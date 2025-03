Playboi Carti biến hoá và đa sắc màu trong album phòng thu thứ ba

Ngay từ khi được công bố, MUSIC đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng rap. Ban đầu, dự án album này được tiết lộ dưới tên gọi Narcissist, sau đó đổi thành I Am Music, trước khi chính thức chốt lại với cái tên tối giản nhưng đầy ẩn ý: MUSIC. Sự thay đổi này phản ánh phong cách sáng tạo không ngừng của Playboi Carti - một nghệ sĩ luôn thích thử nghiệm và làm mới bản thân. Và sự chờ đợi của khán giả với album lần này của Playboi Carti hoàn toàn xứng đáng khi mang đến một sản phẩm đầy chất lượng và không thiếu những bản hit tiềm năng.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của MUSIC là sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi đình đám trong làng hip-hop, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng. Future xuất hiện trong nhiều ca khúc như Charge Dem Hoes A Fee, Trim và Dis 1 Got It. Lil Uzi Vert mang đến chất riêng của mình qua “Jumpin” và “Twin Trim”, trong khi Kendrick Lamar để lại dấu ấn với Good Credit. Không dừng lại ở đó, The Weeknd (Rather Lie), Travis Scott (Crush, Philly, Wake up F1lthy), và Skepta (Toxic) cũng góp mặt, giúp album trở nên đa sắc màu hơn.

Với MUSIC, Carti tiếp tục thể hiện sự biến hóa trong phong cách âm nhạc của mình. Nếu Whole Lotta Red (2020) mang đến một hình ảnh nổi loạn với những âm hưởng punk rock, thì album lần này được đánh giá là sự kết hợp giữa trap, rage beats và phong cách âm nhạc táo bạo, không ngừng biến đổi.

Ngay sau khi phát hành, MUSIC đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội. Những ca khúc như Rockstar, F*** on My DJ và Pop Out - từng được Carti trình diễn tại các lễ hội âm nhạc trước đây, giờ đây đã chính thức có mặt trong album. Ngoài ra, các bản nhạc từng được anh “nhá hàng” trên mạng xã hội như Different Day, Skinny Jeans và Ketamine cũng xuất hiện, làm thỏa lòng người hâm mộ.

Sau gần 4 năm kể từ Whole Lotta Red, MUSIC đã đánh một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Playboi Carti. Với những giai điệu gây nghiện, những màn kết hợp đỉnh cao và phong cách sản xuất đầy sáng tạo, album này được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Carti trong làng hip-hop hiện đại.

Hiện tại, người hâm mộ đã có thể thưởng thức MUSIC trên các nền tảng nhạc số và cùng chờ xem liệu album này có thể tạo nên kỳ tích trên các bảng xếp hạng hay không.