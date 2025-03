Sau tháng ngày mong mỏi chờ đợi, ngay lúc này, đại nhạc hội Road to 8Wonder - The Next Icon đã chính thức diễn ra tại Quảng trường châu Âu, Vinhomes Royal Island Vũ Yên (Hải Phòng). Chương trình quy tụ dàn sao trẻ tiềm năng của Vpop gồm Quang Hùng MasterD, RHYDER và marzuz. Đặc biệt, có mặt tại đây còn có sự xuất hiện của rapper/ngôi sao toàn cầu B.I (cựu thành viên IKON). Line-up chất lượng chiêu đãi hàng nghìn khán giả những tiết mục đặc sắc, hoành tráng nhất.

Dù thời tiết đang mưa phùn, gió lạnh nhưng không khí xung quanh sân khấu vẫn nóng bừng với bữa tiệc âm nhạc, visual và ánh sáng sôi động. Khán giả đội mưa quẩy tưng bừng theo từng nhịp beat qua “bàn tay ma thuật” của DJ Devuz. Nam DJ “chà đĩa” trên điệu nhạc của vô số bản hit nổi tiếng, trải dài từ Á đến Âu như I Am The Best, See Tình, How You Like That, Stronger…

Ngay trước khi vào loạt tiết mục chính, nguồn năng lượng của khán giả đã được “thắp lửa” bừng bừng, ai nấy cũng sẵn sàng trải nghiệm set diễn “đỉnh của nóc” từ các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Khán giả đội mưa chờ đợi chương trình chính thức diễn ra

Dù trước khi sự kiện bắt đầu trời đổ mưa nhưng không làm mất "nhiệt" của khán giả

Gương mặt rạng rỡ của người hâm mộ tại đêm nhạc Road to 8Wonder

Chương trình đang diễn ra, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất. Hãy cùng chờ đón!