Loạt sao đình đám đổ bộ các mùa 8WONDER: Việt Nam đã sẵn sàng trở thành “thủ phủ” mới của siêu nhạc hội quốc tế

Trong vài năm trở lại đây, Việt Nam đang từng bước trở thành điểm hẹn mới của những siêu nhạc hội hàng đầu khu vực. Giữa làn sóng đó, 8WONDER nổi lên như một thương hiệu âm nhạc - giải trí có tầm vóc, liên tục chiêu đãi khán giả bằng những sân khấu đẳng cấp quốc tế cùng dàn nghệ sĩ đình đám. Từ 2023 đến nay, hành trình của 8WONDER đã thực sự ghi dấu ấn khi quy tụ loạt ngôi sao toàn cầu, khẳng định tâm huyết và “độ chịu chi” của BTC.

Ngay từ năm 2023, 8WONDER đã khẳng định tham vọng trở thành thương hiệu nhạc hội quốc tế khi mang Charlie Puth đến Nha Trang, rồi tiếp tục gây chấn động với Maroon 5 tại Phú Quốc vào cuối năm. Đến 2024, chuỗi sự kiện này lại ghi dấu ấn khi đưa Imagine Dragons - ban nhạc từng giành Grammy - lần đầu đặt chân đến Việt Nam trong không gian đại nhạc hội ở TP.HCM. Bước sang 2025, 8WONDER mở rộng quy mô với Road To 8WONDER mà điểm nhấn là sự xuất hiện của rapper Hàn Quốc B.I tại Hải Phòng, như một màn khởi động trước đại tiệc chính.

Nhiều ngôi sao quốc tế đã trình diễn qua nhiều mùa 8WONDER



Mùa hè năm 2025, 8WONDER trở lại với sự kiện 8WONDER: Moments Of Wonder tổ chức ngày 23/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC (Đông Anh, Hà Nội). Lần này, đại nhạc hội mang đến một dàn lineup trải dài khắp 5 châu lục: DJ Snake - “ông hoàng tạo hit” người Pháp gốc Algeria với loạt ca khúc Lean On, Taki Taki, Turn Down For What; J Balvin - biểu tượng nhạc Latin hàng đầu thế giới; The Kid Laroi - ngôi sao trẻ người Úc nổi tiếng cùng Stay hợp tác với Justin Bieber; và DPR IAN - nghệ sĩ Hàn Quốc được mến mộ với phong cách R&B/alternative độc đáo.

8WONDER: Moments Of Wonder lần này quy tụ tới 4 nghệ sĩ quốc tế gồm DJ Snake, J Balvin, The Kid Laroi và DPR IAN

Cùng với đó, 8WONDER: Moments Of Wonder còn có sự góp mặt của các ngôi sao Vpop như SOOBIN, Hòa Minzy và mới đây là bộ đôi tlinh - (S)TRONG Trọng Hiếu. Tất cả cùng tạo nên một sân khấu giao thoa đa sắc màu giữa US-UK, Kpop và Vpop. Sự kết hợp này không chỉ đáp ứng thị hiếu đa dạng của khán giả, mà còn khẳng định Việt Nam đủ sức trở thành nơi hội tụ những tài năng lớn của thế giới.

tlinh

và (S)TRONG Trọng Hiếu là 2 đại diện Việt Nam tiếp theo góp mặt trong đội hình line-up 8WONDER - Moments Of Wonder

Chương trình sẽ chính thức khai màn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC, Đông Anh (Hà Nội). Không chỉ đơn thuần là một chương trình ca nhạc, 8WONDER - Moments Of Wonder còn được kỳ vọng sẽ trở thành lễ hội thuộc chuỗi hoạt động đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời tái hiện chặng đường 80 năm hội nhập, đổi mới và khẳng định bản lĩnh Việt Nam trên thế giới.

8WONDER - Moments Of Wonder năm nay gây chú ý khi công bố đội hình nghệ sĩ đa dạng và chất lượng, quy tụ những tên tuổi đình đám US-UK, Kpop cùng các ngôi sao trẻ nổi bật của Vpop trên cùng một sân khấu. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên đại nhạc hội quy tụ đến 4 nghệ sĩ quốc tế, trải rộng nhiều thể loại âm nhạc, hứa hẹn mang đến một bữa tiệc âm nhạc đa màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Hành trình của 8WONDER chính là minh chứng rõ ràng cho tầm vóc và sự bứt phá

Từ Charlie Puth, Maroon 5, Imagine Dragon, B.I cho đến DJ Snake, J Balvin, The Kid Laroi, DPR IAN, hành trình của 8WONDER chính là minh chứng rõ ràng cho tầm vóc và sự bứt phá. Bằng việc quy tụ loạt nghệ sĩ trải dài khắp 5 châu, 8WONDER không chỉ mang đến cho khán giả Việt những khoảnh khắc thăng hoa mà còn khẳng định tinh thần hội nhập mạnh mẽ của nền công nghiệp giải trí trong nước.

8WONDER không chỉ mang ngôi sao quốc tế về Việt Nam mà còn định hình thói quen thưởng thức âm nhạc đại nhạc hội của khán giả nước nhà. Việc hàng chục nghìn khán giả sẵn sàng săn vé cho thấy thị trường giải trí trong nước đã thực sự trưởng thành, đủ sức đón nhận những siêu sự kiện tầm cỡ.

8WONDER không chỉ mang ngôi sao quốc tế về Việt Nam mà còn định hình thói quen thưởng thức âm nhạc đại nhạc hội của khán giả nước nhà

Có thể nói, 8WONDER lời khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng trở thành “thủ phủ” mới của các siêu nhạc hội quốc tế, nơi nghệ sĩ toàn cầu mong muốn dừng chân, nơi khán giả tìm thấy những trải nghiệm đáng nhớ. Điểm nổi bật làm nên dấu ấn của 8WONDER chính là sự đầu tư bền bỉ và chuyên nghiệp. Không dừng ở khía cạnh âm nhạc, sự kiện còn đóng vai trò như chiếc cầu nối thúc đẩy du lịch, giải trí và văn hóa, góp phần biến Việt Nam thành trung tâm tổ chức các đại nhạc hội quốc tế, thu hút sự quan tâm của bạn bè năm châu.