắm vài tháng trước. Theo đó, một bạn fan nãy đã thành antifan bị tố cố tình đổ nước mắm vào phần bánh đã bị hỏng trước đó và đem tặng cho em út show Anh Trai Say Hi tại một sự kiện vào tháng 11 năm ngoái.

Được biết, người đứng sau tài khoản này từng là thành viên trong gia đình Cừu Có Cánh nhưng sau đó đã “dứt áo ra đi” không rõ lý do. Từ đó, loạt tin đồn, tiếng xấu do người này lan truyền đã ảnh hưởng không ít tới nội bộ FC lẫn danh tiếng Captain Boy. Theo những bằng chứng được người trong cuộc chụp lại, lời lẽ và phát ngôn của “cựu Cừu” vô cùng khó nghe và tục tĩu.

Không những không hối lỗi về những hành vi khó chấp nhận, người này còn tỏ vẻ thách thức khi bị một bộ phận fan vạch trần về chiếc bánh nước mắm, thậm chí còn đe dọa sẽ… bỏ thuốc xổ vào mẻ bánh sau. Dù đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định Captain Boy chưa kịp ăn chiếc bánh, sự việc này vẫn dấy lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ và quy trình kiểm tra quà tặng, đồ ăn thức uống được fan gửi đến cho idol.

Captain Boy sau 1 năm tham gia Anh Trai Say Hi

Captain Boy nhận được nhiều sự yêu mến hơn sau khi tham gia show Anh Trai Say Hi. Là thành viên nhỏ tuổi nhất (sinh năm 2003) trong đội hình 30 người, nhưng anh chàng đã thể hiện được thế mạnh của mình, thậm chí còn trở thành cái tên hot được nhiều đội trưởng săn đón trong vòng lập đội. Trong suốt chương trình, Captain góp công lớn vào sự thành công của bản hit You ở Live Stage 2, hay Chân Thành ở Live Stage 4. Đặc biệt, màn nhảy freestyle battle của anh còn để lại dấu ấn mạnh trong mắt công chúng, chứng minh năng lượng sân khấu và màu sắc riêng khó lẫn.

Nếu nhìn lại dàn nghệ sĩ từng bước ra từ Anh Trai Say Hi, có thể thấy không ít cái tên tận dụng tốt cơ hội để bật lên nhờ vừa có tài năng, vừa có ekip biết tận dụng hiệu ứng truyền thông. Ví dụ, những gương mặt như HIEUTHUHAI, Dương Domic hay RHYDER tạo được dấu ấn cá nhân và bùng nổ nhờ được đầu tư chiến lược sau chương trình: sản phẩm âm nhạc ổn áp, hình ảnh được đánh bóng chuyên nghiệp, và biết khai thác tốt mạng xã hội để duy trì sức nóng.

Dù có bệ phóng tốt như vậy, Captain Boy vẫn chưa bật lên thành hàng ngũ ngôi sao. Đây chính là lúc phải nhìn lại yếu tố ekip quản lý. Những tranh cãi quanh cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của ekip càng khiến hình ảnh anh trở nên “loãng”, làm lu mờ đi những nỗ lực để thể hiện cá tính âm nhạc. Thay vì tập trung khẳng định phong cách âm nhạc cá nhân, ekip của anh lại để xảy ra liên tiếp những lùm xùm về hậu trường, từ cách tổ chức sự kiện đến phát ngôn không khéo léo. Điều này khiến công chúng đặt câu hỏi: liệu Captain Boy có phải là “nạn nhân” của một bộ máy quản lý thiếu tầm nhìn?

Điểm yếu lớn nhất ở đây là sự thiếu chiến lược dài hơi. Ở tuổi nghề còn mới, Captain Boy rất cần một lộ trình rõ ràng: ra sản phẩm đều đặn, xây dựng câu chuyện thương hiệu, và nuôi dưỡng cộng đồng fan. Thế nhưng thay vào đó, anh bị cuốn vào các sự cố gây tranh luận, để rồi hiệu ứng từ Anh Trai Say Hi dần phai nhạt. Khi khán giả nhắc đến Captain Boy, nhiều người nhớ đến drama hơn là âm nhạc.

Nam nghệ sĩ trẻ vẫn đang loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn giữa tài năng - cơ hội - và ekip thiếu chuyên nghiệp. Chính sự khập khiễng này khiến cái tên Captain Boy mãi chưa thể trở thành một thương hiệu riêng. Điều này càng cho thấy vấn đề của Captain Boy không nằm ở năng lực, mà ở việc thiếu một chiến lược phát triển bài bản. Anh chàng có tố chất, có kỹ năng và từng tạo tiếng vang, nhưng vì không có bàn tay chuyên nghiệp dẫn dắt, mọi tiềm năng đều dễ dàng bị bỏ phí.