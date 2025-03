Tối ngày 14/3, SOOBIN tung ra MV Dancing In The Dark, chính thức tái xuất đường đua âm nhạc Việt. Đây là ca khúc thuộc album Bật Nó Lên được nam ca sĩ phát hành vào tháng 6 năm ngoái. Hậu show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tên tuổi SOOBIN bùng nổ, phủ sóng khắp mặt trận. Trở thành “đỉnh lưu” Vpop, Dancing In The Dark hứa hẹn sẽ “ăn nên làm ra” trên các BXH âm nhạc.

Dancing In The Dark - SOOBIN

Sau hơn 1 ngày phát hành, sản phẩm mới của SOOBIN đã ghi nhận gần hơn 2,1 triệu view trên YouTube, đạt Top 2 Trending Việt mảng âm nhạc. Ca khúc cũng nhận về nhiều phản ứng tích cực trên các nền tảng MXH.

1 trong những phân cảnh “ăn tiền” nhất là khoảnh khắc nhảy khiêu vũ trên mái nhà cực lãng mạn, “sến” như thước phim nhạc kịch Âu Mỹ giữa SOOBIN và hoa hậu Thanh Thuỷ. Tuy nhiên, hậu trường dựng MV và chụp poster còn tình hơn vậy.

Cảnh tình tú trên mái nhà đẹp như bộ phim nhạc kịch Âu Mỹ

Khác với tạo hình trong MV chính thức, Thanh Thuỷ hoá thân thành mỹ nhân “tóc vàng hoe” bí ẩn, toát lên vẻ đẹp mỹ miều, vô thực. Cả 2 trao nhau ánh mắt say đắm, ngọt ngào dưới ánh đèn mờ ảo khiến dân tình đứng ngồi không yên. Đằng gái còn choàng tay sau lưng đằng trai, tạo nên khung cảnh “tình bể bình” không khác đôi uyên ương trong truyện tranh.



Hậu trường MV giữa Thanh Thuỷ và SOOBIN khiến fan quắn quéo

Dù chỉ vỏn vẹn tầm 10 giây nhưng đoạn video cũng đủ để người hâm mộ quắn quéo, xuýt xoa trước những cử chỉ, tương tác SOOBIN và Thanh Thuỷ dành cho nhau. Tin đồn hẹn hò giữa 2 người đã âm ỉ từ lập nên hội “thuyền viên” càng có dịp “đu otp” nhiệt liệt.

Cặp đôi mắt chạm mắt, trao nhau ánh nhìn yêu thương

Netizen đồng loạt kêu gọi tổ chức đám cưới gấp cho SOOBIN và Thanh Thuỷ, càng nhìn càng đẹp đôi. Một số ý kiến thì cho rằng cả 2 chỉ đơn giản đang “xào couple” để quảng bá cho Dancing In The Dark.



"Chemistry" giữa 2 người tràn màn hình, tình tứ gây "lụi tim" hàng loạt

Trước đó, SOOBIN đã tung “hoả mù” thành công khi không chỉ Thanh Thuỷ mà cả dàn Anh Tài gồm Bb Trần, Thanh Duy và Quốc Thiên cùng casting cho vai nữ chính MV. Mỗi người đăng 1 đoạn nhảy khiêu vũ bên cạnh “hoàng tử”, không quên đánh dấy “chủ quyền” để được góp mặt trong Dancing In The Dark. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta có thể kết luận rằng 3 chàng trai đã “failed” toàn tập, thua đau trước Thanh Thuỷ.



Vượt qua 3 Anh Tài, Thanh Thuỷ "nên duyên" với SOOBIN trong Dancing In The Dark

Giữa loạt đồn đoán, lời ra tiếng vào về mối quan hệ thữ sự giữa 2 nghệ sĩ, dân tình lại nhớ đến "người bạn gái bí ẩn" của SOOBIN, thắc mắc liệu cô nàng sẽ nghĩ sao về vấn đề này, liệu có ghen hay không?

Hồi tháng 4 năm ngoái, cư dân mạng truyền tay nhau khoảnh khắc SOOBIN được cho là đang hẹn hò với người yêu trên sân pickleball. Cả 2 thi đấu theo cặp cùng với Andree và Phương Ly ở phía bên kia.

SOOBIN và bạn gái tin đồn bị "tón dính" hẹn hò trên sân pickleball năm ngoái

Xuất hiện với tư cách khách mời trên 1 talkshow, "khổ chủ" cũng phải bất ngờ trước đoạn video này, chỉ gượng cười phản ứng "ê ê ê, này này". Không xác nhận mà cũng không phủ nhận, nhiều người càng tin rằng cô gái trên sân pickleball hôm đó chính là bạn gái của nam ca sĩ.