Đã có câu trả lời cho mối quan hệ của SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thuỷ!

20 giờ tối 14/3/2025, SOOBIN chính thức ra mắt MV Dancing In The Dark. Dancing In The Dark là ca khúc thuộc album đầu tay Bật Nó Lên, cũng là track thứ 4 được SOOBIN đầu tư MV chỉn chu, sau Heyyy, Giá Như, Ai Mà Biết Được. Thời gian qua, Dancing In The Dark nhận được sự yêu thích từ cộng đồng người hâm mộ, nhờ giai điệu sâu lắng, thông điệp tình yêu ngọt ngào mà SOOBIN truyền tải. Ca khúc càng gây chú ý sau khoảnh khắc SOOBIN khiêu vũ cùng BB Trần, bị rớt đế giày ở Đà Lạt hồi tháng 11/2024.

Dancing In The Dark nằm trong playlist quen thuộc của nhiều fan SOOBIN, liên tục được yêu cầu có MV riêng. Không để dân tình chờ lâu, cuối cùng SOOBIN cũng "thả xích" MV Dancing In The Dark vào đúng ngày Valentine Trắng.

SOOBIN - MV Dancing In The Dark

Trước khi MV lên sóng, SOOBIN khiến mạng xã hội xôn xao khi "úp mở" danh tính nữ chính. Chủ đề này càng được chú ý khi dàn Anh Tài Quốc Thiên, BB Trần,... tham gia vào "cuộc chiến" để trở thành nữ chính của "hoàng tử" SOOBIN. Đến ngày 12/3, SOOBIN tung đoạn video ngắn hé lộ bóng lưng nữ chính, dân tình đã đoán ra ngay cô gái sánh đôi cùng nam ca sĩ là ai. Và đúng như dự đoán - bóng hồng xinh đẹp góp mặt trong MV Dancing In The Dark không ai khác là Hoa hậu Thanh Thuỷ - tình tin đồn của SOOBIN. Hoá ra việc đồn đoán suốt những tháng ngày qua chỉ là "miếng mồi" cho việc hợp tác của SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thuỷ trong MV này.

Fan hú hét không thôi với màn "cướp hoa", môi SOOBIN sượt qua Thanh Thuỷ

Điệu nhảy lãng mạn của nam nữ chính

Dancing In The Dark mở ra với khung cảnh ảm đạm, SOOBIN nhảy một mình trong bóng tối. Mọi thứ dần sáng lên khi Thanh Thuỷ xuất hiện, lúc này, MV chuyển mood, bừng sáng trong tình yêu. MV Dancing In The Dark vẽ nên chuyện tình đẹp như mơ giữa SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thuỷ. Ngay từ phân cảnh đầu tiên nam - nữ chính chung khung hình, fan đã hú hét không thôi với màn "cướp hoa", môi SOOBIN sượt qua Thanh Thuỷ. Nụ hôn hụt chiếm trọn spotlight.

Chuyển cảnh cực mượt từ điệu nhảy lãng mạn sang lễ cưới

Thanh Thuỷ hoá cô dâu của "hoàng tử" SOOBIN

Phân cảnh lễ cưới cuối MV, fan càng được phen "đẩy thuyền" cho SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thuỷ

Đúng tinh thần ca khúc, MV tiếp tục dưới không khí lãng mạn cùng điệu nhảy đôi "tình bể bình" của SOOBIN và Thanh Thuỷ. Được biết, SOOBIN và Thanh Thuỷ chỉ có thời gian tập ít ỏi 2 ngày, cả hai đã tập trung hết mình trong lúc quay hình để tạo nên những cú máy ấn tượng, được khán giả nhận xét là "phản ứng hoá học bùng nổ". Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ từ đoạn điệp khúc đặc trưng của ca khúc được đông đảo khán giả sử dụng trong các dịp kỷ niệm tình yêu và đám cưới.

Tổ hợp visual bùng nổ

Chuyện tình yêu kết lại bằng một hôn lễ trong mơ, SOOBIN điển trai như bạch mã hoàng tử sánh đôi với Hoa hậu Quốc tế tạo nên khung hình tràn ngập visual. Nhìn phân cảnh lễ cưới cuối MV, fan càng được phen "đẩy thuyền" cho SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thuỷ. Tổ hợp nhan sắc đỉnh cao làm dân tình "ôm tim".

MV Dancing In The Dark là món quà đặc biệt SOOBIN tặng khán giả cho ngày Valentine Trắng

Ra MV ngọt ngào vào đúng ngày Valentine Trắng, SOOBIN muốn gửi đến khán giả món quà đặc biệt, mong rằng ai rồi cũng sẽ có nửa kia của mình. Cuối MV, SOOBIN cài cắm cả những hình ảnh đáng nhớ bên người hâm mộ. Fandom KINGDOM luôn được nam ca sĩ đặt ở một vị trí quan trọng.