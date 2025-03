Những “nạn nhân” không ngờ tới trong chuỗi liên hoàn “phốt” của Kim Soo Hyun

Tối 16/2 vừa qua, tin tức Kim Sae Ron qua đời khiến người hâm mộ sốc nặng. Ai nấy đều thương tiếc ngôi sao nhí 1 thời khi ra đi còn quá trẻ, chỉ mới tuổi 25. Sau gần 1 tháng, tưởng chừng sự việc đã lắng xuống, mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có thì Kim Soo Hyun bất ngờ đứng trước “mũi dùi” dư luận khi bị kênh YouTube của viện Garosero “chỉ mặt điểm tên” là nhân tố chính dẫn đến cái chết của Kim Sae Ron.

Từ đây, loạt thông tin về đời sống riêng tư của Kim Soo Hyun liên tục bị phanh phui trước bàn dân thiên hạ. Mối quan hệ có khoảng cách tuổi tác lớn giữa anh và cố diễn viên sinh năm 2000 khiến netizen sốc toàn tập. Bên cạnh đó là vô vàn tình tiết hỗn loạn đẩy Kim Soo Hyun ở bờ vực tan tành danh tiếng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp đỉnh cao của nam diễn viên.

Dễ dàng thấy, truyền thông quốc tế và cả ở Việt Nam đều đang hướng tâm điểm vào Kim Soo Hyun. Trong suốt 5 ngày qua, tin tức về Kim Soo Hyun chiếm sóng toàn bộ MXH, các kênh truyền thông báo chí tại Việt Nam. Cứ mỗi giờ mỗi phút lại có thêm những bức hình, lời kể, những tin đồn và cả các động thái từ bên tố lẫn bên bị tố là Kim Soo Hyun được đưa ra khiến netizen không thể buông điện thoại. Và giữa làn sóng tin tức về scandal của Kim Soo Hyun, người khổ nhất có lẽ là… các ca sĩ Việt ra mắt sản phẩm vào thời điểm này, bởi họ ra MV nhưng chẳng mấy ai quan tâm.

Lâm Bảo Ngọc và MV đầu tiên sau 6 năm

Tối 11/3, Lâm Bảo Ngọc chính thức phát hành dự án âm nhạc mới nhất mang tên I’m Sorry, ghi danh vào đường đua âm nhạc Việt tháng 3 sau 4 tháng kể từ Gọi Tên Một Nỗi Buồn - OST phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Ca khúc được chắp bút bởi PABAKI, 1 nhạc sĩ đến từ Hàn Quốc, Lâm Bảo Ngọc và người bạn có có nghệ danh BÒ viết lời Việt.

Lâm Bảo Ngọc - I'm Sorry

Đây là một sản phẩm thuần Ballad với âm thanh piano du dương và nhịp beat chậm rãi. Phần phối khí được xử lý đơn giản như có dụng ý làm nổi bật lên chất giọng có sức truyền tải của Lâm Bảo Ngọc. Không có nốt cao thì không phải Lâm Bảo Ngọc nhưng cô nàng đã tiết chế đi nhiều, hạn chế bớt kỹ thuật để cảm xúc được biểu đạt trọn vẹn hơn. Bù lại, nữ ca sĩ lại “bung” ra giọng sáo - 1 trong những kỹ thuật thanh nhạc khó nhất, ở phân đoạn điệp khúc cuối cùng.

MV được thực hiện với concept vô cực, gồm 3 cảnh chính là set quay đơn giản đầu tiên, set nhảy và set vườn hoa ngọt ngào. Đặc biệt, phần nhảy đương đại giữa Lâm Bảo Ngọc và vũ công Đặng Quân gây chú ý lớn khi cả 2 chỉ tập luyện trong vỏn vẹn 3 ngày. Cặp đôi vẽ lên những tâm trạng khó giãi bày qua từng điệu nhảy dưới màn đêm đầy sao.

Lâm Bảo Ngọc và Đặng Quân có màn nhảy đương đại đầy cảm xúc

Tuy nhiên, khác với dự định, sự trở lại của Á quân Giọng Hát Việt 2019 lại hoàn toàn chìm nghỉm bởi “cơn bão” mang tên Kim Soo Hyun. I’m Sorry là MV đầu tiên mà Lâm Bảo Ngọc đầu tư lớn sau 6 năm kể từ #142. Trước đó, cô nàng chỉ ra mắt những MV lyrics hay góp giọng qua các bản nhạc phim và sản phẩm của nghệ sĩ khác. Với tình hình từ khoá Kim Soo Hyun vẫn đang là tâm điểm, người hâm mộ chỉ biết chúc nữ ca sĩ gặp may mắn.

Dù vây, ca khúc thu hút phản ứng khá tích cực từ cư dân mạng. Nhờ hiệu ứng từ chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 3 hay Ca Sĩ Mặt Nạ (The Masked Singer), Lâm Bảo Ngọc đang trở thành cái tên “bảo chứng” cho nhiều tiết mục vocal chất lượng. Tên tuổi nữ ca sĩ cũng đang được biết đến nhiều hơn.

Lâm Bảo Ngọc còn từng tham gia trình diễn sân khấu đêm trao giải WeChoice Awards 2023. 1 trong những tiết mục có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất chương trình là liên khúc The Ballad. 4 giọng ca nội lực: Văn Mai Hương (Mưa Tháng Sáu) - Anh Tú (Khóa Ly Biệt) - Lâm Bảo Ngọc (Quá Khứ Còn Lại Gì) - Hoàng Dũng (Đoạn Kết Mới) được đưa vào 4 căn phòng, tượng trưng cho 4 cuộc đời.

Lâm Bảo Ngọc chính là 1 trong số 4 “căn phòng” ấy - một “nàng thơ” qua ca khúc Quá Khứ Còn Lại Gì. Chất giọng nữ cao chót vót của Lâm Bảo Ngọc tạo một điểm nhấn đầy xao xuyến. Diện lên mình bộ dầm trắng cổ điển, nữ ca sĩ hiện lên tựa 1 minh tinh điện ảnh của thế kỷ trước.

Lâm Bảo Ngọc từng hoá thân thành nữ minh tinh kiêu sa đài các, khoe giọng ca nội lực tại WeChoice Awards 2023

Trước đó, nữ ca sĩ từng loay hoay để định vị bản thân giữa dòng chảy Vpop sôi động. Tưởng chừng Giọng Hát Việt 2019 sẽ là bệ phóng vững chắc nhưng vì COVID-19 lẫn lựa chọn sai trong định hướng âm nhạc, Lâm Bảo Ngọc dường như đã đánh mất “thời cơ vàng”, mãi chưa thể bật lên được.

CARA và Đồng Ánh Quỳnh: Cái bắt tay bứt phá tên tuổi, quy tụ dàn sao đình đám nhưng chưa đủ

MV Như Đàn Ông do CARA và Đồng Ánh Quỳnh thể hiện cũng không thoát khỏi “tâm bão”. Tối ngày 12/3, màn collab giữa 2 cá tính có xuất phát điểm là diễn viên và ca sĩ được ra mắt. Sản phẩm âm nhạc lần này đánh dấu quyết tâm của Đồng Ánh Quỳnh trong lĩnh vực âm nhạc hậu Chị Đẹp, và cũng là MV đầu tiên của CARA kể từ khi hoạt động với tư cách là nghệ sĩ độc lập.

CARA x Đồng Ánh Quỳnh - Như Đàn Ông

Như Đàn Ông quy tụ dàn nghệ sĩ Vbiz đông đảo, đó là các Chị Đẹp mùa 2 như Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Misthy, Ái Phương, ngoài ra còn có Anh Tài Duy Khánh và siêu mẫu Minh Tú. Ca khúc được chắp bút và “nấu nhạc” bởi Hứa Kim Tuyền. Có sự góp mặt của toàn sao đình đám nhưng Như Đàn Ông lại không nhận được sự ủng hộ rộng rãi như kỳ vọng. Sau gần 3 ngày ra mắt, MV chỉ thu hút vỏn vẹn 72 nghìn view, MXH và các mặt báo cũng không đề cập nhiều về sản phẩm âm nhạc này. Có thể thấy giữa luồng dư luận hiện nay, Đồng Ánh Quỳnh và CARA không đủ sức hút thu hút sự chú ý của khán giả.

Như Đàn Ông là bước chuyển mình bứt phá cho cả 2 nữ nghệ sĩ, tuy nhiên thành tích nhận về lại khá hẩm hiu

Dàn khách mời toàn sao đình đám cũng không cứu nổi ca khúc này

Vương Anh Tú và Myra Trần: Sự kết hợp giữa “thánh nhạc suy” và nữ ca sĩ “giọng khủng” kém ấn tượng

Trong những ngày qua, Vpop cũng có thêm sản phẩm mới ra mắt của Vương Anh Tú và Myra Trần. Tuy nhiên, Ngày Hai Đứa Chung Nhà của Myra Trần và Vương Anh Tú còn thảm hơn khi chỉ thu về gần 30 nghìn view sau 21 giờ phát hành. Vương Anh Tú được biết đến là “thánh nhạc suy”, trong khi Myra Trần là giọng hát tiềm năng của Vpop 2 năm trở lại đây. Sự kết hợp giữa 2 nghệ sĩ qua Ngày Hai Đứa Chung Nhà mang đến những giai điệu tình yêu ngập tràn niềm vui.

Ngày Hai Đứa Chung Nhà - Vương Anh Tú x Myra Trần

Trong không gian lãng mạn, gần gũi với thiên nhiên, cả hai vừa nắm tay nhau vừa hát đầy tình tứ. Chú rể Vương Anh Tú điển trai trong trang phục thanh lịch còn Myra Trần xinh đẹp lộng lẫy với váy trắng cô dâu vô cùng đẹp đôi. Chất giọng ngọt ngào, nội lực của cả hai càng làm tăng thêm nhiều cảm xúc cho khán giả khi xem MV. Trên mạng xã hội, nhiều người còn tích cực “đẩy thuyền” cho cả hai. Ca khúc ít nhiều cũng làm dịu đi những giờ phút “hít drama” từ showbiz Hàn.

Bộ đôi đem đến 1 bản nhạc tình yêu tươi vui nhưng không đột phá

Chia sẻ về ca khúc, Myra Trần tâm sự: “Biết là ca khúc này rất cảm xúc nhưng khi vào phòng thu nghe giọng anh Tú hát rồi tới mình thu xong thì Myra đã bật khóc khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ. Đây cũng là lần đầu tiên mình khóc trong phòng thu. Không biết tại sao lúc đó Myra lại nhạy cảm đến thế nhưng có lẽ một phần là do nghĩ tới ngày nào đó mình được hạnh phúc như vậy giống như cặp đôi trong ca khúc chắc chắn bản thân sẽ khóc rất nhiều”.

Tuy nhiên, 1 phần do sức hút của 2 nghệ sĩ đã giảm nhiệt thời gian qua. Myra Trần chỉ nổi lên qua gameshow âm nhạc, chưa tạo dựng được cho mình tệp fan cứng. Nữ ca sĩ từng gây ấn tượng khi góp giọng trong Cầu Vồng Lấp Lánh - ca khúc thuộc album WeChoice Awards 2023. Không cần những nốt cao uy lực, màn song ca giữa Myra Trần và Văn Mai Hương vẫn khiến khán giả phải mê mẩn trên điệu nhạc upbeat vui tươi, lạc quan.

Myra Trần nổi lên từ các gameshow âm nhạc nhưng chưa có cho mình vòng fan cứng cựa

Vương Anh Tú đã qua thời “ăn nên làm ra” tại các BXH nhạc số. Tên tuổi của anh cũng không còn giữ chân được khán giả mới. Cộng hưởng thêm từ bê bối Kim Soo Hyun, Ngày Hai Đứa Chung Nhà chìm nghỉm giữa guồng quay Vpop.

Vương Anh Tú giảm dần sức hút trong vài năm trở lại đây

Một vài nhạc phẩm khác cũng chịu cảnh tương tự, thậm chí khán giả còn không biết ra mắt MV

Kai Đinh và Lễ Đường - món quà nam nghệ sĩ dành tặng cho lễ cưới Salim - Hải Long khá khẩm hơn chút, dừng chân ở Top 10 Trending mảng âm nhạc với hơn 630 nghìn lượt xem. Ngày trọng đại của bố mẹ bé Pam nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả, góp phần giúp bản nhạc Lễ Đường tiếp cận tới nhiều khán giả hơn. Ngoài ra, ca khúc Phi Hành Gia Yêu Em do Dương Edward thể hiện cũng gặp kiếp nạn “trôi” giữa làn sóng thị phi hướng đến Kim Soo Hyun. Nhọ hơn, nhạc phẩm này còn không tạo được chút “bọt sóng” nào. Thậm chí, nhiều người còn không biết Dương Edward ra mắt MV mới.

Kai Đinh - Lễ Đường

Phi Hành Gia Yêu Em - Dương Edward x TUNO

Tối 12/3, Phan Đinh Tùng cũng tái xuất với EP Ru Khẽ Nỗi Đau, đánh dấu sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong năm 2025. Hậu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nam ca sĩ hoạt động năng nổ hơn, tích cực quảng bá tên tuổi tới nhiều tệp khán giả. Cả 3 ca khúc Ru Khẽ Nỗi Đau, Kẻ Si Tình Làm Thơ và Tình Ca Anh Viết đều mang chất nhạc da diết, đượm buồn. Giọng ca 7X gửi gắm cảm xúc chân thật nhất, những rung động tâm hồn trong tình yêu vào album lần này.

Ru Khẽ Nỗi Đau - Phan Đinh Tùng

Tuy nhiên, lặp lại cùng 1 “kịch bản” như những nghệ sĩ kể trên, Phan Đình Tùng chưa thể gây tiếng vang lớn qua lần trở lại này. EP Ru Khẽ Nỗi Đau không được nhiều trang MXH hay báo chí giúp đỡ quảng bá, dẫn đến tình cảnh bị “ngó lơ”. Có 1 sự thật là Phan Đinh Tùng không phải hot mem trong đội hình Anh Tài, do vậy sức hút của anh hậu chương trình cũng đã giảm đi nhiều. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm âm nhạc sau này.

SOOBIN "xào couple" với Hoa hậu Thanh Thuỷ thành công

Ngày 14/3, SOOBIN “trình làng” MV chính thức cho Dancing In The Dark thuộc album Bật Nó Lên. Trở lại đấu trường Vpop sau 8 tháng, lần trở lại này nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Tính đến 14h ngày 15/3, MV đã chạm mốc 1,2 triệu view, vươn lên Top 2 Trending mảng âm nhạc.

Dancing In The Dark - SOOBIN

Sự xuất hiện của mỹ nhân “tóc vàng hoe” - Thanh Thuỷ được dự đoán sẽ giúp ca khúc hút thảo luận cao. Đúng chuẩn “kẻ may mắn”, khán thính giả đang hưởng ứng Dancing In The Dark vô cùng tích cực, khen ngợi ca khúc có đủ cả mặt hình ảnh lẫn âm thanh. Đặc biệt là khi MV ra mắt vào thời điểm scandal của Kim Soo Hyun đã hạ nhiệt, nhiều tình tiết luẩn quẩn khiến netizen dần mệt mỏi.

Bộ 3 Anh Tài “mỏ hỗn” BB Trần, Thanh Duy và Quốc Thiên cũng góp sức PR cho MV, casting thử vai nữ chính nhảy cùng “hoàng tử”. Dù thất bại trước Thanh Thuỷ nhưng mối quan hệ thân thiết giữa 4 Anh Tài cũng khiến dân tình không khỏi thích thú. Ở thời điểm hiện tại, SOOBIN và Dancing In The Dark đang là nhân tố tiềm năng nhất giữa cơn bão drama mang tên Kim Soo Hyun.

SOOBIN và Dancing In The Dark ra mắt khi scandal của Kim Soo Hyun đã dần hạ nhiệt