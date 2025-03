Tối 14/3, SOOBIN ra mắt MV Dancing In The Dark sau khoảng thời gian "úp mở" khiến dân tình trông ngóng. Với sự góp mặt của Hoa hậu Thanh Thuỷ, MV Dancing In The Dark nhanh chóng thu về hơn 1.2 triệu lượt xem, leo thần tốc lên vị trí top 2 trending YouTube Việt Nam mảng âm nhạc. Giữa bão drama của sao nam hạng S Kim Soo Hyun và cơn sốt MV Bắc Bling của Hoà Minzy, SOOBIN vẫn xuất sắc "lội ngược dòng", chiếm trọn spotlight sau khi tung MV mới. Tất cả là nhờ tương tác cực tình cảm với Hoa hậu Thanh Thuỷ.

SOOBIN - MV Dancing In The Dark

Cặp sao khiến fan đứng ngồi không yên vì quá đẹp đôi. Trước đó, dân tình xôn xao trước tin đồn SOOBIN hẹn hò Thanh Thuỷ, thậm chí còn đẩy thuyền "Sơn - Thuỷ hữu tình", điều này càng khiến MV Dancing In The Dark nhận về nhiều sự chú ý. SOOBIN điển trai như bạch mã hoàng tử sánh đôi với Hoa hậu Quốc tế tạo nên những khung hình tràn ngập visual.

SOOBIN và Thanh Thuỷ khiêu vũ cực lãng mạn

Phân cảnh "cướp hoa" gây sốt, nhưng sắc vóc của nàng hậu càng gây chú ý hơn

Đặc biệt, trong phân đoạn SOOBIN "cướp hoa" từ môi Thanh Thuỷ, cặp sao lướt qua nhau gần như môi chạm môi. Nụ hôn hụt khiến fan càng phấn khích "đẩy thuyền". Phân cảnh vừa lãng mạn, vừa ngọt ngào. Thanh Thuỷ sexy "ná thở" trong bộ váy trắng xẻ sâu, khoe trọn vòng 1 căng tràn. Sắc vóc đỉnh cao của nàng hậu chiếm trọn spotlight. Tổ hợp nhan sắc đỉnh cao, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh của Thanh Thuỷ và SOOBIN.

Mạng xã hội tràn ngập hình ảnh của Thanh Thuỷ và SOOBIN